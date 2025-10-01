Ξάνθη: Αθώος ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε για απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ξυλοδαρμό πολίτη

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο της Ξάνθης ο αστυνομικός εναντίον του οποίου είχε υποβληθεί μήνυση για παράβαση καθήκοντος και ξυλοδαρμό πολίτη, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/09).

Το δικαστήριο της Ξάνθης εξέδωσε ομόφωνη αθωωτική απόφαση καθώς έκρινε ότι τα όσα ισχυρίστηκε ο 40χρονος που έκανε την καταγγελία, δεν αποδείχθηκαν.

Όπως υποστήριξε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο αστυνομικός εκείνη την ώρα βρισκόταν σε υπηρεσία, με συμβατικό όχημα της υπηρεσίας, και σταμάτησε για να πραγματοποιήσει έλεγχο στον φερόμενο ως θύμα.

Οι κατηγορίες, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, δεν ευσταθούσαν, με αποτέλεσμα η δικαστική έδρα να αποφασίσει πως ο κατηγορούμενος αστυνομικός είναι αθώος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Φωνή της Ξάνθης.



Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σούνιο της Ξάνθης, όπου ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε τον Ελληνογερμανό καθώς, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε πως ήταν μετανάστης που είχε μπει παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία τού πέρασε χειροπέδες, και όπως ανέφερε ο δικηγόρος του θύματος, πέταξε τον 40χρονο στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι σε άλλη περιοχή της Ξάνθης όπου και τον ξυλοκόπησε άγρια.



Η πλευρά του υπαστυνόμου υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος είχε κανονικά υπηρεσία και προχώρησε σε τυπικό έλεγχο στον συγκεκριμένο άνθρωπο.