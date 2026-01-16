ΥΠΕΝ: Στο τραπέζι όλοι οι θεσμικοί πριν από τις αποφάσεις

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαβούλευση δεν μένει στα χαρτιά.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Κωνσταντίνο Δερμεντζόπουλο, υποδέχθηκαν στο ΥΠΕΝ αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου και τον Δημήτρη Καφαντάρη.

Στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της μεγάλης μεταρρύθμισης που προωθείται στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας, καθώς και του νέου Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ). Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, ωστόσο δεν περιορίστηκε μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αμέσως μετά την αποχώρηση της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ, τη σκυτάλη πήραν οι εκπρόσωποι της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. Όχι τυχαία, καθώς οι μηχανικοί είναι εκείνοι που από τη μία αναμένεται να ωφεληθούν από τις αλλαγές, από την άλλη όμως θα κληθούν να σηκώσουν σημαντικό βάρος για την υλοποίησή τους — κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος ο υπουργός.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΥΠΕΝ δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές.

Και αυτό, στην πολιτική πράξη, μόνο αυτονόητο δεν είναι.