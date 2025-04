Υπερπαραγωγή το «Last Dance» του Τομ Κροουζ στο Mission Imposible - Δείτε το εντυπωσιακό trailer

Όλα είναι έτοιμα για την τελική ευθεία της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ, που θα υποδυθεί για, όπως φαίνεται, τελευταία φορά τον θρυλικό ρόλο του Ίθαν Χαντ στο Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας, απόγευμα της Δευτέρας (7/4), που έχει διττή σημασία αφού λειτουργεί και ως αφιέρωμα στη συνολική ιστορία της σειράς, προβάλλοντας σκηνές από μερικές από τις πιο εμβληματικές αποστολές του Χαντ, όπως η διάρρηξη στο CIA Black Vault και η βομβιστική επίθεση στο Κρεμλίνο, μέχρι τη διάλυση του αρχηγείου του IMF. Παράλληλα, η φράση «Our lives are the sum of our choices» , οι ζωές μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας, αποτελεί το βασικό μήνυμα της ταινίας που φαίνεται πως θα είναι το φινάλε των εμβληματικών ταινιών.

Η πλοκή του The Final Reckoning συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη ταινία, το Dead Reckoning, με τον Τομ Κρουζ στον ρόλο του Ίθαν Χαντ να κατέχει το κλειδί για την εξουδετέρωση της επικίνδυνης rogue AI, γνωστής ως “The Entity”, ενώ βρίσκεται και σε καταδίωξη του Gabriel.

Η νέα ταινία που αναμένεται να γεμίσει τις αίθουσες του σινεμά περιλαμβάνει εκτός από τον Tom Cruise και τους Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, Rolf Saxon, Lucy Tulugarjuk και Angela Bassett.

Το Mission: Impossible – The Final Reckoning όπως όλα δείχνουν θα παίξει για πρώτη φορά στις 23 Μαΐου 2025, με τους φανατικούς φίλους των ταινιών να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για την πρεμιέρα.