«Υπερπατριώτες» βανδάλισαν το μνημείο «Ο χορός του Ζαλόγγου»

Καταστροφή του μνημείου της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς «Ο χορός του Ζαλόγγου» στην Πρέβεζα, του αείμνηστου καλλιτέχνη Γεώργιου Ζογγολόπουλου, κατήγγειλε το Ίδρυμα που φέρει το όνομά του, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα σημειώνει πως «υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης» κάρφωσαν εθνόσημα και σημαιούλες στους αρμούς του έργου προκαλώντας ζημιές στη δομή του, καθώς οι αρμοί του, όπως επισημαίνεται, έχουν συντηρηθεί με ειδικά υλικά που προστατεύουν το εσωτερικό του από τη διάβρωση.

Εξάλλου, το Ίδρυμα υπενθυμίζει πως το μνημείο είχε συντηρηθεί εκτενώς το 2013 από εξειδικευμένους συντηρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, με δαπάνη του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου.



«Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το μνημείο να μιλάει από μόνο του· δεν χρειάζεται την επίφαση των εθνόσημων και των σημαιών που μόνο εκείνος που τα τοποθέτησε μπορεί να δει. Απαιτείται άμεση αποκαθήλωση και αποκατάσταση των ζημιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης καταστρέφουν το μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς «ο χορός του Ζαλόγγου» του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΣ εθνόσημα και σημαιούλες στους αρμούς του έργου.

Το ΥΠΠΟ και η Περιφέρεια με συνέπεια και κόστος συντηρούν το μνημείο το οποίο αποτελεί μοναδικό στολίδι στην περιοχή και ο Δήμος το βανδαλίζει.

Σημειωτέον ότι το 2013 όταν έγινε πολύ εκτεταμένη επισκευή και συντήρηση του μνημείου μια από τις βασικές εργασίες ήταν η αρμολόγηση του έργου με ειδικά υλικά από εξειδικευμένους αρχαιολόγους συντηρητές του πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης το νερό εισχωρεί μέσα από τους αρμούς στο εσωτερικό του μνημείου και διαβρώνει τα υλικά της υποδομής του, τσιμέντο και σίδερα.

Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών.

Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το μνημείο να μιλάει από μόνο του και να φαίνεται από απόσταση χιλιομετρων και δεν χρειάζεται την επίφαση των αόρατων από μακρυά εθνόσημων και σημαιών που μόνο αυτός που τα τοποθέτησε θα τα δει.

Χρειάζεται άμεση αποκαθήλωση των εθνόσημων και των σημαιών καθώς και επισκευή των ζημιών με ειδικά υλικά.

Οσο για τους ηλίθιους που είχαν την φαεινή ιδέα της ανάρτησης των εθνόσημων χρειάζεται τουλάχιστον επίπληξη από το ΥΠΠΟ το οποίο ξοδεύει χρήματα του ελληνικού λαού για την συντήρηση του.

Υ.Γ. Τι σχέση έχουν οι Σουλιωτισες του 1803 με το έπος του του 1940»

