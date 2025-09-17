Υπέρταση: Νέο φάρμακο μειώνει δραστικά την αρτηριακή πίεση - Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια άτομα κινδυνεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια και πρόωρο θάνατο. Παρότι υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα, σχεδόν οι μισοί ασθενείς δεν καταφέρνουν να ρυθμίσουν επαρκώς την πίεσή τους ακόμη και με πολλαπλές θεραπείες. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ανθεκτική υπέρταση και αφορά εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς, με ιδιαίτερη αύξηση στην Ασία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Σύμφωνα με μελέτη στο περιοδικό New England Journal of Medicine, μία νέα φαρμακευτική ουσία, η baxdrostat, αλλάζει τα δεδομένα. Σε μεγάλη διεθνή μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο του 2025 συμμετείχαν σχεδόν 800 άτομα με ανεξέλεγκτη πίεση, τα οποία έπαιρναν ήδη δύο ή τρία διαφορετικά φάρμακα. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες που λάμβαναν placebo ή baxdrostat σε διαφορετικές δόσεις, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μετά από 12 εβδομάδες. Πιο αναλυτικά, όσοι έλαβαν baxdrostat παρουσίασαν μείωση της συστολικής πίεσης κατά περίπου 15 mmHg, σε αντίθεση με το placebo που οδήγησε σε μείωση μόλις 6 mmHg. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τέσσερις στους δέκα ασθενείς που έπαιρναν το νέο φάρμακο πέτυχαν τους επιθυμητούς στόχους, όταν μόνο το 20% όσων έπαιρναν placebo κατάφερε το ίδιο. Μία τέτοια μείωση μεταφράζεται σε αισθητά χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και καρδιακής ανεπάρκειας.

Κλειδί η αντιμετώπιση της αλδοστερόνης

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, το φάρμακο διαφοροποιείται από τις μέχρι τώρα θεραπείες, επειδή στοχεύει άμεσα στην παραγωγή της αλδοστερόνης, μιας ορμόνης που αυξάνει την κατακράτηση άλατος και νερού και καθιστά δύσκολη τη ρύθμιση της πίεσης. Οι κλασικοί αναστολείς της δράσης της είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και συχνά σοβαρές παρενέργειες. Αντίθετα, η baxdrostat μπλοκάρει το ένζυμο που ευθύνεται για τη δημιουργία της αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα πιο στοχευμένη και διαρκή δράση με ένα χάπι την ημέρα.

Στο θέμα της ασφάλειας, οι ερευνητές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα καλίου, καθώς η αύξησή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ωστόσο, τα περιστατικά υπερκαλιαιμίας ήταν σπάνια και δεν καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα. Οι περισσότεροι ασθενείς ανέχτηκαν καλά τη θεραπεία και τα οφέλη διατηρήθηκαν ακόμη και στους οκτώ μήνες παρακολούθησης.

Οι επιπτώσεις αυτών των αποτελεσμάτων είναι σημαντικές. Με βάση τα νέα όρια που θέτουν τον στόχο κάτω από τα 130/80 mmHg, ακόμη περισσότεροι ασθενείς χαρακτηρίζονται πλέον ως ανεπαρκώς ρυθμισμένοι. Υπολογίζεται ότι έως και 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο φάρμακο.

Από το εργαστήριο στα ράφια των φαρμακείων

Παρότι η baxdrostat δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην αγορά, η επιτυχία της κλινικής δοκιμής φέρνει την έγκρισή της πιο κοντά. Επόμενα βήματα θα είναι η παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας, η διερεύνηση της δράσης της σε διαφορετικούς πληθυσμούς και η αξιολόγηση σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Παρά τα εμπόδια και τις αντικρουόμενες μελέτες του παρελθόντος, τα σημερινά δεδομένα αποτελούν την ισχυρότερη ένδειξη ότι η στοχευμένη αναστολή της αλδοστερόνης μπορεί να αποτελέσει καθοριστική λύση για την ανθεκτική υπέρταση.