Υπουργείο Δικαιοσύνης: Παραλήφθηκαν 89 οχήματα για τις ανάγκες της Δικαστικής Αστυνομίας

Την παραλαβή 89 νέων οχημάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, τη Δευτέρα (22/9), παρελήφθησαν τα πρώτα τέσσερα υβριδικά οχήματα πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης κ. Πέλοπα Λάσκου, τα οποία θα διατεθούν σε δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες της Αθήνας. Θα ακολουθήσει η σταδιακή παραλαβή των υπόλοιπων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Η διάθεση των οχημάτων ενισχύει ουσιαστικά τη Δικαστική Αστυνομία, διευκολύνοντας την εκτέλεση του έργου της και συμβάλλοντας στην αποτελεσματική υποστήριξη των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών και των μέσων της Δικαστικής Αστυνομίας, προς όφελος της Δικαιοσύνης και των πολιτών, καταλήγει η τοποθέτηση.