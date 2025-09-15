Υπουργείο Οικονομικών: Στην ατζέντα αλλαγές στους «πράσινους» φόρους

Με πλοηγό τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διασφάλιση της οικονομική βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά στην επαναξιολόγηση από μηδενική βάση του ισχύοντος καθεστώτος για τη πράσινη φορολογία και των κινήτρων για καθαρό περιβάλλον.



Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, ο σχεδιασμός προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου φορολογικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των δράσεων για την πράσινη μετάβαση και της διαφάνειας και μετρησιμότητας στην περιβαλλοντική απόδοση των φόρων καθώς και στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και αναλογικής φορολόγησης.

Τα ίδια στελέχη κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το είδος και την έκταση των παρεμβάσεων στους πράσινους φόρους σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο έτος με βάση περιβαλλοντικά και κλιματικά κριτήρια και αποκλείοντας οριζόντιες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές και παρενέργειες στην αγορά.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας για να καταγράψει τους πράσινους φόρους και τα περιβαλλοντικά τέλη που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα και να προχωρήσει στην ανάλυση της κατάστασης προκειμένου να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και να σχεδιαστεί μια επαρκής, αποτελεσματική και αποδοτική πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν το 2023 σε 9,257 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2022, από τα οποία τα 6.184,6 δισ. ευρώ προήλθαν από τις επιχειρήσεις και τα 3,072 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά. Τη μερίδα του λέοντος στους περιβαλλοντικούς φόρους κατέχουν οι ενεργειακοί με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 7,547 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι σήμερα οι βασικοί πράσινοι φόροι είναι:



1. Τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ύψους 0,08 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο προϊόντος.



2. Περιβαλλοντικό τέλος ύψους 0,07 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς.



3. Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση που αντικατέστησε το Φόρο Διαμονής και επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος.



4. Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών, ύψους 0,04 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο.



5. Πράσινο τέλος ύψους 30 ευρώ ανά χιλιόλιτρο επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel). Το τέλος επιβάλλεται κατά τον τελωνισμό και τα έσοδα πάνε για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο των ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα



6. Τέλος ταξινόμησης ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα οχήματα με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση.



7. Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα παλαιού τύπου με βάση την κατηγοριοποίηση των εκπομπών καυσαερίων.



8. Κλίμακα τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010 και κλίμακα υπολογισμού βάσει εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010 έως 31/12/2020 και τροποποίησή της για τα οχήματα που ταξινομούνται μετά την 1/1/2021.