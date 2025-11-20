Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών Β φάσης 2025-26

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής κατά τη Β φάση (5/11 έως 12/11/2025) ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.



Υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

- 5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025),

- 10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους,

- 47 αιτήσεις από φοιτητές - πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

- 5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020,

- 10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020,

- 37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020.

Επιπλέον μετεγγράφονται 4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.