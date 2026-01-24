Υψηλές προσδοκίες και παρορμητικά λάθη κάνουν 4 ζώδια, σήμερα 24/1

Σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου τα άστρα μας μεταδίδουν κέφι, αλλά χρειάζεται προσοχή για να διατηρήσουμε το μέτρο! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Κριού και μας βάζει όλους σε πιο γρήγορους ρυθμούς, με έντονη ανάγκη για δράση, πρωτοβουλίες και αυθόρμητες αντιδράσεις. Θέλουμε εδώ και τώρα απαντήσεις, αποτελέσματα και – γιατί όχι – λίγη παραπάνω προσοχή από τους ανθρώπους γύρω μας. Όμως… κάπου εδώ μπαίνει το «αλλά». Το τετράγωνο που σχηματίζει η Σελήνη με τον Δία από τον Καρκίνο μεγεθύνει τα συναισθήματα, τις προσδοκίες αλλά και τις απαιτήσεις, κάνοντάς μας να βλέπουμε τα πράγματα πιο μεγάλα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

Η μέρα είναι θετική για να πάρεις πρωτοβουλίες, να εκφραστείς ανοιχτά, να κινηθείς δυναμικά και να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν ενθουσιασμό. Είναι επίσης καλή για δράση, κίνηση, αποφάσεις της στιγμής και μικρές χαρές. Από την άλλη πλευρά, δεν ευνοεί τις ισορροπημένες συζητήσεις και τις ρεαλιστικές εκτιμήσεις. Προσοχή σε υπερβολές, ξεσπάσματα, «μεγάλα λόγια» και συναισθηματικά δράματα χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Ιδιαίτερα τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού του 2ου δεκαημέρου (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως) καλούνται σήμερα να μετρήσουν λίγο περισσότερο τις αντιδράσεις και τις προσδοκίες. Λίγο χιούμορ, λίγη κατανόηση και όλα γίνονται πιο εύκολα!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Συναισθηματικές Υπερβολές

Σάββατο σήμερα και εσύ αγαπητέ μου Κριέ εκφράζεσαι λίγο πιο παρορμητικά αλλά και συναισθηματικά από ότι συνήθως. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο σου και επικεντρώνεσαι στις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Είναι μία ημέρα που λειτουργείς αυθόρμητα, ανεξάρτητα, βιαστικά και προσπαθείς να παρακινήσεις τους πάντες να ακολουθήσουν τον δικό σου ρυθμό! Το τετράγωνο που σχηματίζει όμως η Σελήνη από το ζώδιο σου με τον Δία από τον Καρκίνο, σε κάνει να μεγαλοποιείς κάποιες καταστάσεις, έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τα αγαπημένα σου πρόσωπα και θυμώνεις άνευ λόγου και αιτίας, ίσως γιατί ζητάς περισσότερα από αυτά που έχεις

Astro Tip: Μία κίνηση γενναιοδωρίας προς την οικογένεια ή το άτομο που αγαπάς, θα προσφέρει χαρά!

Ταύρος – Ανάγκη για Εσωτερική Ισορροπία

Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Ταύρε και η διάθεσή σου δεν είναι τόσο εξωστρεφής όσο συνήθως. Η Σελήνη κινείται στον Κριό και σε βάζει σε μια πιο εσωτερική, παρασκηνιακή διαδικασία, όπου σκέφτεσαι, αναλύεις και επεξεργάζεσαι συναισθήματα που τον τελευταίο καιρό απέφευγες να κοιτάξεις κατάματα. Είναι μια ημέρα που κουράζεσαι εύκολα από τους άλλους γύρω σου, τις απαιτήσεις και τις πολλές κουβέντες, γι’ αυτό και αναζητάς στιγμές ηρεμίας μόνο για σένα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικές σκέψεις, φόβους ή σενάρια που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις και μην παίρνεις προσωπικά λόγια ή συμπεριφορές τρίτων.

Astro Tip: Ένας περίπατος, λίγη μουσική ή χρόνος με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσουν να επαναφέρεις την ισορροπία σου.

Δίδυμοι – Συναισθηματική Υπερδιέγερση

Αγαπητέ μου Δίδυμε, το Σάββατο σε βρίσκει ιδιαίτερα κοινωνικό, ανήσυχο και γεμάτο διάθεση για επικοινωνία. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των ομάδων και των κοινωνικών επαφών σου, κάνοντάς σε πιο παρορμητικό στις κουβέντες και στις αντιδράσεις σου. Θέλεις να πεις τη γνώμη σου χωρίς να σε νοιάζει αν θα λογοκριθείς και να διεκδικήσεις χώρο και προσοχή από τους γύρω σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία όμως μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολές: λες περισσότερα απ’ όσα πρέπει, υπόσχεσαι εύκολα ή περιμένεις πολλά από τους άλλους. Πρόσεξε μικρές εντάσεις με φίλους ή συνεργάτες που ξεκινούν από παρεξηγήσεις.

Astro Tip: Μίλησε, αλλά άκουσε και λίγο παραπάνω σήμερα – θα γλιτώσεις παρεξηγήσεις.

Καρκίνος – Συναισθηματική Ένταση και Ευαισθησία

Αγαπητέ μου Καρκίνε, το Σάββατο σε βρίσκει πιο ευαίσθητο και συναισθηματικά φορτισμένο από όσο θα ήθελες. Η Σελήνη στον Κριό στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα ευθύνης, υποχρεώσεων και στόχων και ειδικά σήμερα αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις πράγματα στους άλλους αλλά και στον εαυτό σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία από το ζώδιό σου σε ωθεί σε συναισθηματικές υπερβολές, έντονα ξεσπάσματα ή ανάγκη για περισσότερη αποδοχή και φροντίδα. Πρόσεξε να μην πιέζεις καταστάσεις ή ανθρώπους ζητώντας επιβεβαίωση. Η μέρα θέλει μέτρο και ψυχραιμία.

Astro Tip: Δώσε πρώτα εσύ στον εαυτό σου τη φροντίδα που περιμένεις από τους άλλους.

Λέων – Συναισθηματική Ένταση & Παρορμητικότητα

Σάββατο σήμερα αγαπητέ μου Λέοντα και η διάθεσή σου ανεβαίνει, αλλά μαζί της ανεβαίνουν και οι τόνοι. Η Σελήνη στον Κριό σου χαρίζει ενθουσιασμό, τόλμη και έντονη ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, να πάρεις πρωτοβουλίες, να εκφραστείς ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία όμως μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις, ειδικά σε θέματα που αφορούν το μέλλον, ταξίδια, σχέδια ή συζητήσεις με άτομα που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική σου. Πρόσεξε τις απόλυτες απόψεις και την τάση ότι “τα ξέρεις όλα”.

Astro Tip: Άφησε χώρο και για τη γνώμη των άλλων – δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σήμερα.

Παρθένος – Εσωτερικές Ανασφάλειες στο Προσκήνιο

Αγαπητέ μου Παρθένε, το Σάββατο φέρνει στην επιφάνεια τα πιο βαθιά συναισθήματα και τις ανασφάλειες σου. Η Σελήνη στον Κριό σε βάζει σε διαδικασία εσωτερικού ξεκαθαρίσματος, ενώ σε κάνει πιο καχύποπτο ή πιο απαιτητικό συναισθηματικά. Το τετράγωνο της με τον Δία μπορεί να μεγεθύνει φόβους, ζήλιες ή ανησυχίες που σχετίζονται με οικονομικά, υποχρεώσεις ή συναισθηματικά “δούναι και λαβείν”. Πρόσεξε τις υπερβολικές αντιδράσεις και μην αφήνεις μικρά θέματα να γίνονται τεράστια στο μυαλό σου. Είναι μια μέρα που χρειάζεσαι μέτρο και εσωτερική γείωση.

Astro Tip: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να έχει όλες τις απαντήσεις σήμερα – χαλάρωσε λίγο τον έλεγχο.

Ζυγός – Σχέσεις σε Δοκιμασία

Αγαπητέ μου Ζυγέ, αυτό το Σάββατο τα άστρα σε φέρνουν αντιμέτωπο με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η Σελήνη απέναντί σου, στον Κριό, σε κάνει πιο ευαίσθητο στα λόγια και στις συμπεριφορές των άλλων, ενώ έχεις την αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεσαι και να ακολουθείς αυτό που λένε οι άλλοι. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία μπορεί να φέρει υπερβολικές απαιτήσεις, έντονες συζητήσεις ή συναισθηματικά ξεσπάσματα μέσα στις σχέσεις. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις και τις μεγάλες κουβέντες που λέγονται εν θερμώ. Δεν είναι όλα τόσο σοβαρά όσο φαίνονται σήμερα.

Astro Tip: Διατήρησε ισορροπίες και άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Σκορπιός – Συναισθηματική Υπερφόρτωση στην Καθημερινότητα

Φίλε μου Σκορπιέ, Σάββατο σήμερα και η μέρα σε βρίσκει αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά, κυρίως για πρακτικά και καθημερινά ζητήματα. Η Σελήνη στον Κριό σε βάζει σε ένταση με υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και θέματα ρουτίνας που νιώθεις ότι σε πιέζουν περισσότερο απ’ όσο αντέχεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολική κούραση, νεύρα ή συναισθηματικά ξεσπάσματα, ιδιαίτερα αν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι δεν σε στηρίζουν όσο θα ήθελες. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου στη δουλειά ή σε οικογενειακά ζητήματα που αφορούν πρακτικές ευθύνες.

Astro Tip: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου – ζήτα βοήθεια χωρίς ενοχές.

Τοξότης – Έντονα Συναισθήματα & Υπερβολές

Αγαπητέ μου Τοξότη, το Σάββατο σε βρίσκει ιδιαίτερα εκφραστικό, παθιασμένο και έτοιμο για δράση και για ψυχαγωγία. Η Σελήνη στον Κριό ανεβάζει τη διάθεσή σου, αλλά μαζί της φέρνει και συναισθηματικές υπερβολές, καθώς και ασυγκράτητες διαθέσεις. Θέλεις να χαρείς, να ερωτευτείς, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή στο έπακρο. Το τετράγωνο της με τον Δία όμως μπορεί να σε κάνει να παρασυρθείς σε υπερβολές, είτε συναισθηματικές είτε όμως και οικονομικές. Πρόσεξε τις μεγάλες υποσχέσεις και τις παρορμητικές αποφάσεις στα αισθηματικά.

Astro Tip: Απόλαυσε τη μέρα, αλλά κράτα ένα μικρό φρένο – αύριο θα το εκτιμήσεις.

Αιγόκερως – Συναισθηματική Πίεση στο Οικογενειακό Περιβάλλον

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, το Σάββατο φέρνει προσωρινή ένταση σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο ευερέθιστο, ενώ το τετράγωνο της με τον Δία μεγεθύνει οικογενειακές απαιτήσεις ή εσωτερικές σου ανησυχίες. Μπορεί να νιώσεις ότι ζητούν πολλά από εσένα ή ότι δεν σε καταλαβαίνουν όσο θα ήθελες. Πρόσεξε τα λόγια σου για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις μέσα στο σπίτι, προσπάθησε να κατευνάσεις τις απόλυτες διαθέσεις και δέξου την συμβουλή των ανθρώπων που συνδέεσαι στενά , θέλουν το καλό σου!

Astro Tip: Λίγη κατανόηση και χαμηλότεροι τόνοι θα κάνουν τη μέρα πολύ πιο ήρεμη.

Υδροχόος – Ένταση στην Επικοινωνία

Σάββατο σήμερα αγαπητέ μου Υδροχόε και η μέρα σε βρίσκει ιδιαίτερα ανήσυχο νοητικά. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο αυθόρμητο, γρήγορο στις σκέψεις και στα λόγια, με αποτέλεσμα να λες αυτό που σκέφτεσαι χωρίς πολλή επεξεργασία. Θέλεις να εκφραστείς, να διεκδικήσεις, να πεις τη γνώμη σου και να ακουστείς. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Δία όμως μπορεί να φέρει υπερβολές στην επικοινωνία, παρεξηγήσεις ή έντονες συζητήσεις με συγγενείς, φίλους ή άτομα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Πρόσεξε τις μεγάλες κουβέντες και τα συμπεράσματα της στιγμής.

Astro Tip: Σκέψου πριν μιλήσεις – δεν χρειάζεται να ειπωθούν όλα σήμερα.

Ιχθύες – Συναισθηματικές & Οικονομικές Υπερβολές

Αγαπητέ μου Ιχθύ, τα άστρα σήμερα σε παρασύρουν στην πλεονεξία και στην υπερβολή ιδιαίτερα για ζητήματα συναισθηματικά και οικονομικά Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο απαιτητικό και πιο ευαίσθητο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την επιβεβαίωση. Το τετράγωνο με τον Δία μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικές προσδοκίες από ανθρώπους ή καταστάσεις, αλλά και σε παρορμητικές κινήσεις στα οικονομικά ή στα αισθηματικά. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς από τη στιγμή και δώσεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις – συναισθηματικά ή πρακτικά.

Astro Tip: Θυμήσου ότι η πραγματική σου αξία δεν μετριέται από το πόσα δίνεις στους άλλους.