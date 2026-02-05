«Ζωάρα η Κλειώ»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τη νέα γάτα του Μεγάρου Μαξίμου

Έναν νέο, τετράποδο «ένοικο» απέκτησε το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύστησε στο κοινό τη γάτα του μέσα από ένα χαλαρό και χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη στα social media.

Στα πρώτα πλάνα του βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στους διαδρόμους των γραφείων του Μεγάρου Μαξίμου και ρωτάει «Πού είναι η Κλειώ». Στη συνέχεια μπαίνει σε μια αίθουσα και ξαφνικά εμφανίζεται η Tabby γάτα πάνω σε ένα γραφείο. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρατήθηκε και έσπευσε να τη χαϊδέψει με την ίδια να δέχεται ανενόχλητη τη χειρονομία.

Ο ίδιος ακούγεται να λέει «Ζωάρα η Κλειώ» ενώ με εμφανή διάθεση χιούμορ, προσθέτει «στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut», υπονοώντας ότι αλλάζουν οι ισορροπίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στα τετράποδα μέλη της.

Την ίδια στιγμή, ο Peanut, ο σκύλος φύλακας του κτιρίου, εμφανίζεται σε άλλο πλάνο ξαπλωμένος στην είσοδο αλλά δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ίδιο ενθουσιασμό, προσθέτοντας μια ακόμη κωμική νότα στο στιγμιότυπο.

Το βίντεο κινείται σε πιο προσωπικό και ανεπίσημο τόνο, με την Κλειώ να κλέβει – δικαιωματικά – την παράσταση.