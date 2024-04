Voici l’image du cerveau la plus précise de l’Histoire, obtenue grâce au scanner IRM du CEA, le plus puissant au monde.



C’est une avancée majeure et un espoir immense pour l’étude de notre santé. Félicitations à l’équipe du projet Iseult.



Fierté française ! pic.twitter.com/UGSm2RtvwU