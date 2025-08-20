«Ζούμε όπως θέλουμε»: Ζευγάρι Βρετανών ζει εκτός πόλης χωρίς WiFi με λιγότερες από 10 λίρες τη μέρα

Ένα ζευγάρι στη Βρετανία που παραιτήθηκε από τις καθημερινές του δουλειές για να ζήσει σε ένα τροχόσπιτο ισχυρίζεται ότι η σχέση τους είναι πιο δυνατή από ποτέ εξαιτίας της απομόνωσής τους από το ίντερνετ και την τηλεόραση.

Η Libby Ramsden, 25 ετών και ο σύντροφός της, Ollie Blackwell, 26 ετών έκαναν τη μετάβαση σε μια ζωή πλήρως αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2023 για να εξοικονομήσουν χρήματα και να αφήσουν τις δουλειές τους για να διευθύνουν την επιχείρηση σαπουνιού τους.

Το ζευγάρι λέει ότι τώρα η μέρα τους κοστίζει μόνο 8,87 λίρες για να ζήσουν ή 269 λίρες το μήνα - συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου, του δημοτικού φόρου και της θέρμανσης, αφού πλέον ζει σε τροχόσπιτο μακριά από τον αστικό ιστό.

Δεν έχουν τηλεόραση ή WiFi - και συλλέγουν το νερό της βροχής, χρησιμοποιούν καυστήρα για θέρμανση και τροφοδοτούν το σπίτι τους με γεννήτρια που κινείται από τρακτέρ.

Χωρίς τηλεόραση, τα βράδια περνούν διαβάζοντας και μιλώντας: «Η σχέση μας βελτιώθηκε γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλον», λέει η Λίμπι. «Δεν έχουμε τόσους περισπασμούς όπως παλιά», υπογραμμίζει.

Η ιδέα για μια νέα ζωή

Η Libby εργαζόταν ως βοηθός εργαστηρίου με μισθό 24.000 λιρών, ενώ ο Ollie ήταν αγρότης και μηχανικός τρακτέρ βάζοντας στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 20.000 λίρες το χρόνο.

Το ζευγάρι, ωστόσο, ήθελε τον δικό του χώρο και χαμηλότερο κόστος διαβίωσης καθώς το μέσο ενοίκιο και οι λογαριασμοί έφταναν τις 1.000 λίρες το μήνα. Και όλα αυτά για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους.

Η Libby, λέει χαρακτηριστικά πως «το καλύτερο είναι να μην βασιζόμαστε σε κανέναν απολύτως» εξηγεί και προσθέτει λέγοντας ότι «κανείς δεν μας υπαγορεύει ποιοι είναι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, δεν είμαστε δεσμευμένοι με κανένα συμβόλαιο με κανέναν τρόπο. Βασιζόμαστε στους εαυτούς μας. Είναι απλώς η ελευθερία να ζούμε όπως θέλουμε να ζήσουμε», αναφέρει καταλήγοντας.

Πλέον, η νεαρή «τρέχει» τη δική της επιχείρηση με την ιδέα να υλοποιείται τη στιγμή που άρχισε να φτιάχνει σαπούνι από κατσικίσιο γάλα όταν μια γειτόνισσα της χάρισε μια κατσίκα, τη Μαίρη. Ο πατέρας της ξεκίνησε μελισσοκομία για χόμπι. Έτσι, γεννήθηκε η επιχείρησή τους «Herd and Hive», με προϊόντα σαπουνιού και μελιού, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία.