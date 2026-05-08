10 βραβεία για την Eurolife FFH στα Promotional Marketing Awards 2026

Με 10 συνολικά βραβεία διακρίθηκε η Eurolife FFH στα Promotional Marketing Awards 2026, το θεσμό που αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στον δυναμικό χώρο της προώθησης. Οι διακρίσεις αυτές ανέδειξαν τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας σε ενέργειες που φέρνουν την ασφάλιση πιο κοντά στους καταναλωτές, με προσιτό και κατανοητό τρόπο. Τα 3 Gold, 5 Silver και 2 Bronze βραβεία απονεμήθηκαν σε καμπάνιες και δράσεις που σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενίσχυσαν την ουσιαστική σύνδεση της εταιρείας μαζί τους, και που είχαν σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Οι προωθητικές ενέργειες της Eurolife FFH που ξεχώρισαν κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα και αξιοποίησαν διαφορετικά promotional σημεία επαφής με το κοινό - από experiential δράσεις που συνάντησαν τους καταναλωτές εκεί που συχνάζουν, digital και social media κανάλια, έως direct και influencer marketing. Κοινό στοιχείο όλων, ήταν η επαφή της εταιρείας με τους καταναλωτές και η δημιουργία εμπειριών που στόχο είχαν να τους μιλήσουν με απλό, κατανοητό αλλά και διασκεδαστικό τρόπο για την ασφάλιση.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που διακρίθηκαν ήταν αυτές για το λανσάρισμα του προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, που εστίασε στην αξία της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας της υγείας, οι live δράσεις που υλοποιήθηκαν σε τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development – το The Mall Athens και το Golden Hall στην Αθήνα, και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη -, και οι ενεργοποιήσεις στα φεστιβάλ “Oh My Dog Thessaloniki Pet Festival” και Woof festival για την προώθηση ασφάλισης κατοικιδίου My Happy Pet.

Μάλιστα, σε δύο κατηγορίες - Best in Banking, Insurance & Financial Services και Best Use of Direct Marketing -, η Eurolife FFH σημείωσε την απόλυτη διάκριση, αφού απέσπασε το σύνολο των βραβείων (Gold, Silver και Bronze).

Αναλυτικά οι διακρίσεις της Eurolife FFH:

Gold

Best in Banking, Insurance & Financial Services – Oh My Dog Thessaloniki Pet Festival

Best Use of Social Media – My Health F1rst: Πόσο καλά φροντίζεις την υγεία σου;

Best Use of Direct Marketing – Ασφάλεια υγείας για κάθε woof!

Silver

Best in Banking, Insurance & Financial Services – Ασφάλεια υγείας για κάθε woof!

Best Launch / Awareness Activation – Ασφάλεια υγείας για κάθε woof!

Best Use of Content – My Health F1rst: Πόσο καλά φροντίζεις την υγεία σου;

Best Use of Direct Marketing – My Health F1rst: Πόσο καλά φροντίζεις την υγεία σου;

Best Use of Influencer Marketing – Fast & Tidy

Bronze

Best in Banking, Insurance & Financial Services – Η χρονιά που ήρθαμε ακόμα πιο κοντά σου!

Best Use of Direct Marketing – Oh My Dog Thessaloniki Pet Festival

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να υποστηρίζει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Αυτό το πετυχαίνει μέσα από ασφαλιστικά προϊόντα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους και που υποστηρίζονται από μια στρατηγική marketing με φρέσκια ματιά και στόχο την ουσιαστική σύνδεση με το κοινό. Οι διακρίσεις στα Promotional Marketing Awards 2026 αποτελούν μια ακόμη αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στο να καλλιεργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και να φέρνει την ασφάλιση πιο κοντά τους.