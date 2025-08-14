Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

13χρονος που έπεσε από χαράδρα ύψους 73 μέτρων, βγήκε από το κώμα - Το πρώτο πράγμα που έκανε

Φωτ.: Facebook
Φωτ.: Facebook
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader