13ος, 14ος μισθός στο Δημόσιο: Toυς έχουμε δώσει, είπε (από μόνος του) ο Πιερρακάκης

Για την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο φαντάζει τουλάχιστον ουτοπικό το να γίνεται τη δεδομένη στιγμή η οποιαδήποτε ακριβής συζήτηση για την προεκλογική ΔΕΘ και τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Υπό την έννοια ότι η διάρκεια, του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μια σκληρή πραγματικότητα που καλείται να διαχειριστεί (και) η ελληνική κυβέρνηση. Οπότε και ανατροπές μπορεί να υπάρξουν και ανασχεδιασμός ανά πάσα στιγμή.

«Και σήμερα να τελείωνε ο πόλεμος θα θέλαμε δυο μήνες για να γυρίσουμε στην πρότερη κατάσταση άρα ήδη υπάρχουν επιπτώσεις» είπε (MEGA) ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Και επειδή ο Ευαγγελάτος ρώτησε για τα όρια των παρεμβάσεων που έχει τη δυνατότητα να κάνει η κυβέρνηση, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο κ. Πιερρακάκης μόνος του και αυθόρμητα έθεσε το θέμα του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση εδώ και 14 χρόνια που έδωσε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, 3,3 δισ. είναι το ποσό από το 2023 και εάν βάλουμε κάτω τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων πρακτικά έχουμε δώσει τον 13ο και τον 14ο μισθό, όχι ισοκατανεμημένα, με άλλον τρόπο» είπε αυτολεξεί ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών.

Και επειδή ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις και στο με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι ψηφοφόροι, υπενθυμίζω εκ νέου πως στις τελευταίες εκλογές η ΝΔ ήταν πρώτη (και) στους δημοσίους υπαλλήλους με ποσοστό κοντά στο 36%.



