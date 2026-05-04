15 χρόνια μετά: Το «βατράχι» που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν περιγράφει τη νύχτα της επιχείρησης

Δεκαπέντε χρόνια μετά την επιχείρηση που σημάδεψε τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», ο πρώην βατραχάνθρωπος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που πυροβόλησε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μιλά με ωμότητα για τη νύχτα που άλλαξε τα πάντα. Η επιχείρηση «Neptune Spear» (Το δόρυ του Ποσειδώνα) παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο τολμηρές στρατιωτικές αποστολές των ΗΠΑ, με φόντο το τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Δεν ήταν άσκηση - ήταν πραγματικό»

Ο Robert O' Neill περιγράφει στη New York Post πώς η ομάδα του ενημερώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την αποστολή. Οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, σχεδόν αινιγματικές: ένας στόχος, σε άγνωστη χώρα, χωρίς σαφή δεδομένα και χωρίς εγγυήσεις επιστροφής.

Οι άνδρες της επίλεκτης ομάδας εκπαιδεύονταν νυχθημερόν σε πιστά αντίγραφα του συγκροτήματος στο Abbottabad, προετοιμαζόμενοι για κάθε πιθανό σενάριο. Ακόμη και το ενδεχόμενο πτώσης ελικοπτέρου - που τελικά συνέβη - είχε τεθεί στο τραπέζι ως το «χειρότερο σενάριο».

Η σκιά της 11ης Σεπτεμβρίου

Για τους συμμετέχοντες, η αποστολή δεν είχε να κάνει με δόξα ή ανταμοιβή. Ήταν, όπως λέει, μια προσωπική υπόθεση.

Οι αναφορές στους επιβάτες της πτήσης 93 και στα θύματα που σκοτώθηκαν στους Δίδυμους Πύργους δείχνουν το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσαν. Η επιχείρηση ήταν, σε μεγάλο βαθμό, μια απάντηση σε εκείνη την ημέρα.

Η νύχτα της επιχείρησης

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με δύο ελικόπτερα να μεταφέρουν την ομάδα στο συγκρότημα. Το πρώτο συνετρίβη κατά την προσγείωση, χωρίς ωστόσο να εκτροχιάσει την αποστολή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι άνδρες κινούνταν αθόρυβα στο εσωτερικό του κτιρίου, εκκαθαρίζοντας χώρους, απομακρύνοντας παιδιά και προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο παγιδευμένων εκρηκτικών.

Στον τελευταίο όροφο, πίσω από μια κουρτίνα, ο Ρόμπερτ Ο' Νιλ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

«Τον αναγνώρισα αμέσως», περιγράφει. «Στάθηκε μπροστά μου, σε απόσταση λίγων μέτρων».

Ακολούθησαν τρεις πυροβολισμοί στο κεφάλι.

Navy Seal who killed bin Laden 15 years ago today recalls the mission and the 9/11 motivation: 'I just shot that f-ker in the face' — New York Post (@nypost) May 2, 2026

Εννέα λεπτά που άλλαξαν την ιστορία

Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά περίπου εννέα λεπτά. Ο στόχος εξουδετερώθηκε, συλλέχθηκαν κρίσιμα ψηφιακά δεδομένα και η ομάδα αποχώρησε, αφήνοντας πίσω το κατεστραμμένο ελικόπτερο.

Το σήμα επιτυχίας μεταδόθηκε με τον κωδικό «Geronimo».

Η περιγραφή του Ρόμπερτ Ο' Νιλ είναι ανατριχιαστική: «Μπαίνουμε στο σπίτι και υπάρχει ένας μακρύς διάδρομος. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πηδήξω στο δωμάτιο στα δεξιά. Κανείς δεν είπε λέξη. Δουλεύαμε σε απόλυτη ησυχία. Φοβόμασταν ότι θα υπήρχαν βόμβες στο σπίτι. Είδα άντρες μπροστά μου να μεταφέρουν παιδιά σε ασφαλές μέρος.



Στο μακρύ διάδρομο υπήρχε μια σκάλα. Η αναλύτρια της CIA είπε ότι ο (ενήλικος γιος του Οσάμα) Χαλίντ Μπιν Λάντεν θα ήταν σίγουρα πάνω σε αυτήν κι αν ανέβεις θα έχεις μια ευκαιρία να τον πετύχεις. Ένας από τους συναδέλφους μου προσπαθεί να παραβιάσει μια πόρτα. Ανεβαίνουμε. Ο Χαλίντ είναι εκεί, ακριβώς όπως είχε πει η αναλύτρια. Ο τύπος μπροστά τού ψιθύρισε "Έλα εδώ" στα αραβικά και τα ουρντού. Τον μπέρδεψε. Βγήκε έξω με το όπλο του και τον πυροβόλησαν.

Φτάσαμε στον δεύτερο όροφο. Όλοι χωρίστηκαν. Ένας βατραχάνθρωπος δείχνει την τελευταία σκάλα. Στην κορυφή της σκάλας υπάρχει μια κουρτίνα εκεί που θα έπρεπε να είναι η πόρτα. Ανέβηκα μαζί του ως δεύτερος. Είδαμε ανθρώπους να κινούνται πίσω από την κουρτίνα. Νομίζαμε ότι ήταν βομβιστές αυτοκτονίας. Κοίταξα κάτω τα παπούτσια μου και θυμάμαι ότι σκέφτηκα: "Εντάξει, θα ανατιναχτώ τώρα, θα δω πώς θα είναι αυτό. Έχω κουραστεί να το σκέφτομαι. Πάμε".

Περάσαμε από την κουρτίνα και απομάκρυνε τις γυναίκες. Αποδείχθηκε ότι ήταν οι σύζυγοι του Μπιν Λάντεν.

Έστριψε αριστερά και εγώ δεξιά και εκεί ήταν ο Μπιν Λάντεν, ένα μέτρο μακριά».

«Πυροβόλησα τον Οσάμα Μπιν Λάντεν»

Ο Ρόμπερτ Ο' Νιλ περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του «εγκεφάλου» της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου: «Τον αναγνώρισα αμέσως. Εντυπωσιάστηκα με το πόσο αδύνατος ήταν. Τα γένια του ήταν κάπως γκρίζα. Τα χέρια του ήταν στους ώμους της συζύγου του, της Αμάλ. Το θεώρησα απειλή, θα μπορούσε να ανατιναχθεί.

Στην Ομάδα Έξι των SEAL, σε πυροβολούμε δύο φορές στο κεφάλι αμέσως. Τον πυροβόλησα δύο φορές και τον πυροβόλησα ξανά με το H&K 416 μου. Κατέρρευσε στην άκρη του κρεβατιού του.

Μόλις πυροβόλησα τον Μπιν Λάντεν - τι στο καλό; Όλα όσα ήξερα ποτέ, όλα όσα σχεδίαζα, απλώς άλλαξαν δραστικά.

Τώρα ξέρω ότι πρέπει να μετακινήσω την Αμάλ πίσω και να την προστατεύσω με το σώμα μου, επειδή έρχονται κι άλλοι άντρες. Καθώς την μετακινούσα, ο 2χρονος γιος του, ο Χουσεΐν, στεκόταν εκεί. Είμαστε όλοι πατέρες. Η σκέψη μου ήταν: 'Γιατί έπρεπε να το δει αυτό;". Τον μετακινώ πίσω και μετά γυρίζω.

Οι κανόνες μας είναι ότι αν το σκοτώσεις, σου ανήκει. Πρέπει να καθαρίσω το πρόσωπό του, να του κρατήσω το κεφάλι και να του βγάλω μια φωτογραφία. Ένας από τους δικούς μου με ρωτάει: "Ε, είσαι καλά φίλε;". Του λέω: "Ναι, τι κάνουμε τώρα;". Μου λέει να πάω να βρω τους υπολογιστές.

"Μόλις σκότωσες τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, η ζωή σου πρόκειται να αλλάξει δραματικά, τώρα γύρνα στη δουλειά", μου είπε».

Η επιστροφή και ο φόβος μέχρι το τέλος

Η επιστροφή δεν ήταν λιγότερο επικίνδυνη. Υπήρχε ο φόβος εμπλοκής με πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η αποστολή είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την επίσημη γνώση της χώρας.



Όπως περιγράφει ο βατραχάνθρωπος των ειδικών δυνάμεων, η ανακούφιση ήρθε μόνο όταν το ελικόπτερο πέρασε τα σύνορα και εισήλθε στο Αφγανιστάν.

Το μοναδικό «παράπονο»

Ο Ο' Νιλ δηλώνει πως η μόνη του «ένσταση» αφορά τον τρόπο διαχείρισης της σορού του Οσάμα Μπιν Λάντεν, η οποία πετάχτηκε στη θάλασσα. «Θα ήθελα να τον δω κρεμασμένο στις ΗΠΑ».



Η επιχείρηση «Το δόρυ του Ποσειδώνα» παραμένει μέχρι σήμερα ένα σημείο καμπής στην παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας.