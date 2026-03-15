19η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (16-22 Μαρτίου 2026) από το Ι.Ο.ΑΣ.

Για 19η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), με την υποστήριξη του φορέα «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με διόδια» με διακριτικό τίτλο «Hellastron», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και τη στήριξη πλήθους άλλων φορέων και Οργανισμών.Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Την εβδομάδα αυτή συσπειρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας μας για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και Οδικής Ασφάλειας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει, μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας.

Η φετινή Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από κρίσιμα ζητήματα Οδικής Ασφάλειας. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες και τοπικές κοινωνίες επιδιώκεται η ενίσχυση της κυκλοφοριακής παιδείας και η καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι κυριότερες δράσεις της φετινής Πανελλαδικής Εβδομάδας αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια είναι:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση για φοιτητές του BCA College στη μνήμη του Γιάννη Μανέ (Δευτέρα 16/3/2026 ). Η δράση έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των νέων μέσα από θεωρητική προσέγγιση και βιωματικές δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα (Δευτέρα 16/3/2026 )

Η εκπαίδευση εντάσσεται σε εξειδικευμένο πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας για τα στελέχη και τους στρατεύσιμους των Ενόπλων Δυνάμεων που το Ινστιτούτο υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής "Κάν'το Σωστά" σε Σχολικές Μονάδες του Νομού Αχαΐας (Τρίτη 17/3/2026 - Παρασκευή 20/3/2026)

Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας θα υλοποιηθούν σε σχολικές μονάδες της Πάτρας, του Αιγίου και της Κάτω Αχαΐας.

Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα (Τετάρτη 18/3/2026). Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. και με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για Συστήματα Προσκόπων (Σάββατο 21/3/2026). Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Αστεράκια σε Κίνηση» σε συστήματα προσκόπων στην Αττική και την Εύβοια. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών γύρω από τις βασικές αρχές της ασφαλούς κυκλοφορίας, μέσα από δημιουργικές, κινητικές και διαδραστικές δραστηριότητες που συνδέουν τη μάθηση με το παιχνίδι.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (Κυριακή 22/3/2026). Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που στην Ελλάδα συντονίζεται από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στο δρόμο μπορούν να προκαλέσουν τροχαία δυστυχήματα αλλά δυσχεραίνουν και την καθημερινότητά μας γενικότερα. Η δράση περιλαμβάνει σεμινάριο ενημέρωσης για ζητήματα Οδικής Ασφάλειας που απευθύνεται σε γονείς και θα πραγματοποιηθεί από τη συνεργαζόμενη ψυχολόγο του Ινστιτούτου, κα Ασπασία Πίζγα, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και του ρόλου της οικογένειας στην καλλιέργεια ασφαλών συμπεριφορών στον δρόμο.

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο (WP.1) Παγκόσμιο Forum για την Οδική Ασφάλεια (Δευτέρα 23/3/2026 – Τετάρτη 27/3/2026)

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο, συμμετέχει στην 92η Σύνοδο του Παγκόσμιου Forum για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) στη Γενεύη, το οποίο αποτελεί το ανώτερο όργανο διαμόρφωσης στρατηγικής και κανονιστικών πολιτικών στον τομέα των μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.

Πανελλαδική τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα αποτελούν την καμπάνια ενημέρωσης του Ινστιτούτου που εστιάζει σε κρίσιμα θέματα για την ασφάλεια των οδηγών που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτεραιότητα επισημαίνει για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.

Με τις δράσεις της 19ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της υπεύθυνης στάσης όλων μας στο δρόμο. Μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, φορέων, Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους. Γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή στο δρόμο έχει αξία και η εκπαίδευση και η ενημέρωση παραμένουν τα πιο ισχυρά μας εργαλεία για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.