2.000 νέα δέντρα από το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ σε Χίο και Βόρεια Εύβοια

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία. Με σταθερή φιλοσοφία το «συμβιώνουμε αρμονικά, επιχειρούμε υπεύθυνα», η μάρκα ΒΙΚΟΣ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προτύπου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ πραγματοποιήσε δύο στοχευμένες πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης σε περιοχές με αυξημένη ανάγκη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. Στη Χίο, παραδόθηκαν 1.000 ελαιόδεντρα, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της τοπικής γης και την τόνωση της αγροτικής δραστηριότητας, ενώ στη Βόρεια Εύβοια διανεμήθηκαν 1.000 καρποφόρα δενδρύλλια, ενισχύοντας ουσιαστικά την περιβαλλοντική ανάκαμψη της περιοχής.

Οι συγκεριμένες πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και διαχρονικό πλάνο βιωσιμότητας που η μάρκα ΒΙΚΟΣ υλοποιεί ήδη από το 1996, επενδύοντας με συνέπεια σε δράσεις δενδροφύτευσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Μέχρι σήμερα, η συνολική συμβολή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ αποτυπώνεται σε 19.721 δενδρύλλια.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα.