29 σνακ που βοηθούν στη ρύθμιση του βάρους

Μικρά αλλά θρεπτικά γεύματα, πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και «καλά» λιπαρά, μπορούν να μας κρατήσουν σε φόρμα και να μειώσουν την αίσθηση πείνας μέσα στην ημέρα.



Με σωστό προγραμματισμό και επιλογή τροφών που προσφέρουν ουσιαστικά θρεπτικά συστατικά, τα ενδιάμεσα γεύματα δεν είναι απλώς μια γρήγορη λύση, αλλά σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια απώλειας ή διατήρησης βάρους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

1. Ξηροί καρποί

Αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για σνακ, αφού συνδυάζουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά. Είναι χορταστικοί και σχετίζονται με οφέλη για την καρδιά και τον μεταβολισμό. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωσή τους σε μικρές ποσότητες μπορεί να στηρίξει την απώλεια βάρους. Η ιδανική μερίδα αντιστοιχεί περίπου σε 1/4 του φλιτζανιού.

2. Κόκκινη πιπεριά με γουακαμόλε

Ανάμεσα στις ποικιλίες πιπεριάς, η κόκκινη ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά. Το γουακαμόλε, από την άλλη, είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά και μέταλλα. Ο συνδυασμός μιας μεγάλης κόκκινης πιπεριάς με περίπου 60 γραμμάρια γουακαμόλε προσφέρει γεύση και θρεπτική αξία, με λιγότερες από 200 θερμίδες.



