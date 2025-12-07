3 ζώδια σήμερα 7/12 οργανώνουν σταθερά σχέδια για το μέλλον

Για σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, τα άστρα μας προσφέρουν την ευκαιρία για σοβαρές συζητήσεις, σημαντικές αποφάσεις αλλά και για γνωριμίες που θα μπορούν να μας βάλουν σε ένα σταθερό πλαίσιο! Ο Ερμής από το ζώδιο του Σκορπιού σήμερα κορυφώνει το τρίγωνό του με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, μία όψη εξαιρετικά υποστηρικτική που μας βοηθά να συγκροτήσουμε τις σκέψεις μας, μας δίνονται απαντήσεις για ζητήματα που μας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ ότι κουβεντιάσουμε ή αποφασίσουμε σήμερα θα μπορέσει να έχει διάρκεια στο χρόνο! Η μέρα είναι κατάλληλη για ραντεβού, προτάσεις, έγγραφα, σχέδια, συζητήσεις που θα δοθούν ξεκάθαρες και θετικές απαντήσεις! Πιο κερδισμένοι για σήμερα είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες , ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί: 16–18 Ιουλίου, 16–18 Νοεμβρίου, 14–16 Μαρτίου.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Σταθεροποίηση μέσα σου και γύρω σου

Για σήμερα Κυριακή Κριέ μου τα άστρα σε προτρέπουν να μαζέψεις λίγο την ενέργεια σου και να ασχοληθείς με ό,τι χρειάζεται υπομονή και πειθαρχία. Το τρίγωνο Ερμή – Κρόνου σε βοηθά να σταθεροποιήσεις ένα πλάνο που αφορά τα επαγγελματικά ή να συγκροτήσεις την ψυχολογία σου. Είσαι σε θέση να απομονώσεις νοητικά θορύβους και να συγκεντρωθείς σε έναν σκοπό. Σήμερα θα έχεις περισσότερη κατανόηση του εσωτερικού σου κόσμου, ενώ μπορεί να βγάλεις άκρη σε κάτι που σε μπέρδευε. Ευνοούνται δουλειές “παρασκηνίου”, προετοιμασίες, οργανωτικές κινήσεις και σχέδια που θέλεις να κρατήσεις ακόμα κρυφά.

Αστρολογική συμβουλή: Σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις ξεκαθαρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά. Εμπιστεύσου μόνο όσους το έχουν αποδείξει έμπρακτα. Η σιωπή έχει σήμερα μεγαλύτερη δύναμη από το λόγο.

Ταύρος – Σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερές βάσεις

Το τρίγωνο Ερμή – Κρόνου που κορυφώνεται σήμερα Κυριακή Ταύρε μου σε ευνοεί ιδιαίτερα γιατί σε βοηθά να θεμελιώσεις κάτι σημαντικό σε σχέση ή συνεργασία. Αν είσαι σε σταθερή σχέση, μπορεί να νιώσεις ότι χτίζετε από κοινού μια πιο ώριμη βάση, είτε με κουβέντες που ενώνουν είτε με μία απόφαση για το μέλλον. Αν είσαι μόνος, ίσως κάποιος φίλος ή συνεργάτης δείξει σοβαρό ενδιαφέρον. Η μέρα είναι εξαιρετική για επαφές με πρόσωπα μεγαλύτερα, πιο σοφά ή για να δώσεις σχήμα σε ένα σχέδιο που έχεις για το μέλλον σου. Είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, μπορείς να βασιστείς σε λίγους αλλά αληθινούς.

Αστρολογική συμβουλή: Πες λιγότερα, κάνε περισσότερα. Δείξε σε εκείνους που έχουν αξία στη ζωή σου ότι μπορούν να σε εμπιστευτούν.

Δίδυμοι – Λιγότερα λόγια, περισσότερη ουσία

Η σκέψη σου σήμερα γίνεται πιο βαριά, αλλά και πιο ξεκάθαρη και ουσιαστική, αγαπημένε μου Δίδυμε. Ο Ερμής, κυβερνήτης σου, σε όψη με τον σοφό Κρόνο σε βοηθά να τακτοποιήσεις θέματα εργασίας, ευθύνης και επαγγελματικής πορείας. Είναι η μέρα που μπορείς να καταγράψεις στόχους, να μιλήσεις με σοβαρούς όρους για κάτι που θέλεις να υλοποιήσεις ή να επιβεβαιώσεις τη σταθερότητα μιας επαγγελματικής σχέσης. Είσαι πιο προσεκτικός στον λόγο σου και αυτό λειτουργεί υπέρ σου. Ευνοούνται επίσης θέματα υγείας και ρουτίνας – μπορείς να δεις ξεκάθαρα τι σε κουράζει και πώς να το διορθώσεις.

Αστρολογική συμβουλή: Η λογική σου είναι ισχυρή σήμερα – μην τη σπαταλήσεις σε μικροπράγματα ή σπασμωδικές αντιδράσεις. Η μέρα είναι ιδανική για να βάλεις τάξη στη δουλειά, στα σχέδια και στην καθημερινότητά σου.

Καρκίνος – Επιβεβαίωση συναισθημάτων και στόχων

Καρκίνε μου για σήμερα Κυριακή είσαι από τα τυχερά ζώδια καθώς η μέρα αναμένεται να φέρει την θεμελίωση σχεδίων ιδιαίτερα στον αισθηματικό τομέα. Το τρίγωνο Ερμή – Κρόνου, σε στηρίζει για να κάνεις σημαντικές σκέψεις για την πορεία σου. Αν έχεις επενδύσει συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο, σε μια ιδέα ή σε έναν στόχο ζωής, τώρα αρχίζεις να βλέπεις ότι κάτι χτίζεται. Μια συζήτηση με σύντροφο, γονέα, μέντορα ή ανώτερο σε καθοδηγεί, σε ηρεμεί ή σου δίνει το πράσινο φως να συνεχίσεις με σταθερά βήματα. Μπορείς επίσης να ξεκαθαρίσεις μια συναισθηματική κατάσταση που σε μπέρδευε. Ευνοούνται αισθηματικές συναντήσεις, σχέδια για ταξίδια, αποφάσεις για δημιουργικά σχέδια και απαντήσεις για θέματα που περίμενες εδώ και καιρό!

Αστρολογική συμβουλή: Τα λόγια σου σήμερα θα έχουν αντίκτυπο και θα δημιουργήσουν ένα σταθερό πλαίσιο. Δείξε ωριμότητα και εμπιστοσύνη στο “μακροπρόθεσμο”.

Λέων – Μέρα αποδοχής και συναισθηματικής πειθαρχίας

Μέρα ψυχολογικής ανακούφισης και συγκρότησης σκέψεων και συναισθημάτων είναι αυτή η Κυριακή για το δικό σου ζώδιο αγαπητέ μου Λέοντα! Ο Ερμής σε τρίγωνο με τον Κρόνο σε οδηγεί να δεις κατάματα καταστάσεις που ίσως είχες παραμερίσει. Θέματα οικονομικά, διαχείρισης ή βαθύτερης ψυχολογικής ασφάλειας έρχονται στην επιφάνεια με τρόπο νηφάλιο. Μπορείς να κάνεις συμφωνίες, να συζητήσεις οικονομικά ή περιουσιακά θέματα με ωριμότητα, ή να ξεπεράσεις έναν φόβο ή μια απώλεια. Η μέρα είναι σιωπηλή, αλλά αποδοτική. Εάν ασχολείσαι με θεραπευτικά επαγγέλματα ή ψυχολογική ενδυνάμωση, θα έχεις έμπνευση.

Αστρολογική συμβουλή: Σήμερα μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερα τον εαυτό σου και τους άλλους. Ό,τι πονά, μπορεί να θεραπευτεί, αν το κοιτάξεις με ωριμότητα και αποδοχή.

Παρθένος – Η απόφαση που δίνει σχήμα στη σχέση

Σήμερα νιώθεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και χρειάζεται με σοβαρότητα να πάρεις μία ώριμη επιλογή, αγαπημένε μου Παρθένε. Το τρίγωνο του κυβερνήτη σου Ερμή με τον σταθερό Κρόνο ευνοεί σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις για σε σχέσεις ή συνεργασίες. Αν βρίσκεσαι σε μια πορεία δέσμευσης, η μέρα είναι ιδανική για να συζητήσετε με ώριμο τρόπο τα επόμενα βήματα. Αν υπάρχει απόσταση ή αβεβαιότητα, μπορείς να πεις αυτό που σε βαραίνει με σεβασμό και ξεκάθαρη πρόθεση. Ευνοούνται επίσης νομικές υποθέσεις, διαπραγματεύσεις και συνεργασίες που χτίζονται αργά και σταθερά.

Αστρολογική συμβουλή: Μην φοβάσαι τη δέσμευση παρά μόνο την ασάφεια. Η μέρα σου δείχνει ότι μπορείς να βασιστείς σε όποιον σου δείχνει συνέπεια. Αν έχεις προσπαθήσει, τώρα είναι η ώρα να θερίσεις.

Ζυγός – Σταθερή πρόοδος σε στόχους και σχέσεις

Μια μέρα σταθερότητας και ηρεμίας είναι αυτή η Κυριακή για το ζώδιο σου αγαπημένε μου Ζυγέ. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Κρόνο σε βάζει σε φάση ωριμότητας και συγκέντρωσης. Οι σχέσεις σου περνούν από φίλτρο σταθερότητας: όποιος αξίζει, μένει. Αν έχεις θέσει κάποιους στόχους, είτε σε σχέση, είτε σε συνεργασία, σήμερα μπορείς να δεις πρόοδο ή έμπρακτη στήριξη. Είναι επίσης κατάλληλη μέρα για να τακτοποιήσεις οικονομικές λεπτομέρειες, να προγραμματίσεις κινήσεις, να δουλέψεις οργανωμένα ή να βάλεις υγιή όρια σε όποιον σε αποδιοργανώνει. Αν σου ζητηθεί συμβουλή, θα ακουστείς.

Αστρολογική συμβουλή: Η μέρα σε βοηθά να συγκροτήσεις τους πρακτικούς τομείς της ζωής σου, προκειμένου να αποβάλεις το στρες και να περάσεις στην συνέχεια χαρούμενες ανάλαφρες γιορτές!

Σκορπιός – Η σκέψη σου έχει δύναμη και κύρος

Για σήμερα Κυριακή Σκορπιέ μου, ο Ερμής κινείται στο ζώδιό σου και σχηματίζει ένα σταθεροποιητικό τρίγωνο με τον Κρόνο στους Ιχθύες, προσφέροντάς σου εσωτερική δομή, νοητική συγκρότηση και σοβαρότητα στα λόγια και στις αποφάσεις σου. Μπορείς να μιλήσεις για σημαντικά θέματα, να θέσεις όρια ή να πεις αλήθειες που δεν τολμούσες. Στον τομέα των σχέσεων λύνονται παρεξηγήσεις και πλέον μπορείς με ωριμότητα και σταθερότητα να κάνεις σχέδια για την πορεία. Αν έχεις παιδιά , οι συμβουλές σου πιάνουν τόπο. Αν ασχολείσαι με το γράψιμο, την δημιουργία ή την τέχνη, σήμερα σταθεροποιείται μια ιδέα που έχει μέλλον. Στα αισθηματικά, μια ήσυχη προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει πολλά.

Αστρολογική συμβουλή: Σκέψου τι πραγματικά θέλεις να χτίσεις. Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, μόνο να σταθείς με σταθερότητα στις απόψεις και στις επιλογές σου.

Τοξότης – Μια ευθύνη παίρνει σειρά και σε απελευθερώνει

Η σημερινή μέρα σε καλεί να τακτοποιήσεις κάτι ουσιαστικό στην ζωή σου – είτε αφορά την οικογένεια, είτε το σπίτι, είτε μια εσωτερική εκκρεμότητα που σε κρατούσε πίσω. Το τρίγωνο Ερμή – Κρόνου που κορυφώνεται σήμερα Κυριακή, για σένα Τοξότη μου φέρνει τη λογική στο συναίσθημα και σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις με ωριμότητα. Εάν νιώθεις συναισθηματικά καταπιεσμένος ή κουρασμένος, σήμερα μπορείς να μιλήσεις ήρεμα και να θέσεις όρια. Αν ασχολείσαι με ακίνητα ή αναδιοργάνωση του χώρου σου, η μέρα είναι εξαιρετική για πρόγραμμα. Στα αισθηματικά, αναγνωρίζεις πιο συνειδητοποιημένα τι έχει ουσία και τι πραγματικά αισθάνεσαι!

Αστρολογική συμβουλή: Η υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό σου είναι το πρώτο βήμα ελευθερίας. Καθάρισε το τοπίο μέσα σου και γύρω σου.

Αιγόκερως – Εσύ ορίζεις το πλαίσιο και τον ρυθμό

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η σημερινή Κυριακή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου! Ο Ερμής σε τρίγωνο με τον Κρόνο (κυβερνήτης σου), σε βοηθά να εστιάσεις σε αυτό που αξίζει, να οργανώσεις υποχρεώσεις, να κάνεις ξεκαθαρίσματα και να βάλεις γερά θεμέλια σε προσωπικά ή επαγγελματικά σχέδια. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που σε στηρίζει διακριτικά, σήμερα μπορεί να παίξει ρόλο–κλειδί στην πρόοδό σου. Μπορείς να δουλέψεις μεθοδικά σε κάτι πρακτικό, να δώσεις λύσεις σε οικογενειακά θέματα ή να φτιάξεις το πρόγραμμά σου για την εβδομάδα. Οι φίλοι σε στηρίζουν, ενώ τα σχέδιά σου συγκροτούνται και μπαίνουν στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης!

Αστρολογική συμβουλή: Μην αγνοήσεις το ένστικτό σου όταν σου λέει "προχώρα". Το έχεις σκεφτεί, το έχεις μελετήσει, τώρα μένει να το χτίσεις.

Υδροχόος – Σταθερές αποφάσεις για επαγγελματικά και οικονομικά

Αγαπητέ μου Υδροχόε, έχεις ταλαιπωρηθεί αρκετά σε όλη την περίοδο του 2025 με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου! Λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς όμως και ειδικά σήμερα, σου δίνεται η ευκαιρία να αποκαταστήσεις τα σπασμένα! Ο Ερμής από τον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σε ευνοεί σε επαγγελματικά ραντεβού, συζητήσεις για χρήματα, σταθεροποίηση συμφωνητικών, ιδέες που θα μπορέσουν να μπουν σε σειρά και να σου προσφέρουν αποκατάσταση και λύση. Αν κάτι σοβαρό σε απασχολεί για το μέλλον σου, είναι η στιγμή να το κουβεντιάσεις.

Αστρολογική συμβουλή: Ώρα να κλείσεις «τρύπες» στα οικονομικά σου και να παραμείνεις στοχοπροσηλωμένος! Οι συζητήσεις της ημέρας θα προσφέρουν αποκατάσταση!

Ιχθύς – Ωριμάζουν οι σκέψεις και οι αποφάσεις

Είσαι από τα πιο ευνοημένα ζώδια της ημέρας, αγαπημένε μου ιχθύ, καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιό σου και δέχεται τρίγωνο από τον Ερμή. Αυτό σημαίνει πως σήμερα Κυριακή σου δίνεται η ευκαιρία για να κάνεις επιλογές που θα είναι σταθερές, ώριμες και συνειδητοποιημένες και θα σε βγάλουν σε μία καλή πορεία! Είναι ιδανική μέρα για να συζητήσεις μακροπρόθεσμα σχέδια, να εδραιώσεις μια συνεργασία, να μιλήσεις σε ανθρώπους που σε σέβονται ή να λάβεις μια απόφαση με καθαρή συνείδηση. Αν έχεις στα σκαριά ένα ταξίδι, μια εκπαιδευτική προσπάθεια ή μια δημιουργική ιδέα, η μέρα ενδείκνυται για να της δώσεις μορφή.

Αστρολογική συμβουλή Μέρα κατάλληλη για να διώξεις μακριά σου τις αμφιβολίες. Σήμερα μπορείς να στηρίξεις τον εαυτό σου με σταθερές αποφάσεις και να δεις πόσο έχεις εξελιχθεί.