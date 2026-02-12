30.000 μέλισσες «μετακομίζουν» στην ταράτσα του ΜΙΝΙΟΝ – Η πρώτη αστική κυψέλη στο κέντρο της Αθήνας

Σε μια Αθήνα που ασφυκτιά από το τσιμέντο και μετράει μόλις 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, μια πρωτοβουλία έρχεται να ταράξει τα δεδομένα – κυριολεκτικά από την ταράτσα.

Η DIMAND εγκαινιάζει την πρώτη αστική κυψέλη σε ταράτσα σύγχρονου κτιρίου γραφείων στον πυκνό αστικό ιστό της πρωτεύουσας, στο ιστορικό κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ, επανασυστήνοντας την έννοια της «πράσινης» ανάπτυξης με πράξεις, όχι με ευχολόγια.

Το ΜΙΝΙΟΝ αποκτά… φτερά

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, περισσότερες από 30.000 μέλισσες φιλοξενούνται στο φυτεμένο δώμα του ΜΙΝΙΟΝ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που κυψέλες τοποθετούνται σε ταράτσα σύγχρονου κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέποντας μια «νεκρή» επιφάνεια σε ζωντανό οικοσύστημα.

Οι μέλισσες δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι βασικοί επικονιαστές, κρίσιμοι για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Με τη δράση τους συμβάλλουν στην επικονίαση εκατομμυρίων φυτών και λουλουδιών, ενισχύοντας την αστική βλάστηση και βελτιώνοντας, έμμεσα αλλά ουσιαστικά – την ποιότητα του αέρα.

Σε μια πόλη που «διψά» για πράσινο, κάθε τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι αναγκαία.

Αστική μελισσοκομία: Όχι τάση, αλλά ανάγκη

Η παρουσία των μελισσών στον αστικό ιστό δεν έχει μόνο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχει και κοινωνική διάσταση. Λειτουργεί εκπαιδευτικά, ευαισθητοποιεί εργαζόμενους και κατοίκους, φέρνει τη βιοποικιλότητα εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε μόνο μπετόν.



Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Bee for Planet, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της DIMAND, ενισχύοντας τη συνολική προσέγγιση της εταιρείας για ανάπτυξη βιώσιμων, «πράσινων» κτιρίων που σέβονται το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο που ζει και εργάζεται σε αυτά. Με απλά λόγια η βιωσιμότητα δεν είναι report. Είναι απόφαση.



Dimand

«Bee THE CHANGE»: Το μήνυμα πίσω από τις κυψέλες

Η Βίκυ Αναγνωστοπούλου, Head of CSR του Ομίλου DIMAND, θέτει το ερώτημα που – αν είμαστε ειλικρινείς – σπάνια τίθεται στον κλάδο των ακινήτων: «Ποιο αποτύπωμα αφήνουμε στην πόλη;». Όπως σημειώνει, η επιλογή της αστικής κυψέλης συνδυάζει φροντίδα, συνέπεια και πραγματική περιβαλλοντική επίδραση.

Από την πλευρά της, η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager, ξεκαθαρίζει ότι η βιωσιμότητα είναι πράξη. Μικρές, μελετημένες κινήσεις – σαν τις μέλισσες – που μπορεί να περνούν απαρατήρητες, αλλά αφήνουν βαθύ αποτύπωμα.

Και το μήνυμα συνοψίζεται στο μότο «bee THE CHANGE», όπως τονίζει η Μαρία Τουτουδάκη, Head of Marketing & Communications του Ομίλου. Η αλλαγή, λέει, ξεκινά από εμάς. Όχι από κάποιον άλλον, όχι «αργότερα», όχι θεωρητικά.

Dimand

Από το τσιμέντο στο οικοσύστημα

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το ΜΙΝΙΟΝ δεν είναι απλώς ένα ανακαινισμένο εμβληματικό κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Μετατρέπεται σε πρότυπο περιβαλλοντικής καινοτομίας και υπεύθυνης αστικής ανάπτυξης.

Η εγκατάσταση των μελισσιών αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της DIMAND να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των ταρατσών και των αστικών επιφανειών. Να πάψουν να είναι «ξεχασμένοι» χώροι και να μετατραπούν σε ζωντανές νησίδες πρασίνου.

Γιατί, ας το πούμε καθαρά, αν δεν πρασινίσουν οι ταράτσες, δύσκολα θα πρασινίσει η πόλη.