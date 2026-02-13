Μελέτη Eurobank: Αυξήθηκε η απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η απασχόληση παραμένει ακόμη χαμηλότερη σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα του 2008.

Συγκεκριμένα, το δ’ τρίμηνο 2025 οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.378,8 χιλιάδες άτομα, σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε τριμηνιαία βάση και 2,1% σε ετήσια, από 0,2% και 1,9% αντίστοιχα το γ’ τρίμηνο 2025. Ωστόσο, ο αριθμός των απασχολούμενων παρέμεινε κατά 227,5 χιλιάδες ή 4,9% χαμηλότερος σε σχέση με την κορυφή του β’ τριμήνου 2008, πριν από την κρίση χρέους. Η απόκλιση αυτή πλέον έχει δομικό χαρακτήρα και δεν εξηγείται μόνο από κυκλικά φαινόμενα, αντικατοπτρίζοντας τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και άλλες αδυναμίες της εγχώριας αγοράς εργασίας.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας, όπου το τρέχον πραγματικό ΑΕΠ υπερβαίνει το δυνητικό.

Σε ετήσια βάση, ο μέσος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε οριακά στο 1,6% το 2025, από 1,8% το 2024, παραμένοντας όμως βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης. Για τη διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών τα επόμενα χρόνια είναι απαραίτητη η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω κινήτρων για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, γυναικών, συνταξιούχων που επιθυμούν να επανενταχθούν και επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.