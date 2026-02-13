Αγίου Βαλεντίνου: Πώς λέμε «σ’ αγαπώ» με ένα κλικ – Τα στοιχεία της Wolt αποκαλύπτουν τις νέες συνήθειες

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι πια μόνο τριαντάφυλλα και σοκολάτες. Είναι καφές στο γραφείο «έτσι, χωρίς λόγο», είναι πίτσα-έκπληξη μετά από δύσκολη μέρα, είναι και μια σακούλα λιχουδιές για τον τετράποδο «έρωτα» του σπιτιού. Τα στοιχεία της Wolt για το 2025 αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι η αγάπη εκφράζεται όλο και περισσότερο μέσα από μικρές, καθημερινές κινήσεις. Όχι μόνο στις 14 Φεβρουαρίου, αλλά όλο τον χρόνο.

707.000 παραγγελίες δώρων – €22,5 εκατ. σε έναν χρόνο

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 707.000 παραγγελίες δώρων μέσω Wolt, συνολικής αξίας €22,5 εκατ., σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως. Και το ενδιαφέρον; Η ανταλλαγή δώρων δεν περιορίζεται σε μία «μεγάλη» ημέρα. Οι παραγγελίες διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα σχεδόν κάθε μήνα, με αιχμές τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Με απλά λόγια: ο ρομαντισμός δεν μπαίνει στο ημερολόγιο. Κάνει push notification.

Λουλούδια, γλυκά και… comfort food

Σε όλες τις αγορές καταγράφεται παρόμοιο μοτίβο επιλογών:

Λουλούδια και φυτά: περίπου το 25% όλων των δώρων

Γλυκά και αρτοποιήματα: σταθερά στη δεύτερη θέση

Comfort food (burgers, πίτσα κ.ά.): τρίτη επιλογή

Το φαγητό παραμένει ένας από τους πιο άμεσους τρόπους έκφρασης ενδιαφέροντος. Ένα burger μπορεί να μη γράφει «σ’ αγαπώ», αλλά το υπονοεί με θερμίδες. Την ίδια στιγμή, οι παραγγελίες δεν περιορίζονται στα «κλασικά». Καταγράφηκαν αποστολές υψηλής αξίας ,από iPhone μέχρι κοσμήματα, με την πιο ακριβή παραγγελία να φτάνει τα €6.500. Ο έρωτας μπορεί να είναι άυλος. Η απόδειξη όμως, όχι.

Η αγάπη περνά και από το… μπολ του κατοικιδίου

Η Ελλάδα στην κορυφή παγκοσμίως στις παραγγελίες για pets. Αν κάποιος αμφιβάλλει για το πόσο αγαπάμε τα κατοικίδιά μας, τα στοιχεία τον διαψεύδουν. Το 2025, η Ελλάδα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό παραγγελιών προϊόντων για κατοικίδια παγκοσμίως μέσω Wolt. Η συνολική δαπάνη έφτασε τα €8 εκατ., με περισσότερες από 140.000 παραγγελίες.

Τι δείχνουν τα δεδομένα:

Το 61% των αγορών αφορά γάτες

Το 39% αφορά σκύλους

Οι ιδιοκτήτες σκύλων ξοδεύουν περίπου 1/3 περισσότερο ανά παραγγελία

Οι λιχουδιές «νικούν» τα παιχνίδια με αναλογία 11:1

Σχεδόν 1 στις 5 παραγγελίες γίνεται μεταξύ 17:00–18:00

Μετάφραση; Σχολάμε, ανοίγουμε app και λέμε «κάτι να πάρουμε και στο παιδί». Μόνο που το «παιδί» έχει ουρά.

Τι στέλνουν ως δώρο οι Έλληνες

67.000 παραγγελίες και €1,6 εκατ. τζίρος – Δεύτερη υψηλότερη επίδοση διεθνώς. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πιο ενεργές αγορές της Wolt το 2025:

67.000 παραγγελίες δώρων

Συνολική αξία €1,6 εκατ.

Μέση αξία παραγγελίας €24

Δεύτερη υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως

Οι επιλογές των Ελλήνων ισορροπούν ανάμεσα στον ρομαντισμό και την καθημερινότητα:

Τριαντάφυλλα, μικτά μπουκέτα, τουλίπες

Καφές στο πλαίσιο της καθημερινής ρουτίνας

Ευχετήριες κάρτες με προσωπικό μήνυμα

Τούρτες

Κεριά

Παιχνίδια

Κρασί

Η αποστολή δώρου δεν αφορά πια μόνο γενέθλια ή επετείους. Είναι μια αυθόρμητη, μικρή υπενθύμιση: «Σε σκέφτομαι».

Gifting: Πώς λειτουργεί η αποστολή δώρων στη Wolt

Η λειτουργία Gifting επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν προσωποποιημένα δώρα με λίγα μόνο βήματα:

Επιλογή διεύθυνσης παραλήπτη

Επιλογή «Αποστολή ως Δώρο»

Προσθήκη προσωπικού μηνύματος σε ψηφιακή κάρτα

Ο παραλήπτης λαμβάνει ενημερώσεις μέσω SMS για την πορεία της αποστολής, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός στην πλατφόρμα. Από εστιατόρια και ανθοπωλεία μέχρι παντοπωλεία και καταστήματα ρούχων, η γκάμα επιλογών καλύπτει από αυθόρμητες εκπλήξεις μέχρι πιο «μεγάλες» κινήσεις.

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου παραμένει η αφορμή. Όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025 η αγάπη δεν περιορίζεται σε μία ημερομηνία. Εκφράζεται με καφέ, με πίτσα, με λουλούδια, με μια σακούλα λιχουδιές στις 17:42.

Ρομαντισμός; Ναι. Αλλά σε δόσεις καθημερινότητας – και με tracking παραγγελίας.