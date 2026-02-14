Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι θεωρητικά αφιερωμένη στον έρωτα. Στην πράξη, όμως, έχει εξελιχθεί σε μια ετήσια δοκιμασία αντοχών για ζευγάρια, πορτοφόλια και νεύρα. Γιατί άλλο το «σε σκέφτηκα» και άλλο το «πήρα ό,τι βρήκα».

Και κάπως έτσι, κάθε 14 Φεβρουαρίου, κάποιοι άνθρωποι ανοίγουν δώρα που δεν τα χωράει ούτε η λογική, ούτε το συναίσθημα, ούτε το κομοδίνο.

Η Ερμού φόρεσε τα ροζ της, τα καταστήματα μπήκαν σε mood καρδούλας και οι περαστικοί είχαν κάτι να πουν. Ο FLASH βγήκε στο πιο πολυσύχναστο σημείο της Αθήνας και ρώτησε απλά και ανθρώπινα: τι σας έφερε –ή τι περιμένετε να σας φέρει– ο Άγιος Βαλεντίνος;



Οι απαντήσεις είχαν απ’ όλα. Τυχερούς, χιούμορ, ρεαλισμό, αλλά και προσδοκίες που δεν κρύβονταν.

Οι «κερδισμένοι» της ημέρας

Υπήρχαν και εκείνοι που χαμογελούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Λουλούδια –πολλά λουλούδια–, σοκολάτες «όχι από το περίπτερο» και μικρές κινήσεις που δείχνουν ότι κάποιος σε σκέφτηκε λίγο παραπάνω. «Δεν θέλω κάτι υπερβολικό, ένα μπουκέτο και μια σοκολάτα είναι αρκετά», μας είπε, περαστική στην Ερμού.

Όταν το δώρο είχε χιούμορ

Δεν έλειψαν και οι πιο τολμηρές επιλογές. «Μου έφερε κουτί προφυλακτικά. Γελάσαμε πολύ. Το πήρα ως καλό σημάδι», μας είπε νεαρή κοπέλα, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντισμός έχει πολλές εκδοχές – και κάποιες δεν χωράνε φιόγκο.

Γιατί, όπως φαίνεται, όταν υπάρχει χιούμορ, όλα συγχωρούνται. Σχεδόν.

Βγήκαμε στην Ερμού και ρωτήσαμε: Ποιο ήταν το πιο άκυρο δώρο Αγίου Βαλεντίνου που έχετε λάβει. Οι απαντήσεις απολαυστικές. Ρεπορτάζ @JohnKemmos #ValentinesDay2026 pic.twitter.com/0sxtkzCnig — Flash.gr (@flashgrofficial) February 14, 2026

Οι προσδοκίες του φετινού Αγίου Βαλεντίνου

Υπήρχαν όμως και εκείνοι που δεν είχαν πάρει ακόμα κάτι – αλλά περιμένουν.

Ένα δείπνο για δύο, «κάπου ωραία, όχι σπίτι». Ένα ταξίδι-έκπληξη. Και, για κάποιες, κάτι πιο σοβαρό. «Ένα δαχτυλίδι δεν θα με χάλαγε», μας είπε με χαμόγελο νεαρά, αφήνοντας την ατάκα να αιωρείται επικίνδυνα στον αέρα.

Τι να μην πάρεις στο ταίρι σου για τον Αγ. Βαλεντίνο

Οι κάλτσες δεν είναι δώρο. Είναι παραίτηση. Είναι το «δεν ήξερα τι να πάρω» σε υφασμάτινη μορφή. Αν μάλιστα έχουν καρδούλες, γράφουν «I love you» ή είναι σε κόκκινο-ροζ συνδυασμό, τότε μιλάμε για έγκλημα με πρόθεση.

Αν το δώρο περιλαμβάνει λέξεις όπως anti-age, slimming ή firming, τότε δεν μιλάμε για ρομαντική χειρονομία αλλά για έμμεση προσβολή. Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι ούτε αισθητικός, ούτε διατροφολόγος.

Το γιγαντιαίο αρκουδάκι είναι cute μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν χωράει πουθενά και σε κοιτάζει ύποπτα από τη γωνία του σαλονιού. Ρομαντικό στα 15. Ενοχλητικό στα 35. Τραυματικό μετά τα 40.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ/ FLASH.GR

Βιβλία αυτοβελτίωσης: «Πώς να επικοινωνείς καλύτερα», «Πώς να διαχειρίζεσαι τον θυμό σου», «Πώς να γίνεις καλύτερος σύντροφος». Δεν είναι δώρο. Είναι μήνυμα. Και μάλιστα χωρίς φίλτρο.

Το κερί είναι η safe επιλογή του ανθρώπου που δεν ξέρει τι να πάρει αλλά θέλει να δείξει ότι προσπάθησε. Αν δεν μυρίζει τίποτα ή μυρίζει κάτι ανάμεσα σε υγρασία και παλιό συρτάρι, καλύτερα να μην είχες πάρει τίποτα.

Playlist γεμάτο χωρισμούς. Αν το μουσικό σου δώρο περιλαμβάνει μόνο μπαλάντες για χαμένες αγάπες, προδοσίες και «δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», κάτι δεν πάει καλά.

Ή ετοιμάζεις αποχαιρετισμό. Και αυτό δεν είναι ρομαντικό.

Δώρο με την απόδειξη… πρόχειρα περασμένη μέσα. Όταν η απόδειξη φαίνεται πιο πολύ από το ίδιο το δώρο, το μήνυμα είναι σαφές. «Αν δεν σου αρέσει, άλλαξέ το. Κι εγώ δεν το πολυσκέφτηκα».

Και φυσικά… τίποτα

Το απόλυτο άκυρο. Ούτε λουλούδι, ούτε σοκολάτα, ούτε ένα μήνυμα. Μόνο το κλασικό: «Δεν μου αρέσουν οι εμπορικές γιορτές». Ναι. Αλλά σου αρέσει να έχεις σχέση;

Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν θέλει υπερβολές, ούτε φανφάρες. Θέλει λίγο ενδιαφέρον, λίγη σκέψη και –κυρίως– να μη μοιάζει το δώρο σαν αγγαρεία. Γιατί, στον έρωτα όπως και στα δώρα, το άκυρο πληρώνεται. Και συνήθως με γκρίνια.