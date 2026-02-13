Ένα «δώρο» που δεν θέλετε: Ο μύκητας που κάνει τον Άγιο Βαλεντίνο επικίνδυνο

Ένας νέος, σεξουαλικώς μεταδιδόμενος μύκητας που προκαλεί επίμονα εξανθήματα και φαγούρα σε «ευαίσθητα» σημεία κάνει την εμφάνισή του, προκαλώντας συναγερμό και ανατρέποντας τα σχέδια για ρομαντικές συναντήσεις ενόψει Αγίου Βαλεντίνου, χωρίς προφυλάξεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τη μεγαλύτερη γνωστή έξαρση του Trichophyton mentagrophytes genotype VII (TMVII), ενός στελέχους που προκαλεί μια ιδιαίτερα επίμονη μορφή δερματίτιδας (ringworm) σε «δύσκολα» σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το TMVII είναι η μοναδική γνωστή μυκητιασική λοίμωξη που κατατάσσεται στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ).

Η διαδρομή της έξαρσης: Από την Ευρώπη στις ΗΠΑ

Τα κρούσματα του TMVII βρίσκονται σε άνοδο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη συχνότητα μεταξύ των ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (MSM). Το 2024 καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη το πρώτο περιστατικό στις ΗΠΑ, ενώ πλέον η λοίμωξη φαίνεται πως έχει μεταφερθεί στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Από τον Ιούλιο του 2025, όταν ο ιός ανιχνεύθηκε στη Μινεσότα, η πολιτεία έχει αναφέρει 13 επιβεβαιωμένα και 27 ύποπτα κρούσματα.

Συμπτώματα και ο κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης

Τα συμπτώματα του TMVII θυμίζουν εκείνα της κλασικής δερματοφυτίας: έντονη φαγούρα, στρογγυλές και φολιδωτές πλάκες στο δέρμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται φλεγμονώδεις βλάβες και αποστήματα.

Οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το TMVII συχνά συγχέεται με το έκζεμα, γεγονός που καθυστερεί την ορθή θεραπεία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους μύκητες, το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται μέσω της στενής σεξουαλικής επαφής και προκαλεί φλεγμονές που μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμες ουλές.

Ομάδες υψηλού κινδύνου και θεραπεία

«Οι ασθενείς που ανησυχούν για εξανθήματα, ειδικά μετά από πρόσφατη σεξουαλική επαφή, θα πρέπει να επισκέπτονται άμεσα ειδικές κλινικές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της Μινεσότα. Αν και ο κίνδυνος για το γενικό κοινό παραμένει χαμηλός, αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν:

Άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Άτομα που χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών για ανώνυμες επαφές.

Άτομα με ιστορικό προηγούμενων ΣΜΝ.

Τα καλά νέα είναι ότι η λοίμωξη αντιμετωπίζεται με από του στόματος αντιμυκητιασικά φάρμακα. Ωστόσο, η θεραπεία είναι χρονοβόρα, καθώς συχνά απαιτούνται έως και τρεις μήνες για την πλήρη εξάλειψη του μύκητα.

Μέτρα πρόληψης

Για την αποφυγή της διασποράς, οι ειδικοί συνιστούν:

Αποφυγή της επαφής δέρμα με δέρμα σε περίπτωση ύπαρξης εξανθήματος.

Κάλυψη των προσβεβλημένων περιοχών με επιδέσμους.

Αποφυγή κοινής χρήσης ρούχων, πετσετών, κλινοσκεπασμάτων και ξυραφιών.

Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με την πάσχουσα περιοχή.

Το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ συμβουλεύει οποιονδήποτε εμφανίζει φολιδωτά εξανθήματα σε σχήμα νομίσματος στους γλουτούς, τα γεννητικά όργανα ή το πρόσωπο, να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και να ενημερώσει τους σεξουαλικούς του συντρόφους.