Galentine's Day: Η γιορτή της φιλίας που «κλέβει» τη λάμψη από τον Άγιο Βαλεντίνο

Κάθε χρόνο, μόνο λίγες μόλις πριν από τις 14 Φεβρουαρίου, εμφανίζεται όλο και πιο έντονα στα social media μια άλλη γιορτή: brunch με pancakes και λουλούδια, ροζ μπαλόνια, πιτζάμα πάρτι, ανταλλαγή δώρων - αλλά χωρίς ζευγάρια.

Είναι η Galentine's Day, η εξέλιξη της Valentine's Day. Μια ημέρα αφιερωμένη όμως όχι στον έρωτα, αλλά στη φιλία.



Τι είναι η Galentine's Day



Η Galentine's Day γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη φιλία - κυρίως μεταξύ γυναικών, αν και πλέον συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτως φύλου.

Με απλά λόγια, αν η 14η Φεβρουαρίου αφορά τις ρομαντικές σχέσεις και τον έρωτα, η 13η Φεβρουαρίου αφορά τον συναισθηματικό πυρήνα της καθημερινής ζωής - τους φίλους.

Δεν πρόκειται για τον «αντι-Βαλεντίνο». Δεν είναι ούτε αντικατάσταση του έρωτα, ούτε δήλωση εργένικης ανεξαρτησίας. Είναι μια διαφορετική κοινωνική λειτουργία. Είναι η αναγνώριση ότι οι φιλικές σχέσεις αποτελούν σταθερό δίκτυο υποστήριξης, συχνά πιο διαρκές από τις ερωτικές.



Unsplash

Πώς καθιερώθηκε η Galentine's Day



Η Galentine's Day δεν είναι παλιά παράδοση. Είναι ίσως η μοναδική «παγκόσμια γιορτή» που γεννήθηκε από τηλεοπτική σειρά.



Το 2010, σε επεισόδιο της κωμικής σειράς «Parks and Recreation», η χαρακτήρας Leslie Knope (Amy Poehler) διοργανώνει brunch για τις φίλες της και εξηγεί: «Ladies celebrating ladies». Το επεισόδιο προβλήθηκε στις ΗΠΑ στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι θεατές άρχισαν να το αναπαράγουν στην πραγματική ζωή.

Από το 2014 και μετά, η ημέρα εκτοξεύτηκε μέσω Instagram και Pinterest, ενώ επιχειρήσεις - από ανθοπωλεία μέχρι καφέ και spa - την ενσωμάτωσαν εμπορικά. Σήμερα θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ποπ κουλτούρα δημιουργεί κοινωνικά έθιμα.



Πώς να γιορτάσεις την Galentine's Day



Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος εορτασμού της ημέρας του... Αγίου Γαλεντίνου, ωστόσο ορισμένα μοτίβα έχουν διαμορφωθεί.

Έτσι, συνήθως η Galentine's Day γιορτάζεται με:



brunch ή δείπνο μόνο με φίλους

ανταλλαγή μικρών δώρων (λουλούδια, σοκολάτες, self-care kits)

βραδιά ταινίας ή σειρών

spa night στο σπίτι (μάσκες προσώπου, κρασί, μουσική)

ταξίδι με τις φίλες ή διανυκτέρευση (sleepover)

χειρόγραφες κάρτες εκτίμησης

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο εξάλλου, είναι ότι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση, γιορτάζουν κανονικά την ημέρα - όχι με το ταίρι τους, αλλά με φίλους.

Είναι το αντίθετο του Valentine's Day;



Η Galentine's Day δεν κοντράρει τη Valentine's Day. Δεν προέκυψε ως αντίδραση, αλλά ως συμπλήρωμα.

Στην κοινωνιολογία των σχέσεων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από το «ζευγάρι» στο «δίκτυο».



Αυτό μάλιστα καταδεικνύει και το γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι η 13η Φεβρουαρίου τους προκαλεί λιγότερο άγχος από τη 14η Φεβρουαρίου: δεν υπάρχουν προσδοκίες, σύγκριση ή ρομαντική πίεση.



Γιατί έγινε τόσο δημοφιλής



Η άνοδος της Galentine’s Day συνδέεται με τρεις κοινωνικές αλλαγές:

Μεγαλύτερη ηλικία γάμου (οι άνθρωποι παραμένουν περισσότερα χρόνια single).

Αστική ζωή (οι φίλοι λειτουργούν ως «επιλεγμένη οικογένεια»).

Κουλτούρα self-care (οι εμπειρίες με φίλους θεωρούνται μορφή ψυχικής ευεξίας).

Έτσι, η γιορτή λειτουργεί ως αντίβαρο στη μοναξιά που πολλοί βιώνουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Galentine's Day είναι ουσιαστικά μια δήλωση ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν ιεραρχούνται μόνο με βάση τον έρωτα.

Δεν ακυρώνει την 14η Φεβρουαρίου - απλώς της αφαιρεί το μονοπώλιο. Και ίσως γι' αυτό εξαπλώνεται τόσο γρήγορα: γιατί δίνει χώρο σε μια σχέση που υπάρχει ήδη στη ζωή όλων, αλλά σπάνια τη γιορτάζαμε.