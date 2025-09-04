Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και το Ducati Club Hellas 1990, συνδιοργανώνουν την 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας – 25η Melody Pipes. Πρόκειται για μια συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας σε camping, με διαγωνισμούς και μουσικές βραδιές, ένα 3ήμερο πάρτι δίπλα στη θάλασσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί το 2ο Π-Σ-Κ του Σεπτέμβρη, δηλαδή κατά τις ημερομηνίες 12-14 Σεπτεμβρίου. Καλούνται να συμμετέχουν όλα τα μέλη και οι φίλοι των δύο σωματείων.

Το Camping που επιλέχθηκε για φέτος είναι το πανέμορφο Camping Nicolas 1, στην Παλαιά Επίδαυρο, μόλις 1,5 χλμ από το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου.

Πανέμορφη παραλία, ωραία νερά, δίπλα στη Βυθισμένη Πολιτεία. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν αρκετές επιλογές για αυτούς που αντί για σκηνή προτιμούν τη διαμονή σε δωμάτιο έξω από το χώρο του Camping.

Όπως συνήθως, θα οργανωθούν τοπικές εκδρομές και οι γνώριμοι διαγωνισμοί: Μοτοπαιχνίδια, καλλιστεία και ο κλασικός - 25ος - διαγωνισμός Melody Pipes. Το βράδυ του Σαββάτου 13/9 επιφυλάσσει διασκέδαση με ζωντανή μουσική από τη Rock μπάντα “Vanila Swing Band”. Η εκδήλωση σηματοδοτεί το καλύτερο και μελωδικότερο κλείσιμο του καλοκαιριού με τον πιο μοτοσικλετιστικό τρόπο.