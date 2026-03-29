39 χρόνια «Τόλμη και γοητεία» - Ο Έρικ αποκαλύπτει: «Είμαι 82, είμαι ακόμα ηθοποιός και εργάζομαι»

Ο Τζον ΜακΚουκ, ο τηλεοπτικός Έρικ Φόρεστερ είναι μαζί με την Κάθριν Κέλι Λανγκ (Μπρουκ Λόγκαν) οι δύο πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς «Τόλμη και γοητεία» που παίζουν από το πρώτο επεισόδιο που μεταδόθηκε στις 23 Μαρτίου 1987. «Είναι εκπληκτικό. Η Κέλι και εγώ ήμασταν εκεί την πρώτη μέρα. Είναι τόσο γλυκό να βλέπεις πόσο καιρό είμαστε σε αυτή τη σειρά, πραγματικά.

Η Μπρουκ (Κάθριν Κέλι Λανγκ) φωτογραφία Imago

Το να είσαι ηθοποιός σημαίνει να παίζεις πολλούς διαφορετικούς ρόλους και εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Όταν ξεκινούσε η σειρά σκεφτόμουν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 5 ή 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, αλλά ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα διαρκούσε για 40 χρόνια ή 50 χρόνια ή για πάντα. Είναι πραγματικά υπέροχο», λέει ο ΜακΚουκ στο tvinsider.

Ηλικιακός ρατσισμός

Έχουν περάσει 39 χρόνια από τότε και -σύμφωνα με το σενάριο- ο γιος του Έρικ, ο Ριτζ Φόρεστερ εξανάγκασε τον πατέρα του να βγει στη σύνταξη και να αφήσει τον οίκο μόδας που ο ίδιος ίδρυσε! Ο ήρωας της σειράς μαράζωσε, άραγε μήπως κάπως έτσι νιώθει τώρα και ο 82χρονος ηθοποιός; «Ο παραγωγός και βασικός σεναριογράφος, Μπράντλεϊ Μπελ, ήθελε να κάνει αυτή την ιστορία για τον ηλικιακό ρατσισμό και μου άρεσε πολύ. Ήταν μια καλή ιστορία, συναισθηματική και πολύ επίκαιρη.

Έχουμε πολλούς θαυμαστές που είναι άνω των 40 ετών, πόσω μάλλον στα 50, 60 και 70 τους, οπότε μπορούσαν να ταυτιστούν πραγματικά. Το χειροκροτώ αυτό. Δεν θέλω να παίζω έναν αδύναμο που δεν έχει τη δύναμη να επιστρέψει ή να το παλέψει. Έτσι, προσπαθώ συνεχώς να κρατήσω τον Έρικ όσο πιο δυνατό μπορώ, αντί να είναι ηττημένος, λυπημένος και ντροπιασμένος για ό,τι συνέβη».

φωτογραφία Imago

«Θέλω ο Έρικ να είναι υγιής και ευτυχισμένος»

«Είμαι σαν κάθε παλιό ηθοποιό σε μια σαπουνόπερα, όπου δεν έχω τόσα σενάρια όσα είχα παλιά. Είμαι στη σειρά εδώ και 39 χρόνια. Ξέρω ότι είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω τόσα πολλά επεισόδια να περνούν χωρίς τον Έρικ στο γραφείο ή χωρίς εκείνον να εμπλέκεται σε κάποια ιστορία. Ο Έρικ αγκαλιάζει και υποστηρίζει όλους γύρω του. Είναι ένας υπέροχος χαρακτήρας, είναι ένας αξιαγάπητος τύπος και δεν είναι ένας ρόλος επιθετικά γραμμένος, όπως συμβαίνει σε άλλες σειρές. Μου αρέσει που ο Έρικ είναι έτσι και που τον σκέφτονται έτσι, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, τώρα πια έχει λιγότερα να κάνει. Πρέπει κι εγώ να το εκλάβω ως ένα κομμάτι του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε μια σαπουνόπερα.

Βέβαια, η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι ότι είμαι 82 ετών, είμαι ακόμα ηθοποιός και εξακολουθώ να εργάζομαι. Υπάρχουν περίπου οκτώ ή δέκα ηθοποιοί στις ΗΠΑ που έχουν μια τέτοια πορεία, εβδομάδα με την εβδομάδα, με μισθό για δεκαετίες και δεκαετίες στην ίδια σειρά! Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα πια θέλω ο Έρικ Φόρεστερ να παραμείνει υγιής και ευτυχισμένος. Αυτό θέλω και για εκείνον και για εμένα φυσικά, για όνομα του Θεού!»

Η επιτυχία σε αριθμούς

Με αφορμή τα 39α γενέθλια της σειράς η παραγωγή λάνσαρε μια νέα εφαρμογή streaming και μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα που ονομάζεται BBTV. Για πρώτη φορά, περισσότερα από 9.000 επεισόδια -που καλύπτουν τις πρώτες 37 σεζόν της- είναι διαθέσιμα στο boldandbeautiful.com. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης σκηνές επεισοδίων που δεν έχουν ξαναπαιχτεί στις ΗΠΑ, μαζί με υλικό από τα παρασκήνια και τις οντισιόν των πρωταγωνιστών, καθώς και συνεντεύξεις με παλαιότερα και νυν μέλη του καστ.

«Το BBTV δεν είναι απλώς μια υπηρεσία streaming, είναι μια εγκάρδια επιστολή αγάπης προς τους θεατές μας. Περιλαμβάνει πάνω από 9.000 επεισόδια που τιμούν τους χαρακτήρες και την πλοκή και είναι όλα συνυφασμένα με μια παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών που δεν μοιάζει με καμία άλλη», δηλώνει ο παραγωγός και επικεφαλής σεναριογράφος της «Τόλμης», Μπράντλεϊ Μπελ». Η διεθνής εμβέλεια της σειράς είναι σημαντική. Κάθε εβδομάδα 25.000.000 θεατές παρακολουθούν τις περιπέτειες των ηρώων σε Καναδά, Ιταλία, Αυστραλία και Γαλλία, ενώ μόνο στις ΗΠΑ 3.000.000 βλέπουν τη σαπουνόπερα στο CBS και το Paramount+.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Όλα τα επεισόδια έχουν ψηφιοποιηθεί σε μια βιβλιοθήκη, είναι οργανωμένα και είναι πολύ συναρπαστικό και ενδιαφέρον», επισημαίνει ο Τζον Μακ Κουκ, αν και μέσα του γνωρίζει πολύ καλά πως δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει και σε άλλα 9.000 επεισόδια!