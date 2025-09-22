Η Κάθριν Κέλι Λανγκ αποκαλύπτει το τέλος της «Τόλμης» και δηλώνει: «Δεν ερωτεύτηκα ποτέ τον Ριτζ»

Η Κάθριν Κέλι Λανγκ βρίσκεται στη θρυλική «Τόλμη και γοητεία» από το πρώτο επεισόδιο που παίχτηκε τον Μάρτιο του 1987 και από ότι φαίνεται σε σκοπεύει να εγκαταλείψει την Μπρουκ για πολλά χρόνια ακόμη. Η ηθοποιός μίλησε στην ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» για τον ρόλο που αγαπά, την υποκριτική, το φινάλε που θα ήθελε να έχει η σειρά, αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια…

«Ξεκίνησα πολύ νωρίς: ως παιδί, έκανα ήδη διαφημίσεις, παρόλο που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Έπειτα, ως έφηβη, η μητέρα μου με πήγε σε ένα κινηματογραφικό πλατό για μια εβδομάδα. Τότε ήταν που άναψε η σπίθα. Παρακολουθούσα τα πάντα με ορθάνοιχτα μάτια: τις κάμερες, τα κοστούμια, την ομαδική εργασία, τη μαγεία… Ερωτεύτηκα τη δημιουργική διαδικασία και αποφάσισα ότι αυτός θα ήταν ο δρόμος μου.

Στα 17, είπα στη μητέρα μου: Θέλω να γίνω ηθοποιός. Και από τότε, δεν έχω αλλάξει ποτέ γνώμη! Η υποκριτική είναι το βαθύτερο πάθος μου, αυτό που με παρακινεί κάθε μέρα. Δεν μπορείς να είσαι καλός σε αυτή τη δουλειά χωρίς πάθος! Είναι αυτή η εσωτερική φωτιά που σε ωθεί να τα δώσεις όλα, να σπουδάσεις, να βελτιωθείς. Για μένα, η υποκριτική δεν είναι απλώς μια δουλειά: είναι ο τρόπος ζωής μου».



Θυμάστε την πρώτη σας οντισιόν για την «Τόλμη»;

«Ναι, τη θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν με τον Τζον ΜακΚουκ, που υποδύεται τον Έρικ Φόρεστερ. Γυρίσαμε μια σκηνή σε ταινία και με βοήθησε τρομερά να καταλάβω τον χαρακτήρα. Ήμουν πολύ νέα, άπειρη, ακόμη και νευρική, αλλά ο Τζον ήταν εξαιρετικά ευγενικός. Με το ταλέντο και τη γενναιοδωρία του, με έκανε να νιώσω άνετα και με ενθάρρυνε, κάνοντάς με να πιστέψω πραγματικά ότι μπορούσα να το κάνω. Ακόμα και σήμερα, είμαι ευγνώμων για αυτό το ξεκίνημα: χωρίς την υποστήριξή της, ίσως να είχα δυσκολευτεί περισσότερο».



φωτογραφία Instagram

Ο κόσμος μπερδεύεται και νομίζει πως πραγματικά είστε η Μπρουκ;

«Μερικοί άνθρωποι ταυτίζονται μαζί της. Κάποιοι μου μιλάνε σαν να είμαι η Μπρουκ, ενώ άλλοι μου μιλάνε σαν να είμαι η Κέλι. Δέχομαι και τα δύο επειδή σημαίνει ότι ο χαρακτήρας έχει πραγματικό αντίκτυπο. Είναι επίσης διασκεδαστικό να βλέπεις πόσο δεμένοι είναι οι άνθρωποι με την Μπρουκ, παρόλο που ξέρουν ότι εγώ την υποδύομαι».



Υπήρξε κάποια στιγμή στα γυρίσματα της σειράς που πραγματικά ερωτευτήκατε τον Ριτζ;

«Όχι, δεν θα το έλεγα. Φυσικά, στη μυθοπλασία, η Μπρουκ και ο Ριτζ είχαν μια έντονη και βασανισμένη σχέση, που έκανε εκατομμύρια θεατές να ονειρεύονται, αλλά στην πραγματική ζωή ήταν διαφορετικά. Ο Ρον Μος και εγώ (και σήμερα και ο Θόρστεν Κέι, που υποδύεται τον Ριτζ) ήμασταν πάντα συνάδελφοι και φίλοι. Ο καθένας μας είχε προσωπική ζωή, γάμους, οικογένειες. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας! Στα γυρίσματα μπορείς να ταυτιστείς με αυτήν, αλλά μετά τη σκηνή, επιστρέφεις στον εαυτό σου».



Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ έχοντας ξεκινήσει από μία σαπουνόπερα;

«Στο παρελθόν, ήταν σίγουρα πιο περίπλοκο. Το Χόλιγουντ έτεινε να εγκλωβίζει όσους πρωταγωνιστούσαν σε σαπουνόπερες δυσκολεύοντας τη μετάβαση στον κινηματογράφο ή σε άλλα είδη τηλεοπτικών σειρών. Σήμερα, ωστόσο, το τοπίο έχει αλλάξει. Υπάρχουν τόσες πολλές παραγωγές, νέες πλατφόρμες και εκατοντάδες σειρές και ταινίες που γυρίζονται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι οι πλέον δεν υπάρχουν εμπόδια που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Αν έχεις ταλέντο και πάθος, μπορείς να βρεις χώρο».

Πώς φαντάζεστε το τέλος της «Τόλμης και γοητείας»;

«Λατρεύω τα χαρούμενα και ρομαντικά φινάλε! Φαντάζομαι λοιπόν την Μπρουκ και τον Ριτζ μαζί, σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Είναι ένα κλασικό τέλος, που αντανακλά τον πυρήνα του δεσμού τους. Μετά από όλες τις προκλήσεις και τις προδοσίες, η αγάπη θριαμβεύει. Πιστεύω ότι, τελικά, το πεπρωμένο της Μπρουκ και του Ριτζ είναι να παραμείνουν μαζί, μέσα από σκαμπανεβάσματα, πάντα!»

Εκτός «Τόλμης», με τι άλλο ασχολείστε;



«Τα τελευταία χρόνια, έχω πραγματικά ανακαλύψει ξανά τη μόδα. Ξεκίνησα να δουλεύω ως μοντέλο για περιοδικά και καμπάνιες, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις όπως η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Είναι αστείο, γιατί για πολύ καιρό με θεωρούσαν το τυπικό κορίτσι από την Καλιφόρνια, με εμφάνιση σέρφερ. Τώρα, όμως, μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά, πιο εκλεπτυσμένα στιλ. Ταυτόχρονα, εργάζομαι και σε κάποια project ως παραγωγός, επειδή με ενδιαφέρει να κατανοήσω τη δημιουργία μιας ταινίας ή σειράς από την άλλη πλευρά της κάμερας. Φυσικά, δεν εγκαταλείπω ποτέ την προσωπική μου ζωή. Περνάω πολύ χρόνο με την οικογένειά μου, φροντίζω την υγεία μου, γυμνάζομαι και πηγαίνω στο γυμναστήριο. Πιστεύω ακράδαντα στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ευεξίας».

Ο… φτηνιάρικος γάμος



Η Μπρουκ και ο Ριτζ έχουν παντρευτεί δεκάδες φορές όλα αυτά τα 38 χρόνια που παίζεται η σειρά, ποτέ όμως οι τηλεθεατές δεν είδαν έναν τόσο απλό, λιτό και… φτηνό γάμο.

Για ακόμη μία φορά ο Φόρεστερ ταλαντευόταν ανάμεσα στην Τέιλορ και στην Μπρουκ και την τελευταία στιγμή διάλεξε τη Λόγκαν του. Πήγε να τη βρει στον οίκο μόδας και κατέληξαν να παντρευτούν στο γραφείο του Έρικ!

Ούτε καλεσμένοι, ούτε λουλούδια, ούτε τουαλέτες και νυφικά, ούτε φυσικά εξωτερικά γυρίσματα σε κάποια παραλία του Ειρηνικού. Η νέα εποχή επιβάλλει και τηλεοπτική λιτότητα!





Τα γκέι αγόρια

Οι καθημερινές σειρές τις ΗΠΑ, που απευθύνονται κυρίως σε νοικοκυρές και κοινό χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου αποφεύγουν όπως ο Διάολος το λιβάνι να καταπιαστούν με τη διαφορετικότητα.

Η «Τόλμη και γοητεία» αρκετά χρόνια πριν είχε ως κεντρική ηρωίδα μια λεσβία με τη σύντροφό της και λίγο αργότερα μια τρανς γυναίκα. Τώρα στη σειρά δύο νεαροί ηθοποιοί υποδύονται ένα γκέι ζευγάρι, κάτι που ακόμη και σήμερα είναι αρκετά προκλητικό για τη μεσημβρινή τηλεόραση.

Τα δύο αγόρια μάλιστα θα ανταλλάξουν και φιλιά on camera! Το γεγονός πως αυτή η ιστορία ξεκινά τώρα, σε μια Αμερική που έχει κάνει στροφή στον συντηρητισμό λέει πολλά…