4 Ζώδια μπαίνουν σε ένα νέο μονοπάτι ζωής έως τον Μάρτιο του 2028

Από τις 28 Ιουλίου 2026 έως και τον Μάρτιο του 2028, οι Δεσμοί της Σελήνης αλλάζουν άξονα και περνούν στον Βόρειο Δεσμό στον Υδροχόο και στον Νότιο Δεσμό στον Λέοντα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου καρμικού κύκλου για την ανθρωπότητα αλλά και για την προσωπική μας πορεία. Στην Αστρολογία, οι Δεσμοί της Σελήνης δεν είναι πλανήτες, αλλά μαθηματικά σημεία του ουρανού που συνδέονται με την εξέλιξη της ψυχής, τα μαθήματα που καλούμαστε να κατακτήσουμε και τα μονοπάτια που ανοίγονται μπροστά μας. Ο Βόρειος Δεσμός δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία μας οδηγεί το πεπρωμένο, ενώ ο Νότιος Δεσμός αποκαλύπτει συνήθειες, καταστάσεις και πρότυπα που πλέον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Με τον Βόρειο Δεσμό στον Υδροχόο, η ζωή μας καλεί να αφήσουμε πίσω τον υπερβολικό εγωκεντρισμό, την ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση και την προσκόλληση σε ό,τι θεωρούσαμε ασφαλές. Το μέλλον ανήκει στη συνεργασία, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στις ομάδες, στις νέες ιδέες και στη συλλογική πρόοδο. Σε προσωπικό επίπεδο, πολλοί θα αλλάξουν πορεία ζωής, επάγγελμα, τόπο κατοικίας ή τρόπο σκέψης, ενώ σε συλλογικό επίπεδο θα δούμε σημαντικές εξελίξεις που θα αφορούν την επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κοινωνικές δομές και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Παράλληλα, έως τον Μάρτιο του 2028, όλες οι Ηλιακές και Σεληνιακές Εκλείψεις θα πραγματοποιούνται στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου, λειτουργώντας ως ισχυροί καταλύτες εξελίξεων. Οι Εκλείψεις θα φέρουν γεγονότα που δύσκολα θα μπορούν να αγνοηθούν, κλείνοντας οριστικά κεφάλαια του παρελθόντος και ανοίγοντας νέους δρόμους που θα καθορίσουν το μέλλον για πολλά χρόνια.

Ιδιαίτερα όμως τέσσερα ζώδια θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των καρμικών αλλαγών. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα διαπιστώσουν στην πράξη ότι το «πεπρωμένο φυγείν αδύνατον». Γεγονότα, συναντήσεις, αποφάσεις και ανατροπές θα τους οδηγήσουν σε ένα εντελώς νέο μονοπάτι ζωής. Μπορεί οι αλλαγές που θα παρουσιαστούν να προκαλέσουν αρχικά ανασφάλεια ή φόβο, όμως πίσω από κάθε ανατροπή θα κρύβεται μία σημαντική ευκαιρία εξέλιξης, απελευθέρωσης και προσωπικής ολοκλήρωσης. Οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους ίσως να μην είναι αυτές που είχαν σχεδιάσει, είναι όμως εκείνες που θα τους οδηγήσουν πιο κοντά στον πραγματικό προορισμό της ζωής τους.

Ταύρος

Για εσένα, αγαπητέ Ταύρε, η είσοδος του Βόρειου Δεσμού στον Υδροχόο ενεργοποιεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του ωροσκοπίου σου, αυτόν της καριέρας, της κοινωνικής καταξίωσης και του προορισμού σου. Έως τον Μάρτιο του 2028, τίποτα δεν θα είναι τυχαίο, αλλά ούτε και με την ίδια μορφή που είναι σήμερα. Ριζικές αλλαγές θα σε οδηγήσουν σε μία νέα επαγγελματική κατεύθυνση, με νέους στόχους, σημαντικές συνεργασίες και ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ζωής σου. Αν και αρχικά οι εξελίξεις ίσως σε φοβίσουν ή σε βγάλουν από τη ζώνη ασφάλειας ή και βολή σου, θα καταλάβεις πως το πεπρωμένο σε οδηγεί εκεί όπου πραγματικά αξίζεις να βρίσκεσαι, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη αναγνώριση και επιτυχία.

Λέων

Για σένα Λιοντάρι μου, ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο στρέφει το ενδιαφέρον σου στον τομέα των σχέσεων, των συνεργασιών και των σημαντικών δεσμεύσεων. Έως τον Μάρτιο του 2028, η εξέλιξή σου θα έρθει μέσα από τους ανθρώπους που θα επιλέξεις να έχεις δίπλα σου. Θα υπάρξουν ξεκαθαρίσματα και αποχαιρετισμοί σε πρόσωπα που είχαν για χρόνια έναν σταθερό ρόλο στη ζωή σου αλλά η σχέση σου μαζί τους πιθανότατα σε κρατούσε πίσω! ορισμένοι κύκλοι ολοκληρώνουν οριστικά την πορεία τους γιατί διαπιστώνεις ότι από ανασφάλεια διατηρούσες μία σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, όμως, νέοι άνθρωποι θα εμφανιστούν με τρόπο φαινομενικά τυχαίο, αλλά βαθιά μοιραίο. Αν μέχρι σήμερα φοβόσουν τη δέσμευση ή δίσταζες να κάνεις το επόμενο βήμα, οι συνθήκες θα σε οδηγήσουν φυσικά προς έναν γάμο, μία σημαντική σχέση ή μία συνεργασία που θα αλλάξει την πορεία της ζωής σου. Το πεπρωμένο θα σε φέρει ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκεσαι.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου , ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο ανοίγει έναν νέο καρμικό κύκλο που αλλάζει τα θεμέλια της ζωής σου. Έως τον Μάρτιο του 2028, το σπίτι, η οικογένεια, η προσωπική σου ζωή και η αίσθηση ασφάλειας περνούν σε μία εντελώς νέα εποχή. Είναι πολύ πιθανό να αποκτήσεις τη δική σου κατοικία, να μετακομίσεις, να αλλάξεις τόπο διαμονής ή να δημιουργήσεις τη δική σου οικογένεια, χτίζοντας νέες βάσεις για το μέλλον. Παλιές οικογενειακές καταστάσεις θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ένα νέο ξεκίνημα. Ακόμη κι αν οι αλλαγές αυτές φανούν απαιτητικές ή ανατρεπτικές, θα αποδειχθούν ακριβώς εκείνες που χρειαζόσουν για να νιώσεις πραγματική σταθερότητα, ασφάλεια και εσωτερική πληρότητα.

Υδροχόος

Αγαπητέ Υδροχόε, εσύ είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του καρμικού κύκλου, καθώς ο Βόρειος Δεσμός περνά στο δικό σου ζώδιο και σηματοδοτεί την αρχή ενός ολοκαίνουργιου κεφαλαίου ζωής. Έως τον Μάρτιο του 2028, θα αλλάξεις εικόνα, τρόπο σκέψης, στόχους και προτεραιότητες, ενώ θα νιώσεις πως αφήνεις οριστικά πίσω μία παλιά εκδοχή του εαυτού σου. Θα πάρεις αποφάσεις που θα επηρεάσουν την προσωπική, επαγγελματική και συναισθηματική σου πορεία για πολλά χρόνια. Νέες γνωριμίες, διαφορετικές εμπειρίες και απρόσμενες ευκαιρίες θα σε οδηγήσουν εκεί όπου πραγματικά ανήκεις. Όσο κι αν κάποιες αλλαγές σε βγάλουν από τον ρυθμό σου, θα καταλάβεις πως τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Το πεπρωμένο ανοίγει μπροστά σου έναν νέο δρόμο εξέλιξης, ελευθερίας και προσωπικής ολοκλήρωσης.