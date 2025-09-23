4 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο έντασης, πάθους και δυναμικών εξελίξεων

Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2025, ο Άρης θα κινείται στο ζώδιο της κυριαρχίας του, τον Σκορπιό. Στην αστρολογία, ο Άρης είναι ο πλανήτης αντιπροσωπεύει την ενέργεια, τη δράση, τη αγωνιστικότητα αλλά και τον τρόπο που διεκδικούμε όσα θέλουμε. Από το ζώδιο του Σκορπιού, ο Άρης μας δίνει την ώθηση να κινηθούμε δυναμικά, παθιασμένα και με στρατηγική! Η ισχυρή θέληση και η ανθεκτικότητα θα βοηθήσουν όλους μας αυτό το διάστημα να βάλουμε μπροστά σημαντικές αποφάσεις, να λύσουμε γρίφους και προβλήματα που μας ταλάνιζαν ή που τα θεωρούσαμε ανυπέρβλητα και να μεταμορφώσουμε την ζωή μας. Προσοχή ωστόσο χρειάζεται να δείξουμε αυτό το διάστημα στις παρασκηνιακές κινήσεις, στις μυστικές αντιπαλότητες, στους διαξιφισμούς ανταγωνισμού!

Ποιοι όμως θα βιώσουν πιο έντονα τις εξελίξεις; Τα σταθερά ζώδια – Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι – θα ζήσουν σημαντικές στιγμές, αλλά θα έχουν και την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν σχέσεις, επαγγελματικούς στόχους και προσωπικές φιλοδοξίες.

Ταύρος – Σχέσεις σε σταυροδρόμι

Με τον Άρη να κινείται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σου, μπαίνεις σε μία περίοδο ένταση και δυναμικών εξελίξεων στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου ! Οι ισορροπίες δοκιμάζονται, καθώς καλείσαι να πάρεις θέση: είτε να διεκδικήσεις με πάθος όσα θέλεις, είτε να κλείσεις οριστικά ό,τι δεν σε καλύπτει πια. Πρόσεξε τις εκρήξεις θυμού και την τάση για πείσμα, γιατί ο σύντροφος ή οι συνεργάτες σου συχνά μπορεί να γίνονται η εστία πρόκλησης συγκρούσεων, δηλαδή μπορεί να θίγεσαι εύκολα, ή να

σε πνίγουν με τις απαιτήσεις τους και την συμπεριφορά τους!

Από την άλλη, αυτή η διέλευση αυτή είναι πολύτιμη αν επιλέξεις να τη δεις ως ευκαιρία για αναγέννηση. Μπορείς να ανανεώσεις έναν δεσμό, να ξεκινήσεις μια νέα ερωτική σχέση με πάθος ή να μπεις σε συνεργασίες που σε ωθούν να πας μπροστά. Ο Άρης σου δίνει τη δύναμη να βάλεις όρια και να αποδείξεις σε ποιον αξίζει να σταθείς πραγματικά δίπλα.

Λέων – Σημαντικές εξελίξεις σε σπίτι και οικογένεια

Με τον Άρη στον Σκορπιό, το επίκεντρο των εξελίξεων για το επόμενο διάστημα γίνεται το σπίτι και η οικογένεια. Θέματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα επανέρχονται με ένταση και ζητούν λύσεις. Πρόσεξε, γιατί τα οικεία σου πρόσωπα μπορεί να γίνουν χωρίς να φταίνε «ο σάκος του μποξ» με την ένταση που συχνά θα νιώθεις μέσα σου. Η παρορμητικότητα, το πείσμα και η επιμονή σε απόψεις μπορεί να δυναμιτίσουν το κλίμα∙ χρειάζεται ψυχραιμία και διάθεση συνεννόησης. Παράλληλα όμως, αυτή η περίοδος σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις σε ουσιαστική συναισθηματική εγρήγορση. Μπορείς να πάρεις δραστικές αποφάσεις για την προσωπική σου ζωή, να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε κρατούσαν εγκλωβισμένο στο παρελθόν και να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα με

μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Αξιοποιώντας την ενέργεια του Άρη, μπορείς να βάλεις νέες βάσεις που θα σε

στηρίξουν για πολύ καιρό.

Σκορπιός – Ξεκινάς νέο κύκλο με αποφασιστικότητα

Με τον Άρη στο ζώδιό σου γίνεσαι ο πρωταγωνιστής των ημερών Σκορπιέ μου. Η ενέργεια, η αποφασιστικότητα και η τόλμη σου βρίσκονται στο ζενίθ και αυτή την περίοδο θα πάρεις δυναμικές πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή σου. Σχέδια που ως τώρα έμεναν στο συρτάρι, βρίσκουν το κατάλληλο timing για να υλοποιηθούν. Παράλληλα, η ερωτική σου ζωή αποκτά ένταση∙ η γοητεία σου τραβά σαν μαγνήτης, ενώ οι υπάρχουσες σχέσεις ζωντανεύουν.

Προσοχή όμως: η ίδια αυτή ενέργεια μπορεί να σε κάνει νευρικό ή υπερβολικά διεκδικητικό, δημιουργώντας ρήξεις με πρόσωπα που δεν αντέχουν την πίεση. Απόφυγε τις συγκρούσεις και διοχέτευσε το πάθος σου σε δημιουργικά μονοπάτια. Αυτή η περίοδος είναι το δικό σου κάλεσμα για αναγέννηση∙ να αφήσεις πίσω σου βάρη του παρελθόντος και να μπεις σε έναν νέο κύκλο, πιο δυνατός,

συνειδητός και σίγουρος για τις επιλογές σου.

Υδροχόος – Προκλήσεις και άλματα στην καριέρα

Με τον Άρη στον Σκορπιό, οι εξελίξεις της περιόδου αφορούν την επαγγελματική σου ζωή και στην εικόνα σου προς τα έξω. Οι φιλοδοξίες σου δυναμώνουν και θες να προχωρήσεις μπροστά με αποφασιστικότητα, όμως δεν λείπουν οι προκλήσεις. Συγκρούσεις με ανωτέρους, ανταγωνισμοί ή εντάσεις μέσα στον χώρο εργασίας μπορεί να σε δοκιμάσουν. Πρόσεξε, γιατί η τάση σου να επιμένεις

πεισματικά στη δική σου αλήθεια μπορεί να φέρει ρήξεις.

Από την άλλη πλευρά , η περίοδος είναι εξαιρετική για να πάρεις δραστικές αποφάσεις, να διεκδικήσεις αναγνώριση ή να κάνεις ένα μεγάλο βήμα που αλλάζει τα επαγγελματικά σου δεδομένα. Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργεια, μπορείς να βγεις μπροστά, να δείξεις τις ικανότητές σου και να κατακτήσεις έναν σημαντικό επαγγελματικό στόχο. Πες ναι στις «στρατηγικές» κινήσεις και όχι στις συγκρούσεις και θα έχεις την άνοδο που ζητάς.