Επανασύνδεση σχέσης: Πώς θα επιστρέψει σε σένα σύμφωνα με το ζώδιο του

Η σχέση σου περνά κρίση και βρίσκεσαι σε απομάκρυνση με το σύντροφό σου; Χώρισες και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις ενώ η επιθυμία σου είναι να ξαναβρεθείτε μαζί; Τότε αυτό το άρθρο σε αφορά άμεσα … Είναι γεγονός ότι διανύουμε μία εποχή που οι σχέσεις περνούν «κρίση» και δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως καθημερινά! Ένα από τα πιο «καυτά» ερωτήματα που δέχεται καθημερινά ένας αστρολόγος είναι αν θα υπάρξει επανασύνδεση σχέσης αλλά και ποιοι είναι οι τρόποι εκείνοι που θα φέρουν την επανένωση. Η αστρολογία μπορεί να μας αποκαλύψει ποια είναι τα «κλειδιά» που ανοίγουν ξανά την πόρτα της καρδιάς του συντρόφου μας. Κάθε ζώδιο αντιδρά διαφορετικά στον χωρισμό: άλλοι θυμώνουν, άλλοι απομακρύνονται, άλλοι μένουν με αναμνήσεις που δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι ζητά το κάθε ζώδιο, για να το κάνει να επιστρέψει.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε αναλυτικά πώς μπορεί να γίνει η επιστροφή σε μία σχέση για κάθε ζώδιο, τι να αποφύγεις και ποιο είναι το μυστικό που ανοίγει ξανά τον δρόμο για μια νέα αρχή στη σχέση που είναι για σένα σημαντική.

Διάβασε το ζώδιο αλλά και τον ωροσκόπο του ατόμου που σε ενδιαφέρει!

Κριός: Άναψε ξανά τη σπίθα του για κυνήγι και κατάκτηση

Ο Κριός συχνά χωρίζει εν θερμώ πάνω στα νεύρα του και λίγο αργότερα το μετανιώνει, άρα το παράθυρο της επανασύνδεσης υπάρχει, αρκεί να μην έχει πληγωθεί ο εγωισμός του! Αν ένιωσε ότι πνίγεται, πιέζεται ή ότι η σχέση έχασε τον ρυθμό και τον ενθουσιασμό της, τότε αυτό μπορεί να στάθηκε αρκετό για έναν γερό καβγά και μία απομάκρυνση. Για να τον φέρεις πάλι κοντά σου, χαλάρωσε τον έλεγχο, άφησέ τον να πάρει αυτός την πρωτοβουλία, εσύ ωστόσο φρόντισε να του ξυπνήσεις και πάλι την διάθεση για κυνήγι: λειτούργησε απρόβλεπτα για να ξαφνιαστεί, δείξε ότι έχει κάτι να διεκδικήσει και να κατακτήσει ξανά σε σένα. Λίγη ζήλια (χωρίς παιχνίδια κακοπιστίας) μπορεί να τον κινητοποιήσει. Προπάντων, άφησε τον Κριό να καταλάβει ότι παρόλο το χωρισμό σας, εσύ είσαι καλά, περνάς όμορφα, έχεις τις δραστηριότητές σου, την ζωή σου, τις παρέες σου και δεν είσαι με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένεις την επανασύνδεση!

Ταύρος – Η επιστροφή θέλει υπομονή και σταθερότητα

Με τον Ταύρο τα πράγματα είναι απόλυτα ξεκάθαρα: δεν χωρίζει εύκολα, γιατί για εκείνον η σχέση είναι δέσμευση με διάρκεια. Έχει υπομονή, ποντάρει στη σταθερότητα και προσπαθεί να κρατήσει ό,τι έχτισε. Όμως, αν νιώσει προδοσία, αδιαφορία ή επαναλαμβανόμενη αστάθεια, τότε κλείνει την πόρτα χωρίς δεύτερη σκέψη και σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να την ανοίξεις ξανά. Ο Ταύρος δεν αντέχει τα παιχνίδια ούτε την αβεβαιότητα – θέλει να ξέρει σταθερά ότι τον αγαπούν, τον σέβονται , τον εκτιμούν και ότι μπορεί να ακουμπήσει σε μία σχέση με εμπιστοσύνη. Αν έχει δημιουργηθεί απομάκρυνση μεταξύ σας και θέλεις να επιστρέψει, δεν χρειάζονται περίπλοκες στρατηγικές: δείξε ειλικρίνεια, σταθερότητα και αγάπη στην πράξη, προπάντων όμως μην βιάζεσαι να τον ρίξεις και πάλι κατευθείαν στην αγκαλιά σου, χρειάζεται αρκετή υπομονή και προσπάθεια προκειμένου ο Ταύρος να νιώσει σιγουριά ότι αξίζει πραγματικά η σχέση σας μία δεύτερη ευκαιρία. Κάνε μικρές, απλές και ουσιαστικές κινήσεις ενδιαφέροντος με σταθερότητα, δείξε τρυφερότητα, ηρεμία και προσπάθησε να ξυπνήσεις τις συγκινήσεις του . Θυμήσου, ο Ταύρος εκτιμά τα μικρά που έχουν αξία: το χάδι, την παρουσία, το «είμαι εδώ για σένα». Αν καταλάβει πως δεν θα ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με ανασφάλεια ή προδοσία, θα σε δεχτεί ξανά κοντά του.

Δίδυμοι – Η επανασύνδεση έρχεται με παιχνιδιάρικη επικοινωνία

Η επανασύνδεση με έναν Δίδυμο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εύκολη υπόθεση» αρκεί να βρεις το κουμπί του και αρκεί να καταλάβεις γιατί μπορεί να έφυγε … Τις περισσότερες φορές απομακρύνεται από μία σχέση όταν νιώσει περιορισμένος ή ότι η επικοινωνία σας έχασε τη σπίθα της. Δεν αντέχει τη ζήλια, την κτητικότητα και τις σκηνές – τον κάνουν να νιώθει εγκλωβισμένος. Διψά για ερωτικό παιχνίδι, φλερτ, νέες εμπειρίες, λόγια που τον κρατούν σε εγρήγορση, επομένως ένας χωρισμός είναι πιθανός όταν αρχίζουν να εκλείπουν μεταξύ σας τα παραπάνω στοιχεία.Για να τον ξαναφέρεις στη ζωή σου, ξέχνα και άφησε πίσω σου τα δράματα. Προσέγγισέ τον ανάλαφρα, με χιούμορ, παιχνίδι και με διάθεση να μοιραστείτε ιδέες , χωρίς να κουβεντιάσεις μαζί του απολύτως τίποτα δυσάρεστο που μεσολάβησε μεταξύ σας. Ο Δίδυμος θέλει να νιώθει ότι δίπλα σου μπορεί να μιλάει, να γελάει, να ανακαλύπτει. Αν η σχέση σας είχε βαλτώσει, φρόντισε να τον ξαφνιάσεις με κάτι καινούριο: μια πρόταση εξόδου, μια μικρή έκπληξη, μια φρέσκια κουβέντα που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον! Η επανασύνδεση μαζί του δεν είναι δύσκολη αν θυμηθείς τον βασικό κανόνα: κράτησε τη σχέση ζωντανή μέσα από την επικοινωνία και την ελευθερία. Αν του δείξεις ότι δεν θα προσπαθήσεις να τον αλλάξεις, τότε θα γυρίσει με χαρά, γιατί στο βάθος αγαπά να έχει έναν άνθρωπο που τον ακολουθεί στον ρυθμό του.

Καρκίνος – Η επανασύνδεση χτίζεται με αγάπη και φροντίδα

Ο Καρκίνος δεν κόβει εύκολα το νήμα μιας σχέσης. Θα προσπαθήσει, θα αντέξει, θα δώσει χώρο και χρόνο. Όμως, αν νιώσει πως τον παραμελείς ή δεν του χαρίζεις την ασφάλεια που αναζητά, τότε κλείνεται στο καβούκι του. Δεν ξεχνάει εύκολα και φοβάται πως, αν επιστρέψει, θα ξαναπληγωθεί. Για εκείνον, η εμπιστοσύνη είναι πολύτιμη και όταν κλονιστεί, χρειάζεται υπομονή και πράξεις για να ξαναχτιστεί. Αν θέλεις να ξανακερδίσεις την καρδιά του, δείξε έμπρακτα το ενδιαφέρον σου: πρόσφερε χρόνο, τρυφερότητα, στιγμές που θα του θυμίσουν ότι μαζί σου νιώθει σαν στο «σπίτι» του. Ο Καρκίνος λατρεύει τις αναμνήσεις· αν του ξυπνήσεις όμορφες στιγμές που ζήσατε μαζί, θα αρχίσει να μαλακώνει. Αν ο λόγος του χωρισμού ήταν προδοσία, τότε χρειάζεται να αποδείξεις με συνέπεια ότι έχεις μετανιώσει και ότι δεν θα επαναληφθεί. Η επανασύνδεση με Καρκίνο απαιτεί αφοσίωση και αγάπη χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αν καταλάβει πως είσαι έτοιμος να του σταθείς με ζεστασιά και σταθερότητα, τότε θα επιστρέψει – γιατί στην ουσία θέλει μόνο να νιώθει ότι είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου.

Λέων – Η επανασύνδεση έρχεται με τον θαυμασμό

Ο Λέων στον έρωτα επιζητά να είναι ο πρωταγωνιστής, προσδοκά και επιδιώκει τον θαυμασμό και ότι είναι το επίκεντρο της ζωής σου και του ενδιαφέροντος σου! Αν αισθανθεί ότι δεν τον βάζεις στο κέντρο του κόσμου σου ή ότι μειώνεις την αξία του, τότε ο εγωισμός του πληγώνεται βαθιά και μπορεί να αποφασίσει τον χωρισμό. Αν εκείνος ήταν που έβαλε το τέλος, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει, ειδικά αν νιώσει πως τον διεκδικείς ξανά. Αν όμως εσύ τον άφησες, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί η περηφάνια του δεν του επιτρέπει εύκολα να δεχτεί το πισωγύρισμα. Για να τον ξαναφέρεις κοντά σου , κάνε τον να νιώσει ξεχωριστός: δείξε τον έρωτά σου με πράξεις, πρόσφερε μικρές ή μεγάλες εκπλήξεις, χάρισέ του την προσοχή που λαχταρά. Ο Λέων θέλει να είναι ο «ηγέτης» της σχέσης, οπότε μην προσπαθήσεις να τον ανταγωνιστείς ή να του πάρεις τα ηνία. Αν του δώσεις χώρο να λάμψει, θα το εκτιμήσει. Η χρυσή συνταγή για επανασύνδεση με έναν Λέοντα είναι τρεις λέξεις: θαυμασμός, αφοσίωση, γενναιοδωρία. Αν τα προσφέρεις με ειλικρίνεια, τότε θα δεις ξανά το χαμόγελο και τη ζεστασιά του να φωτίζουν τη σχέση σας.

Παρθένος – Η επανασύνδεση κερδίζεται με συνέπεια

Ο Παρθένος είναι από τα πιο λογικά ζώδια στις σχέσεις. Δεν χωρίζει εύκολα, γιατί πρώτα θα δοκιμάσει να διορθώσει ό,τι χαλάει, θα δώσει προειδοποιήσεις και δεύτερες ευκαιρίες. Όταν όμως δει ότι τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται ή ότι η σχέση έχει γίνει χαοτική και χωρίς τάξη, τότε αποφασίζει να τραβήξει γραμμή. Δεν αντέχει την ασυνέπεια, τις παρορμητικές αντιδράσεις και την ανευθυνότητα – θέλει να ξέρει ότι δίπλα του έχει έναν σύντροφο που μπορεί να στηριχτεί. Για να τον φέρεις ξανά κοντά σου, χρειάζεται σοβαρή στάση και ξεκάθαρη διάθεση αλλαγής. Άφησέ του λίγο χρόνο να σκεφτεί, και μετά προσέγγισέ τον με επιχειρήματα και πρακτικές λύσεις. Ο Παρθένος πείθεται από πράξεις και όχι από λόγια· δείξε ότι έχεις οργανώσει ξανά τη ζωή σου, ότι κάνεις ουσιαστική προσπάθεια για να τον κρατήσεις κοντά σου και ότι λειτουργείς με συνέπεια απέναντί του! Η επανασύνδεση μαζί του απαιτεί ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και καθημερινή τυπικότητα. Αν καταλάβει ότι έχεις μάθει από τα λάθη σου και πως δεν θα χρειαστεί να διορθώνει συνέχεια τις ίδιες καταστάσεις, τότε θα σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Ζυγός– Η επιστροφή χρειάζεται τρυφερότητα και ισορροπία

Ο Ζυγός είναι ο συντροφικός εκπρόσωπος του ζωδιακού, όπου δεν αντέχει την μοναξιά, έτσι και σπάνια παίρνει ο ίδιος την απόφαση του χωρισμού· προτιμά να δίνει χρόνο, να ζυγίζει και να προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση. Όμως, αν νιώσει πως δεν τον σέβεσαι, αν αγνοείς την προσφορά του ή τον υποτιμάς, τότε απογοητεύεται βαθιά και απομακρύνεται. Δεν αντέχει την αχαριστία, ούτε τις συγκρούσεις χωρίς λόγο. Θέλει ευγένεια, διάλογο και έναν σύντροφο που αναγνωρίζει την αξία του. Αν θέλεις να τον ξανακερδίσεις κοντά του, θα πρέπει να δράσεις γρήγορα, γιατί ο Ζυγός δεν μένει για πολύ μόνος! Προσέγγισέ τον με γλυκύτητα και ειλικρίνεια. Δείξε μεταμέλεια όπου χρειάζεται, ζήτησε συγγνώμη με τρόπο τρυφερό και βεβαίωσέ τον ότι θέλεις να αποκαταστήσεις την ισορροπία μεταξύ σας. Ο Ζυγός αγαπά τις όμορφες στιγμές: μια ρομαντική έξοδος, ένα χαμόγελο με ζεστασιά, συναίσθημα και ειλικρίνεια, θέλει όμως και την υπόσχεση ότι μπορείτε να είστε «μαζί» ενωμένοι ξεπερνώντας κάθε δυσκολία! Η επανασύνδεση μαζί του βασίζεται στην ισορροπία: μην του επιβληθείς, μην τον πιέσεις και μην τον αποκόψεις από το κοινωνικό του περιβάλλον. Αν του δείξεις πως μαζί σου θα έχει ξανά αγάπη, ηρεμία, κατανόηση και ισορροπία, τότε είναι πολύ πιθανό να σου δώσει μια ακόμη ευκαιρία.

Σκορπιός – Η επιστροφή θέλει πάθος και απόλυτη εμπιστοσύνη

Με τον Σκορπιό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα αλλά και δύσκολα: αν πληγωθεί ή προδοθεί, δύσκολα ξαναγυρίζει. Αν αισθανθεί ότι τον εξαπάτησες, του είπες ψέματα, ή τον πρόδωσες, το κρατά μέσα του σαν πληγή και η επιστροφή γίνεται σχεδόν αδύνατη, ή ακόμα και αν γίνει, θα είναι για να πάρει την εκδίκησή του κάνοντας «αντίποινα»! Θέλει αφοσίωση χωρίς όρους και έναν σύντροφο που να δείχνει σε κάθε στιγμή ότι του είναι πλήρως παραδομένος! Ο Σκορπιός ζει τον έρωτα σαν έκρηξη: πάθος, μυστήριο, ένταση. Αν το πάθος σβήσει και η σχέση γίνει ρουτίνα, τότε αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον του. Για να τον ξαναφέρεις κοντά, χρειάζεται να τον συγκλονίσεις ξανά – με τη δύναμη των συναισθημάτων σου, με την ειλικρίνειά σου και με πράξεις που αποδεικνύουν ότι εκείνος είναι ο ένας και μοναδικός για σένα. Η επανασύνδεση με Σκορπιό απαιτεί θάρρος, επιμονή, υπομονή και διάθεση να παραδοθείς ολοκληρωτικά. Αν τον κάνεις να νιώσει ξανά την έλξη και την εμπιστοσύνη, τότε θα σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Αν όμως τον κάνεις να αμφιβάλει, τότε το χάσμα γίνεται μεγαλύτερο και η πόρτα κλείνει και δύσκολα ξανανοίγει.

Τοξότης – Η επανασύνδεση θέλει παιχνίδι

Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που δυσκολεύεται περισσότερο να μείνει σε μία σχέση αν νιώσει παγιδευμένος. Η ελευθερία του είναι ιερή και μόλις αισθανθεί πως περιορίζεται, θα αναζητήσει την έξοδο. Ο χωρισμός για εκείνον δεν είναι τραγωδία αλλά αφορμή για νέες εμπειρίες. Παρ’ όλα αυτά, αν του δείξεις πως μαζί σου μπορεί να ζήσει ξανά περιπέτεια, χαρά και ποικιλία, τότε είναι πιθανό να επιστρέψει. Για να τον ξανακερδίσεις, ξέχνα τα δράματα και τις βαριές κουβέντες, δεν χρειάζονται συζητήσεις για το τί έγινε μεταξύ σας. Προσέγγισέ τον με θετική διάθεση, φιλικότητα και δόση φλερτ, σαν να ξεκινάτε από την αρχή τη γνωριμία σας. Οργάνωσε κάτι απρόβλεπτο, ένα ταξιδάκι, μια δραστηριότητα που του διεγείρει την περιέργεια και δείξε του ότι μαζί σου η σχέση δεν θα γίνει ποτέ βαρετή. Η λύση είναι να του δείξεις ότι μπορεί να έχει δίπλα του έναν σύντροφο που τον αφήνει ελεύθερο, αλλά παραμένει εκεί για να μοιράζεται μαζί του τη χαρά της ζωής.

Αιγόκερως – Η επανασύνδεση θέλει χρόνο, κόπο και θυσίες

Ο Αιγόκερως δεν παίρνει εύκολα την απόφαση να χωρίσει· συνήθως έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο πριν πει το οριστικό «τέλος». Για εκείνον, η σχέση είναι δέσμευση που στηρίζεται στη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αν δει επιπολαιότητα, ασυνέπεια ή αδιαφορία για τους στόχους του, τότε αρχίζει να απομακρύνεται. Όταν βεβαιωθεί πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος ή δεν υπάρχει προοπτική, θα πει το οριστικό τέλος και δύσκολα θα κοιτάξει πίσω. Αν θέλεις να τον φέρεις ξανά κοντά σου, πρέπει να δείξεις ότι αντιμετωπίζεις τη σχέση σαν προτεραιότητα και όχι σαν κάτι περιστασιακό. Κάνε το πρώτο βήμα με ειλικρίνεια και ξεκάθαρη στάση: πες του ότι αναγνωρίζεις τη σπουδαιότητά του στη ζωή σου και ότι μπορεί να στηριχτεί πάνω σου. Ο Αιγόκερως εκτιμά τη συνέπεια και τις πράξεις που αποδεικνύουν σεβασμό στα όνειρά του και στις φιλοδοξίες του. Η επανασύνδεση μαζί του δεν κερδίζεται με λόγια, αλλά με σταθερή παρουσία και έμπρακτη στήριξη, ενώ απαραίτητες θα κριθούν και οι θυσίες από την πλευρά σου για να μπορέσετε να είστε μαζί – να έχεις κατά νου ότι θα σε τεστάρει αρκετά -. Αν καταλάβει ότι είσαι αποφασισμένος να σταθείς δίπλα του με ωριμότητα, τότε θα σου ανοίξει ξανά την πόρτα της καρδιάς του.

Υδροχόος – Η επιστροφή θέλει έξυπνη προσέγγιση και ελευθερία

Ο Υδροχόος είναι απρόβλεπτος στα αισθηματικά. Μπορεί να ερωτευτεί κεραυνοβόλα, αλλά να απομακρυνθεί όταν νιώσει ότι το ενδιαφέρον ξεθώριασε ή ότι περιορίζεται και είναι γεγονός ότι πολύ συχνά του συμβαίνει να φεύγει πολύ γρήγορα ο αρχικός του ενθουσιασμός. Δεν αντέχει τις ασφυκτικές σχέσεις, ούτε τα «πρέπει» που τον κλείνουν σε πλαίσια. Αν τον πιέσεις με απαιτήσεις, κτητικότητα ή υπερβολική επικοινωνία, το πιθανότερο είναι να τον χάσεις οριστικά. Αν θέλεις να ξαναγυρίσει κοντά σου, πρέπει να κινηθείς με ευρηματικότητα και λεπτότητα. Προσέγγισέ τον πρώτα φιλικά, δώσε του χώρο και δείξε πως μπορεί να σε «ανακαλύψει» ξανά, χωρίς να νιώσει παγιδευμένος. Μικρές προκλήσεις, έξυπνες συζητήσεις και υπαινιγμοί για νέες εμπειρίες μαζί σου μπορούν να αναζωπυρώσουν τον ενθουσιασμό του. Ο Υδροχόος θέλει να νιώθει πως μια σχέση τον εμπνέει, τον εξελίσσει και δεν τον περιορίζει. Η επανασύνδεση μαζί του απαιτεί ψυχραιμία και φαντασία: μην τον κατακλύσεις με τηλέφωνα ή μηνύματα· άφησέ τον να αναρωτηθεί για σένα. Αν μάλιστα αντιληφθεί ότι έχεις αλλάξει τον «ιντριγκάρει» να σε ανακαλύψει από την αρχή!

Ιχθύς– Η επανασύνδεση έρχεται με συναίσθημα

Ο Ιχθύς είναι ψυχή ευαίσθητη και ρομαντική. Δύσκολα παίρνει την απόφαση να βάλει οριστικό τέλος σε μία σχέση, γιατί πιστεύει στη δύναμη της αγάπης και εύκολα δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Αν όμως νιώσει ότι αδιαφορείς, ότι δεν τον αγαπάς όπως πριν ή –ακόμα χειρότερα– αν υποψιαστεί προδοσία, τότε κλείνεται στον κόσμο του. Για εκείνον, η σχέση χρειάζεται διαρκή επιβεβαίωση και τρυφερότητα για να αντέξει. Αν θέλεις να ξανακερδίσεις έναν Ιχθύ, πλησίασέ τον με γλυκύτητα, λόγια καρδιάς και πράξεις που δείχνουν πως μετάνιωσες για ότι δυσάρεστο μεσολάβησε μεταξύ σας. Δεν χρειάζονται μεγάλα σχέδια· αρκεί να του δείξεις ότι δεν μπορείς χωρίς αυτόν, ότι θα κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να τον κρατήσεις κοντά και πως τα λάθη δεν θα επαναληφθούν. Ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα, μια τρυφερή συνάντηση, μια υπόσχεση που κρατάς είναι αρκετά! Η επανασύνδεση μαζί του είναι εφικτή, αρκεί να μιλήσεις στη γλώσσα της καρδιάς του. Αν νιώσει πως η αγάπη σου είναι αληθινή και σταθερή, τότε θα σου χαρίσει άλλη μία ευκαιρία – γιατί βαθιά μέσα του πάντα ελπίζει στη δύναμη του έρωτα.