Οι τυχερές και δύσκολες μέρες της εβδομάδας 15–21 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο

Η εβδομάδα 15–21 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ιδιαίτερα καθοριστική, καθώς κορυφώνεται η τελευταία Ηλιακή Έκλειψη του έτους, στο ζώδιο της Παρθένου. Πρόκειται για ένα διάστημα γεμάτο εναλλαγές, όπου άλλοτε η αισιοδοξία και η δημιουργικότητα κυριαρχούν, κι άλλοτε οι πιέσεις και οι αποκαλύψεις μας οδηγούν σε σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Από τη μία πλευρά, οι θετικές όψεις Αφροδίτης–Άρη και το μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια του Αέρα φέρνουν χαρά, νέες ιδέες, ευκαιρίες και ερωτική ζωντάνια. Από την άλλη, το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού και η Έκλειψη της Κυριακής φανερώνουν απρόοπτα που θα φέρουν το κλείσιμο κύκλων. Διανύουμε μία εβδομάδα που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε καθαρά ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας και τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Ας δούμε ποιες μέρες θεωρούνται πιο τυχερές και ποιες πιο δύσκολες, αλλά και ποια ζώδια ευνοούνται ή δοκιμάζονται περισσότερο.

Τυχερές μέρες της εβδομάδας

Τρίτη 16/9 : Η Αφροδίτη από τον Λέοντα σε εξάγωνο με Άρη από τον Ζυγό – διασκέδαση, έρωτας, δημιουργικότητα, κοινωνικότητα. Ιδανική μέρα για σχέσεις , νέες γνωριμίες, για εξόδους και σχέδια διασκέδασης αλλά και για να μπουν στα σκαριά όμορφα σχέδια!

Ευνοημένα ζώδια: Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί, Δίδυμοι, Υδροχόοι,

Δύσκολες μέρες της εβδομάδας

Δευτέρα 15/9 : Η Σελήνη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με Ποσειδώνα από τον Κριό – συναισθηματική ασάφεια, καθυστερήσεις, διλήμματα, μπερδέματα, αναβολές , συγκινήσεις, παρεξηγήσεις, συναισθηματικές εξαπατήσεις.

Πιεσμένα ζώδια: Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι (ιδίως των πρώτων ημερών), καθώς και Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες (ιδίως των τελευταίων ημερών).

Εβδομαδιαίες Προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Κριός: Αυτή την εβδομάδα η ενέργειά σου είναι έντονη και δημιουργική. Οι μέρες Τρίτη και Τετάρτη φέρνουν χαρά, έρωτα και διασκέδαση, με την δυνατότητα για νέες γνωριμίες και συνεργασίες που σε ενθουσιάζουν. Η κοινωνικότητά σου κορυφώνεται και μπορείς να λάμψεις σε επαγγελματικές ή κοινωνικές συναναστροφές.

Ωστόσο, η Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο φέρνουν προκλήσεις. Τα διλήμματα, τα μπερδέματα και η πίεση της Ηλιακής Έκλειψης σε ωθούν να δεις σοβαρά τι αξίζει να διατηρήσεις στη ζωή σου. Μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς ξαφνικά θέματα σε σχέσεις ή συνεργασίες, είτε θα πάρεις την απόφαση να κόψεις οριστικά μία συνήθεια που διατηρούσες μέχρι σήμερα.

Ταύρος: Η εβδομάδα ξεκινά με αμφιβολίες και ανασφάλειες, όμως την Παρασκευή αλλά και την Κυριακή νιώθεις περισσότερη σιγουριά. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο σε ευνοεί τόσο σε αισθηματικά όσο και σε πρακτικά ζητήματα, φέρνοντας τρυφερότητα αλλά και διάθεση να φροντίσεις τα σημαντικά για σένα πρόσωπα. Οι συνεργασίες σου μπορούν να σταθεροποιηθούν, ενώ δεν λείπουν και οι ευκαιρίες για επαγγελματικές βελτιώσεις. Προσοχή χρειάζεται το Σάββατο, καθώς το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει απρόοπτα σε σχέσεις και οικονομικά. Μια ανατροπή μπορεί να σε αιφνιδιάσει και να σε βάλει σε σκέψεις για το πώς θα προχωρήσεις.

Δίδυμος: Είσαι από τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας. Η Τρίτη και η Τετάρτη φέρνουν χαρές, κοινωνικές επαφές και δημιουργικές ευκαιρίες. Η Παρασκευή, με το μεγάλο τρίγωνο Ερμή–Ουρανού–Πλούτωνα, είναι η μέρα που πραγματικά σε ανανεώνει: νέες ιδέες, απρόσμενες συζητήσεις και προτάσεις ανοίγουν καινούριες προοπτικές, ειδικά όμως αν έχει γεννηθεί 21-23 Μάϊου. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο είναι απαιτητικό. Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού και η Ηλιακή Έκλειψη φέρνουν ανατροπές σε σχέσεις, ξαφνικά προβλήματα στην επικοινωνία ή αποφάσεις που σε δυσκολεύουν.

Καρκίνος: Η εβδομάδα ξεκινά με μπερδέματα και συναισθηματικές ευαισθησίες, όμως η Τρίτη σε γεμίζει ζεστασιά, αγάπη και αισιοδοξία, παράλληλα είναι μία ημέρα που αποδίδουν και τα οικονομικά σου καλύτερα. Μικρές χαρές και στήριξη από αγαπημένα πρόσωπα σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Στα επαγγελματικά, μπορείς να αξιοποιήσεις το κλίμα Παρασκευής για συζητήσεις που αποδίδουν. Προσοχή χρειάζεται την Δευτέρα και την Κυριακή, καθώς οι πιέσεις αυξάνονται. Η Ηλιακή Έκλειψη, σε ωθεί να αφήσεις πίσω καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν πια, κάτι που μπορεί να σε έχει κουράσει συναισθηματικά.

Λέων: Μπαίνεις σε μια ιδιαίτερα ερωτική και δημιουργική εβδομάδα. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει να λάμπεις, να μαγνητίζεις και να έχεις τις κατακτήσεις σου! Οι μέρες Τρίτη και Τετάρτη σε ευνοούν στον έρωτα, σε συναντήσεις, γνωριμίες, στη διασκέδαση και στην κοινωνική ζωή. Οι ιδέες σου βρίσκουν απήχηση και μπορείς να ξεχωρίσεις. Πιο πιεστικές είναι οι τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, όπου η Έκλειψη φέρνει ανάγκη για σοβαρές αποφάσεις και οριστικά ξεκαθαρίσματα στα οικονομικά ή και σε βαρίδια ψυχολογικά του παρελθόντος! Μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να λειτουργήσεις πιο ρεαλιστικά και υπεύθυνα.

Παρθένος: Η εβδομάδα σε αφορά άμεσα και φέρνει τα γεγονότα της, καθώς Κυριακή φιλοξενείς την τελευταία Ηλιακή Έκλειψη του έτους που γίνεται στο ζώδιο σου . Αυτό σημαίνει ότι μπαίνεις σε φάση που κάνεις σημαντικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, εργασία και σε προσωπικές επιλογές. Θα χρειαστεί να δεις με ωριμότητα τι αξίζει να παραμείνει στη ζωή σου. Ωστόσο, η Παρασκευή σε ευνοεί, καθώς η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και σου χαρίζει γοητεία, ευκαιρίες για αισθηματική βελτίωση και στήριξη από συνεργασίες. Είναι η στιγμή που μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου.

Ζυγός: Ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου αυτή την Πέμπτη μπαίνεις λοιπόν σε μία ευνοϊκή περίοδο για επικοινωνίες, συμφωνίες, μετακινήσεις και νέες γνωριμίες. Η Παρασκευή με το μεγάλο τρίγωνο είναι μέρα-δώρο για εσένα (ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου), δίνοντάς σου έμπνευση, φρέσκες ιδέες και ευχάριστες προτάσεις. Πιο πιεστικές στιγμές έρχονται το Σαββατοκύριακο, με την Έκλειψη να σε βάζει σε διλήμματα ή να φέρνει κλείσιμο κύκλων!

Σκορπιός: Για εσένα η εβδομάδα έχει έναν πιο ήσυχο αλλά και πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά μπορείς να δεις αναγνώριση και στήριξη, ειδικά κατά την διάρκεια της Παρασκευής. Κοινωνικά ευνοείσαι από φίλους και ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό σου. Πιο δύσκολες στιγμές έρχονται και για σένα το Σαββατοκύριακο, με κούραση και μυστικά που ίσως βγουν στο φως. Η Έκλειψη σε καλεί να κλείσεις κύκλους σε φιλίες ή σχέδια που δεν έχουν προοπτική. Μην απογοητεύεσαι αν μία επιθυμία σου βλέπεις ότι δεν εκπληρώνεται … σύντομα κάτι νέο έρχεται!

Τοξότης: Η εβδομάδα είναι γεμάτη κοινωνικότητα και έμπνευση, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της Τρίτης και Τετάρτης. Φίλοι, νέες ιδέες και δημιουργικές δραστηριότητες σε ενθουσιάζουν. Παρασκευή είναι μέρα που μπορείς να προωθήσεις όνειρα και στόχους με στήριξη από το περιβάλλον σου. Όμως, το Σαββατοκύριακο φέρνει πιέσεις. Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού και η Έκλειψη σε ωθούν να δεις ποιες φιλίες, συνεργασίες ή προσωπικές επιλογές έχουν νόημα και ποιες χρειάζεται να αφήσεις πίσω.

Αιγόκερως: Η εβδομάδα ξεκινά με ανασφάλειες, όμως κατά την διάρκεια της Τρίτης μπορείς να έχεις μία σημαντική οικονομική και επαγγελματική εξέλιξη – ειδικά αν έχεις γεννηθεί 12-15 Ιανουαρίου-! Η Παρασκευή φέρνει σταθεροποίηση και στήριξη από συνεργασίες. Επαγγελματικά μπορείς να δεις ευκαιρίες για πρόοδο και καλύτερη οργάνωση. Ωστόσο, την Κυριακή η Ηλιακή Έκλειψη σε πιέζει έντονα, φέρνοντας ευθύνες και δοκιμασίες για σένα που έχεις γεννηθεί 22-24 Δεκεμβρίου. Οικογενειακά ή επαγγελματικά θέματα μπορεί να σε ζορίσουν, ζητώντας πιο ώριμο χειρισμό.

Υδροχόος: Είσαι από τους ευνοημένους αυτής της εβδομάδας. Οι μέρες Τρίτη, Τετάρτη και κυρίως η Παρασκευή φέρνουν νέες ιδέες, επικοινωνία, συναντήσεις και ευχάριστες εξελίξεις. Μπορείς να κάνεις βήματα μπροστά σε προσωπικά και επαγγελματικά.

Στο τέλος της εβδομάδας, ωστόσο, νιώθεις μεγαλύτερη κούραση. Η Ηλιακή Έκλειψη σου υπενθυμίζει ότι πρέπει να σταθείς ρεαλιστικά απέναντι σε οικονομικά και σχέσεις.

Ιχθύς: Η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά σου έχει έντονο χαρακτήρα. Από τη μία, η διαίσθηση και η έμπνευση βρίσκονται στα ύψη, δίνοντάς σου ευκαιρίες σε δημιουργικές και προσωπικές υποθέσεις. Από την άλλη, το Σαββατοκύριακο φέρνει δοκιμασίες και οριστικά ξεκαθαρίσματα που πληγώνουν. Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού και η Ηλιακή Έκλειψη απέναντί σου, σε καλούν να ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε σχέσεις και συνεργασίες. Κάτι από το παρελθόν σου το κλείνεις οριστικά για να μπεις σε μία νέα εποχή!