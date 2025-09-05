Οδηγός σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού για κάθε ζώδιο

Μία από τις πιο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις στην ζωή, είναι η επιλογή του κλάδου σπουδών αλλά και του προσανατολισμού που θα ακολουθήσουμε επαγγελματικά! Τα κριτήρια επιλογής είναι πολλά, γεγονός που κάνουν την επιλογή ακόμα πιο δύσκολη: Που έχω κλίση, τι μου αρέσει και με εκφράζει, αλλά και ποια επαγγελματική δραστηριότητα είναι βιώσιμη και μπορεί να έχει μία καλή και εξελικτική προοπτική!

Το άρθρο αυτό λοιπόν, μας δίνει από την αστρολογική σκοπιά της κατευθυντήριες εκείνες, που θα μας βοηθήσουν να δούμε καθαρά, ποιος είναι ο κλάδος σπουδών που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας, ποιο επάγγελμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ταιριαστό» για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω «φως» σε αυτή την σημαντική επιλογή! Στο άρθρο αυτό αναφερόμαστε σε ένα γενικό πλαίσιο, γιατί η αστρολογία και η ανάλυση του αστρολογικού χάρτη, μας δίνει ακόμα πιο ξεκάθαρα τις πληροφορίες εκείνες για τις σπουδές και την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση του ατόμου!

Σε αυτόν τον οδηγό όμως θα δούμε γενικά για κάθε ζώδιο ποια είναι η κλίση του στις σπουδές και ποιοι επαγγελματικοί δρόμοι μπορούν να του ταιριάξουν περισσότερο, ώστε να βρει το μονοπάτι που θα του χαρίσει επιτυχία αλλά και εσωτερική ικανοποίηση. Είτε λοιπόν είσαι γονέας και θέλεις να βοηθήσεις το παιδί σου στον επαγγελματικό του προσανατολισμό, είτε πολύ απλά εσύ ο ίδιος θέλεις να μάθεις που και πώς θα μπορούσες να διαπρέψεις , αυτό το άρθρο θα σου δώσει χρήσιμες απαντήσεις!

Κριός

Ο Κριός, είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ενεργητικός, με ισχυρή θέληση, ανάγκη για δράση και θέλει να έχει τα πρωτεία. Πρόκειται για ένα ζώδιο που θέλει να ξεχωρίζει, να κινείται γρήγορα και να δοκιμάζει νέα πράγματα, ενώ διαπρέπει και σε ανταγωνιστικά επαγγέλματα. Αποφεύγει τη ρουτίνα, προτιμάει σπουδές και επαγγέλματα που έχουν προοπτική δράσης, ανταγωνισμού ή και ηγετικού ρόλου.

Σπουδές που ταιριάζουν σε Κριό:

Στρατιωτικές ή αστυνομικές σχολές

Αθλητισμός

Μηχανική και τεχνολογία (π.χ. μηχανολογία, πληροφορική)

Ιατρική – ειδικά κλάδοι που απαιτούν γρήγορες αποφάσεις (χειρουργική, επείγοντα)

Διοίκηση επιχειρήσεων / Οικονομικά με κατεύθυνση το επιχειρείν

Σπουδές σχετικές με start-ups, καινοτομία, επιχειρηματικότητα

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:

Επιχειρηματίας (ιδίως σε καινοτόμους τομείς)

Στρατιωτικός / Αστυνομικός

Προπονητής ή αθλητής

Χειρουργός

Μηχανικός, προγραμματιστής

Στέλεχος σε εταιρείες με γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο που αγαπά την ασφάλεια, την σταθερότητα, την πρακτικότητα, την αισθητική αλλά και το χρήμα – την αποκατάσταση! Διαθέτει αστείρευτη επιμονή και πείσμα, προτιμά σπουδές και επαγγέλματα που οδηγούν σε σταθερή καριέρα και υλική εξασφάλιση. Παράλληλα, επειδή έχει και καλλιτεχνικές τάσεις, συχνά ξεχωρίζει και στο χώρο της τέχνης.

Σπουδές που ταιριάζουν σε Ταύρο:

Οικονομικά – Διοίκηση επιχειρήσεων (λόγω πρακτικότητας και ανάγκης για σταθερότητα)

Γεωπονία, γεωλογία, περιβαλλοντικές σπουδές (σύνδεση με τη φύση)

Αρχιτεκτονική, πολιτικός μηχανικός (συνδυασμός πρακτικού και δημιουργικού)

Διατροφή – Διαιτολογία, γαστρονομία, οινολογία

Τέχνες & design (ιδίως μουσική, ζωγραφική, μόδα, διακόσμηση)

Χρηματοοικονομικές σπουδές

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Οικονομολόγος, λογιστής, τραπεζικός

Αρχιτέκτονας, διακοσμητής, interior designer

Σεφ, ζαχαροπλάστης, σομελιέ, διατροφολόγος

Καλλιτέχνης (μουσικός, ζωγράφος, σχεδιαστής μόδας)

Γεωπόνος ή επαγγέλματα που σχετίζονται με αγροτική παραγωγή και περιβάλλον

Μεσίτης

Δημόσιος Υπάλληλος

Δίδυμος

Ο Δίδυμος είναι το ζώδιο της σκέψης και της επικοινωνίας. Είναι ανήσυχο πνεύμα και έχει την τάση να βαριέται εύκολα, είτε και να διχάζεται για την τελική επαγγελματική κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει, για το λόγο αυτό στην ζωή του είτε μπορεί να εξασκεί δύο εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα, είτε από αλλού να ξεκινήσει αλλού να καταλήξει! Βασική προϋπόθεση για τα επαγγελματικά του είναι η αλλαγή και η επικοινωνία, η επαφή με τον κόσμο!

Σπουδές που ταιριάζουν σε Δίδυμο:

Επικοινωνία & ΜΜΕ, Δημοσιογραφία

Ξένες γλώσσες – Μεταφραστικές σπουδές

Πληροφορική – Προγραμματισμός (γιατί συνδυάζει σκέψη και ταχύτητα)

Παιδαγωγικά (ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, όπου χρειάζεται ζωντάνια)

Μάρκετινγκ – Διαφήμιση – Δημόσιες σχέσεις

Ψυχολογία, κοινωνιολογία (λόγω της ανάγκης κατανόησης των ανθρώπων)

Εμπόριο, logistics, τουρισμός

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος

Εκπαιδευτικός, δάσκαλος, καθηγητής ξένων γλωσσών

Μεταφραστής, διερμηνέας

Προγραμματιστής, social media manager

Πωλητής, Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ

Ξεναγός, αεροσυνοδός, οδηγός επαγγέλματα που σχετίζονται με ταξίδια και μετακινήσεις

Καρκίνος

Βασική προϋπόθεση για έναν Καρκίνο είναι να ακολουθεί ένα επάγγελμα που αγαπά, που μιλά στην ψυχή του , ή που μπορεί να είναι η παράδοση της οικογένειας, για αυτό και συχνά παρατηρούμε τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο να ασχολούνται με το επάγγελμα των γονέων τους!

Σπουδές που ταιριάζουν σε Καρκίνο:

Ψυχολογία, συμβουλευτική

Παιδαγωγικά – Εκπαίδευση

Ιατρική, νοσηλευτική, παραϊατρικά επαγγέλματα

Κοινωνιολογία, κοινωνική εργασία

Ιστορία, φιλολογία, αρχαιολογία (λόγω αγάπης για το παρελθόν και τη μνήμη)

Τέχνες (λογοτεχνία, μουσική, φωτογραφία, εικαστικά)

Γαστρονομία, ζαχαροπλαστική (η σχέση με το «σπίτι» και τη φροντίδα μέσω του φαγητού)

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής

Εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός

Νοσηλευτής, Μαία

Κοινωνικός λειτουργός

Σεφ, ζαχαροπλάστης

Επαγγέλματα που σχετίζονται με το σπίτι, την ακίνητη περιουσία ή την οικογένεια

Λέων

Ο Λέοντας είναι ένας άνθρωπος με τονισμένη αυτοπεποίθηση, ηγετικές τάσεις, αστείρευτη δημιουργικότητα αλλά και πολυτάλαντος. Τόσο οι σπουδές , όσο και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει απαραίτητο είναι να του δίνει το κίνητρο, την έμπνευση και την ευκαιρία να εκφράσει την προσωπικότητά του και να αναγνωριστεί !

Σπουδές που ταιριάζουν σε Λέοντα:

Θέατρο, κινηματογράφος, υποκριτική, μουσική

Εικαστικές τέχνες, δημιουργικό design

Διοίκηση επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ

Πολιτικές επιστήμες

Παιδαγωγικά

Αισθητική – Επαγγέλματα Ομορφιάς

Επικοινωνία – ΜΜΕ – Δημοσιογραφία

Σπουδές σχετικές με μόδα ή event management

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Καλλιτέχνης (ηθοποιός, μουσικός, performer)

Επιχειρηματίας – Διευθυντής

Παρουσιαστής, influencer, δημιουργός περιεχομένου

Σχεδιαστής μόδας ή event planner

Βρεφοκόμος, Νηπιαγωγός, Δάσκαλος

Οποιοδήποτε επάγγελμα που του δίνει χώρο να ηγείται και να λάμπει

Παρθένος

Το ζώδιο της Παρθένου χαρακτηρίζεται από το αναλυτικό του πνεύμα, την πρακτικότητα, την αγάπη για την λεπτομέρεια, ενώ χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ζώδιου που έχει την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία! Διακρίνεται από την οργανωτικότητα, την συνέπεια, την ανάλυση και την μεθοδικότητά του! Προτιμά σπουδές και επαγγέλματα που μπορεί να συνδυάσει την γνώση με την πρακτική εφαρμογή!

Σπουδές που ταιριάζουν σε Παρθένο:

Ιατρική, νοσηλευτική, φαρμακευτική

Βιολογία, χημεία, φυσικές επιστήμες

Διατροφή – Διαιτολογία

Λογιστική, στατιστική, οικονομικά

Πληροφορική, data analysis

Διοίκηση επιχειρήσεων – Οργάνωση & Management

Εκπαίδευση (λόγω του αναλυτικού νου)

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Γιατρός, φαρμακοποιός, νοσηλευτής

Διατροφολόγος, βιολόγος, ερευνητής

Λογιστής, οικονομικός αναλυτής

Προγραμματιστής, data analyst

Καθηγητής, εκπαιδευτικός, μεταφραστής

Διοικητικός υπάλληλος, project manager

Οποιαδήποτε δουλειά χρειάζεται συνέπεια και οργάνωση

Ζυγός

Αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι μπορούν να ταιριάξουν στον Ζυγό, όπου είναι ένας άνθρωπος με πολύπλευρη προσωπικότητα! Είναι κοινωνικός, με εξαιρετικό γούστο, του αρέσει και επιδιώκει να συνεργάζεται, ενώ είναι πολύ ισχυρό μέσα του το αίσθημα της δικαιοσύνης!

Σπουδές που ταιριάζουν σε Ζυγό:

Νομική, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις

Ψυχολογία, κοινωνιολογία

Καλές τέχνες, design, αρχιτεκτονική

Μόδα, αισθητική

Δημόσιες Σχέσεις

Μουσική, χορός, καλλιτεχνικές σχολές

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Δικηγόρος, διπλωμάτης, νομικός σύμβουλος

Καλλιτέχνης, σχεδιαστής μόδας

Ψυχολόγος, σύμβουλος σχέσεων

Μουσικός, Τραγουδιστής , Χορευτής, performer

Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ομορφιά

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Σύμβουλος branding ή προσωπικής εικόνας

Σκορπιός

Ο ανθεκτικός Σκορπιός, ακολουθεί πάντα σπουδές και επαγγελματικό κλάδο που ξυπνούν το πάθος και την εσωτερική του δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δυνατή μνήμη, παρατηρητικότητα, ψάχνει σε βάθος πληροφορίες και του αρέσει να αποκαλύπτει την αλήθεια. Στις σπουδές του προτιμά πεδία που απαιτούν ερευνητικό πνεύμα, επιμονή και δυνατότητα να ασχοληθεί με μυστήρια ή θέματα που κρύβουν βάθος.

Σπουδές που ταιριάζουν σε Σκορπιό:

Ιατρική – ιδίως χειρουργική, ψυχιατρική, γενετική

Εγκληματολογία, νομική, αστυνομικές σχολές

Ψυχολογία, ψυχανάλυση, συμβουλευτική

Βιολογία, χημεία, φαρμακευτική

Έρευνα σε φυσικές και κοινωνικές επιστήμες

Οικονομικά – ειδικά επενδύσεις και χρηματοοικονομικά

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:

Γιατρός, χειρουργός, ψυχίατρος, γυναικολόγος

Ερευνητής, βιολόγος, χημικός

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής

Αστυνομικός, ντετέκτιβ, εγκληματολόγος

Οικονομικός αναλυτής, τραπεζικός επενδύσεων

Επαγγέλματα που σχετίζονται με κρίσεις και μετασχηματισμό

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την μάθηση, την εξερεύνηση, είναι ανήσυχο νεύμα και στις σπουδές του προτιμά πεδία που του διευρύνουν τους ορίζοντες και του δίνουν νέες προοπτικές! Δεν αντέχει τη στασιμότητα και χρειάζεται ποικιλία και ελευθερία ακόμα και στο επάγγελμα που θα ακολουθήσει

Σπουδές που ταιριάζουν σε Τοξότη:

Φιλοσοφία, θεολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες

Νομική, διεθνείς σχέσεις, πολιτικές επιστήμες

Ξένες γλώσσες, μεταφραστικές σπουδές

Ταξιδιωτικές σπουδές, τουριστικά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Αθλητισμός, φυσική αγωγή

Δημοσιογραφία, επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:





Καθηγητής, ερευνητής, ακαδημαϊκός

Νομικός, δικηγόρος, διπλωμάτης

Ξεναγός, ταξιδιωτικός πράκτορας, πιλότος, αεροσυνοδός, ναυτικός

Δημοσιογράφος, αρθρογράφος, παρουσιαστής

Προπονητής ή αθλητής

Συγγραφέας, blogger, δημιουργός περιεχομένου με διεθνή προσανατολισμό

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι το πιο φιλόδοξο ζώδιο, όπου επιλέγει πάντα έναν πρακτικό κλάδο, που του δίνει και την ευκαιρία να ανελιχθεί και να καταξιωθεί όχι μόνο επαγγελματικά και οικονομικά αλλά και οικονομικά! Είναι το ζώδιο που αγαπά λίγο παραπάνω τους επαγγελματικούς «τίτλους», είναι όμως πειθαρχημένος, συνεπής, συγκροτημένος, έχει δομή και ξέρει να εργάζεται για την κατάκτηση των στόχων του!

Σπουδές που ταιριάζουν σε Αιγόκερω:

Οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση (Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές)

Πολιτικές Επιστήμες

Μηχανική, αρχιτεκτονική, τεχνολογικές επιστήμες

Μαθηματικά, στατιστική

Ιατρική (ιδίως ειδικότητες που απαιτούν πειθαρχία και χρόνο)

Σπουδές management

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:

Διευθυντής, στέλεχος επιχειρήσεων

Πολιτικός, νομικός, δικαστής

Οικονομολόγος, τραπεζικός, λογιστής

Μηχανικός, αρχιτέκτονας

Γιατρός (ιδιαίτερα ορθοπαιδική, οδοντιατρική)

Δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ευθύνης

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ένας άνθρωπος με πρωτοποριακή σκέψη, ανεξάρτητο πνεύμα αλλά και κοινωνική συνείδηση. Από μικρός δείχνει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τις νέες ιδέες και ό,τι ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Στις σπουδές του προτιμά πεδία που του ανοίγουν ορίζοντες και τον φέρνουν σε επαφή με καινοτόμες θεωρίες ή κοινωνικές αλλαγές.

Σπουδές που ταιριάζουν σε Υδροχόο:

Πληροφορική, προγραμματισμός, τεχνολογικές επιστήμες

Μηχανική, ρομποτική, αεροναυπηγική

Κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, πολιτικές επιστήμες

Αστρονομία, φυσικές επιστήμες

ΜΜΕ, επικοινωνία, digital marketing

Ιατρική

Επαγγέλματα συνδεδεμένα με την έρευνα και την καινοτομία

Αστρολογία

Επαγγελματικές κατευθύνσεις:

Προγραμματιστής, ερευνητής, επιστήμονας

Κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, πολιτικός με κοινωνικό έργο

Μηχανικός, τεχνολόγος, εφευρέτης

Αστρονόμος, φυσικός

Επαγγελματίας των ΜΜΕ ή digital strategist

Επαγγέλματα που σχετίζονται με ανθρωπιστικές οργανώσεις και συλλογικές δράσεις

Γιατρός

Πιλότος - Αεροσυνοδός

Ιχθύες

Ο Ιχθύς είναι ένας άνθρωπος με πλούσια φαντασία, είναι καλλιτεχνική φύση και έχει βαθιά ενσυναίσθηση. Από μικρός δείχνει την αγάπη του για τις τέχνες, τα πνευματικά ή τα θεραπευτικά μονοπάτια. Στις σπουδές του προτιμά κατευθύνσεις που του επιτρέπει να εκφράσει τη δημιουργικότητα ή την ανάγκη του να βοηθήσει τους άλλους.

Σπουδές που ταιριάζουν σε Ιχθύ:

Καλές τέχνες, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος

Ψυχολογία, συμβουλευτική, κοινωνική εργασία

Ιατρική, νοσηλευτική, εναλλακτικές θεραπείες

Θεολογία, φιλοσοφία, ανθρωπιστικές επιστήμες

Ναυτιλιακές σπουδές (σύνδεση με τη θάλασσα)

Λογοτεχνία, συγγραφή, ποίηση, θέατρο

Επαγγελματικές κατευθύνσεις: