Τα 5 απόλυτα τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8–14 Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος έχει κάνει το «ντεμπούτο» του με προκλήσεις, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας «κομβικός» μήνας καθοριστικών αποφάσεων, τελικών απαντήσεων, αλλά και μήνας «μετάβασης» καθώς είναι ο μήνας που φιλοξενεί τις δύο τελευταίες Εκλείψεις της χρονιάς. Την τρέχουσα εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου, παρατηρούμε το κλίμα γύρω μας να είναι φορτισμένο και είμαστε περισσότερο προσκολλημένοι στο παρελθόν και σε αυτά που μας κρατούν πίσω … Η εβδομάδα αυτή, αποτελεί το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δύο σημαντικές Εκλείψεις του μήνα, και παρατηρούμε τον Ήλιο, τον Ερμή και τον Νότιο Δεσμό από την Παρθένο, να βρίσκονται σε σύνοδο και μαζί σε εξάγωνο με τον ευεργέτη πλανήτη της τύχης και της επέκτασης τον Δία που κινείται στο ζώδιο του Καρκίνου! Χαρακτηριστικό των ημερών που ανοίγονται μπροστά μας θα είναι η «υπερανάλυση» των καταστάσεων που έχουν προηγηθεί, ή που μας κρατούν στάσιμους … Δεν παύει όμως να δίνεται και η σημαντική ευκαιρία να ξεπεραστούν εμπόδια, ενώ οι συμπτώσεις ανοίγουν τώρα νέες προοπτικές. Παράλληλα, η Αφροδίτη από τον Λέοντα και ο Άρης από το Ζυγό (σε αρμονία μεταξύ τους), προδιαθέτουν για φλερτ, διασκέδαση, ανανέωση … Ας δούμε όμως ποια θα είναι τα πέντε απόλυτα τυχερά ζώδια για την εβδομάδα που ακολουθεί:

Καρκίνος



Ο Δίας κινείται στο ζώδιό σου σχηματίζοντας θετική γωνία με τον Ήλιο, τον Ερμή και το Ν. Δεσμό από την Παρθένο, έτσι και γίνεσαι ο πρωταγωνιστής των ευκαιριών αυτής της εβδομάδας. Η εύνοια που λαμβάνεις δεν είναι θεωρητική· μεταφράζεται σε ουσιαστικές ευκαιρίες, συζητήσεις, προτάσεις, γνωριμίες που ανοίγουν νέους δρόμους, ενώ δεν λείπουν και οι στιγμές αναγνώρισης. Οικογενειακά ζητήματα βρίσκουν διέξοδο, ενώ η στήριξη των δικών σου ανθρώπων λειτουργεί σαν ασπίδα σε κάθε δυσκολία. Στην επαγγελματική σου ζωή, μπορεί να έρθει μία πρόταση που σε φέρνει πιο κοντά στους στόχους σου, ενώ η αισιοδοξία σου ενισχύει την αποδοτικότητά σου. Στα αισθηματικά, η εβδομάδα υπόσχεται όμορφες στιγμές, είτε με το ταίρι σου (λύνοντας παρεξηγήσεις του χτες) είτε με κάποιο νέο πρόσωπο που θα σε προσεγγίσει (αν είσαι ελεύθερος). Μη φοβηθείς να δείξεις τα συναισθήματά σου· αυτή είναι η στιγμή σου να λάμψεις και να προχωρήσεις μπροστά.

Λέων



Με την Αφροδίτη να κινείται στο ζώδιό σου και σε αρμονία με τον Άρη από το Ζυγό, η γοητεία και η ακτινοβολία σου είναι στο ζενίθ. Αυτή την εβδομάδα γίνεσαι κέντρο προσοχής, είτε μέσα σε κοινωνικούς κύκλους είτε σε αισθηματικές επαφές και συναντήσεις. Το εξάγωνο Αφροδίτης – Άρη σε γεμίζει ενέργεια και πάθος, φέρνοντας ευχάριστες εξελίξεις. Αν είσαι σε σχέση, μπορεί να αναζωπυρωθεί η σπίθα με τον σύντροφο και να έχετε όμορφες στιγμές μαζί, ενώ αν είσαι ελεύθερος έχεις τις κατακτήσεις σου που ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή σου. Στα επαγγελματικά σου, έρχονται προτάσεις που σου δίνουν επιβεβαίωση και επιβράβευση. Είσαι πιο δημιουργικός, έχεις όρεξη να εκφραστείς και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Η εβδομάδα σου προσφέρει ωστόσο και την ευκαιρία να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου και να δεις πιο ξεκάθαρα ποιες κινήσεις σε συμφέρουν ή και να κλείσεις εκκρεμότητες. Η χαρά σου είναι μεταδοτική και αυτό φέρνει τους ανθρώπους κοντά σου.

Ζυγός



Με τον Άρη να κινείται στο ζώδιό σου, νιώθεις γεμάτος ενέργεια και αποφασιστικότητα. Αυτή την εβδομάδα έχεις την ώθηση να κυνηγήσεις τους στόχους σου και να κάνεις κινήσεις που μέχρι χθες δίσταζες. Το εξάγωνο Άρη – Αφροδίτης σου χαρίζει αρμονία στις σχέσεις, περνάς ωραίες στιγμές με τους ανθρώπους που εσύ επιλέγεις, κοινωνικοποιείσαι, φλερτάρεις, εκπληρώνονται οι επιθυμίες σου. στα επαγγελματικά, είναι περίοδος που μπορεί να φέρει μια σημαντική συνεργασία ή πρόταση. Ο δυναμισμός και η διπλωματία σου σε βοηθούν να κερδίσεις τις εντυπώσεις και να προσελκύσεις ευκαιρίες. Επίσης, φίλοι ή δίκτυα γνωριμιών παίζουν σημαντικό ρόλο για να ανοίξουν νέοι δρόμοι, νέες ευκαιρίες. Οι όψεις της εβδομάδας επιπλέον, δείχνουν ξεκάθαρα ότι σου δίνονται η ευκαιρία να εντοπίσεις τι σε κρατούσε πίσω ψυχολογικά και να κάνεις τα βήματα εκείνα για να απελευθερωθείς και για να πετύχεις τους στόχους σου! Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές.

Σκορπιός



Αυτή η εβδομάδα σου δίνει ώθηση σε θέματα που σχετίζονται με μελλοντικά σχέδια, σπουδές ή ακόμα και ταξίδια. Ο Δίας από τον Καρκίνο σε ευνοεί, δίνοντάς σου αισιοδοξία και στήριξη από τον κοινωνικό σου περίγυρο. Μπορεί να προκύψει μια νέα προοπτική που θα σου δώσει ελπίδα και θα σε ανανεώσει. Επαγγελματικά, είναι πιθανό να βρεθείς μπροστά σε ευκαιρίες που ανοίγουν δρόμους για εξέλιξη. Η Αφροδίτη στον Λέοντα βελτιώνει αισθητά το επαγγελματικό κλίμα και σε βοηθά να βελτιώσεις την εικόνα σου αλλά και το όνομά σου στο χώρο που κινείσαι επαγγελματικά! Με τον Άρη από τον Ζυγό κινητοποιείσαι κάπως παρασκηνιακά και κρυφά για να πετύχεις κάποιους στόχους σου. Στα αισθηματικά, η εβδομάδα υπόσχεται εκπλήξεις, ίσως μέσα από τον φιλικό σου κύκλο. Νιώθεις έτοιμος να προχωρήσεις μπροστά, αφήνοντας πίσω σου παλιές αμφιβολίες. Χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου για να δεις ποιο μονοπάτι αξίζει να ακολουθήσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή ανοίγει νέες προοπτικές σε σχέσεις και σε συνεργασίες. Ο Δίας από τον Καρκίνο βρίσκεται απέναντί σου και φέρνει στη ζωή σου ανθρώπους που σε στηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Στα επαγγελματικά , μπορεί να δεχτείς πρόταση ή βοήθεια από κάποιον που σε εκτιμά, δίνοντάς σου το κίνητρο να προχωρήσεις δυναμικά. Πολύ πιθανό κάτι που σκεφτόσουν εδώ και καιρό, ή μία πρόταση που είχες δεχθεί στο παρελθόν, να προχωρήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Στα αισθηματικά, οι σχέσεις αποκτούν περισσότερη ζεστασιά και αρμονία, ενώ αν είσαι ελεύθερος ανοίγεται ο δρόμος για νέα γνωριμία με προοπτική. Η Αφροδίτη στον Λέοντα και ο Άρης στον Ζυγό δίνουν κινητικότητα σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν άλλους (π.χ. κοινά χρήματα, συμφωνίες), προσφέροντας λύσεις. Παράλληλα, η εβδομάδα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιες σχέσεις είναι αληθινές και ποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν στη ζωή σου.