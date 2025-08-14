Αυτά είναι τα 6 ζώδια που μπαίνουν σε μία νέα ερωτική κατεύθυνση

Μερικές φορές η ζωή μας φέρνει εκεί που δεν περιμέναμε ή σχεδιάζαμε, αλλά πολύ πιθανό όταν πορευόμαστε σε αυτή τη νέα κατεύθυνση νιώθουμε ότι ήταν γραφτό κάποια πράγματα να συμβούν. Η εβδομάδα 11-17 Αυγούστου έχεις ακριβώς αυτή την ενέργεια. Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στον Καρκίνο μας αγκαλιάζει με τρυφερότητα, υπόσχεται συναισθηματικές επουλώσεις, τρυφερές γνωριμίες, επανασυνδέσεις αλλά και δώρα καρδιάς. Ταυτόχρονα, το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες λειτουργεί σαν μια εσωτερική πυξίδα: μας καθοδηγεί σε ανθρώπους, σχέσεις και συναισθήματα που μάλλον δεν ήρθαν τυχαία.

Όλα αυτά είναι πολύ πιθανά για Καρκίνους, Σκορπιούς, Ιχθύες, αλλά και για Ταύρους, Παρθένους και Αιγόκερους ιδιαίτερα του 2ου δεκαημέρου που βλέπουν τον έρωτα με νέα μάτια και αφήνονται πιο εύκολα στα προστάγματα στην καρδιά τους τις επόμενες μέρες, ακολουθώντας μία νέα κατεύθυνση στα αισθηματικά τους!

Καρκίνος – Αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην αγάπη

Η σύνοδος Αφροδίτης – Δία στο ζώδιό σου σε τοποθετεί στο κέντρο των ερωτικών εξελίξεων. Αν έχεις σχέση, λαμβάνεις συναισθηματική ανταπόκριση από το ταίρι σου, ακούς λόγια που σε αγγίζουν, ίσως δεχθείς μία πρόταση συγκατοίκησης ή απόφασης για κοινό μέλλον. Αν είσαι μόνος , είναι πιθανό να εμφανιστεί ένα πρόσωπο που σε βλέπει όπως ακριβώς είσαι και όχι μόνο σε αποδέχεται αλλά και σε … ερωτεύεται! Μπορεί να υπάρξει μια τυχαία συνάντηση που στην πορεία θα αποδειχθεί πως μόνο τυχαία δεν ήταν , πιθανότατα και με άτομο του παρελθόντος που τώρα επιστρέφει με ώριμη πρόθεση.

Σκορπιός – Έρωτας δίχως λογική

Οι αστρολογικές όψεις της εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να φέρουν στην ζωή σου τον έρωτα από μακριά, από μία επαφή με άτομο που σε χωρίζει χιλιομετρικό χάσμα, ή που γνώρισες σε ένα ταξίδι ή που έχετε ηλικιακή διαφορά!

Πολύ πιθανό είναι όμως και να ερωτευτείς ξανά κάποιον που είχες εξιδανικεύσει αλλά τώρα σε πλησιάζει με αληθινή πρόθεση. Μια αισθηματική επανασύνδεση σχέσεις με νέους όρους είναι μέσα στις τάσεις της εβδομάδας. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνεις σε μία νέα αισθηματική κατεύθυνση, όπου αλλάζουν οι σκέψεις και οι διαθέσεις σου για το μέλλον και βιώνεις ένα συναίσθημα ουσιαστικό, που δεν μπορείς να εξηγήσεις με την λογική σου!

Ιχθύες – Συναισθηματική ολοκλήρωση και έντονα γεγονότα

Βρίσκεσαι σε μια πολύ δυναμική ερωτική φάση αυτή την εβδομάδα Ιχθύ μου . Αν είσαι σε σχέση, είναι πιθανό να υπάρξει απόφαση για δέσμευση, απόκτηση παιδιού, ή και επαναπροσδιορισμός συντροφικότητας. Αν είσαι ελεύθερος , μια σημαντική νέα γνωριμία μπορεί να συμβεί κυριολεκτικά από το πουθενά. Η παρουσία του Βόρειου Δεσμού στο ζώδιό σου υποδεικνύει πως η ερωτική σου διαδρομή αποκτά προορισμό. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να σε πλησιάσει, αυτή τη φορά με διάθεση να μείνει. Ό,τι έρχεται τώρα έχει ουσία, διάρκεια και προπάντων συμβατότητα.

Ταύρος – Σημαντικά μηνύματα και συναντήσεις

Αναπάντεχες δηλώσεις ερωτικού ενδιαφέροντος από φιλικό πρόσωπο ή από άτομο του περιβάλλοντός σου έρχονται αυτή την εβδομάδα . Το ερωτικό στοιχείο προκύπτει μέσα από καθημερινές επαφές, αλλά κρύβει συγκίνηση και αμοιβαιότητα. Αν είσαι ήδη σε σχέση, να περιμένεις έναν διάλογο ουσίας, με πιθανότητα για σταθεροποίηση, εξομολόγηση ή ακόμα και για ένα ταξίδι που ενώνει.

Πολύ πιθανό όμως είναι αυτό το διάστημα να υπάρχει και ένα μήνυμα από πρώην σύντροφο που χτυπά ευαίσθητες χορδές και να προκύψει μία συνάντηση αλλά και ένα ξεκαθάρισμα που θα σε φέρει σε μία νέα αισθηματική κατεύθυνση. Εσύ θα κρίνεις αν αξίζει.

Παρθένος – Ανατροπή σε σχέσεις μέσα από κοινωνικές επαφές

Αυτή την εβδομάδα μπαίνεις σε ερωτικό σκηνικό μέσα από παρέες, κοινωνικά δίκτυα, events, κοινές δράσεις. Ίσως κάποιο άτομο από το φιλικό σου περιβάλλον σου αποκαλύψει συναισθήματα, ή εμφανιστεί ένα άτομο που μπαίνει απρόσμενα στη ζωή σου μέσα από κοινό στόχο ή όραμα.

Είναι μια εβδομάδα με συναισθηματικές εξελίξεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες σου. Αν είσαι σε σχέση, βάζετε από κοινού πλώρη όνειρα και σχέδια για το αύριο! Αν είσαι σε περίοδο μοναχικότητας καλείσαι να τολμήσεις να αφεθείς στα συναισθήματά σου, ξεπερνώντας τον φόβο της δέσμευσης!

Αιγόκερως – Ο έρωτας χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου

Συντροφικότητα και δέσμευση αυτή ακριβώς είναι η νέα κατεύθυνση στα αισθηματικά σου φίλε μου Αιγόκερε! Αν έχεις ήδη σχέση, ευνοείται η απόφαση για επίσημο βήμα – συγκατοίκηση, γάμος. Αν έχει υπάρξει κρίση, μπορεί να υπάρξει συγκινητική επαναπροσέγγιση με λόγια που αγγίζουν την καρδιά σου!

Αν είσαι ελεύθερος έχεις την ευκαιρία να κάνεις μία νέα γνωριμία, είτε μέσω ενός αγαπημένου σου προσώπου, είτε μία παλιά ερωτική ιστορία μπορεί τώρα να πάρει μία σοβαρή τροπή και να οδηγηθεί σε επανασύνδεση! Οι αποφάσεις σου αυτή την περίοδο δεν είναι επιπόλαιες — είναι αποκαλυπτικές για το τι ζητά η ψυχή σου.