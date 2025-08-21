Η Αφροδίτη στον Λέοντα έως 20/9 – Ποια ζώδια θα λάμψουν από έρωτα και χρήμα;

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη θα κινείται στο βασιλικό ζώδιο του Λέοντα, φέρνοντας έναν αέρα θεατρικότητας, ζωντάνιας και αρκετές απολαύσεις που θα μας χαρίσουν πληρότητα και γενναιοδωρία για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Το διάστημα αυτό ευνοεί τον έρωτα, την προσωπική λάμψη, τις απολαύσεις και κάθε έκφραση δημιουργικής και συναισθηματικής έκφρασης. Η ανάγκη να ζήσουμε έντονα, με χαμόγελο και ένταση, μας παρασύρει – και ίσως να φλερτάρουμε λίγο παραπάνω με την υπερβολή, κάτι το οποίο και θα το απολαύσουμε!

Έρωτας, χρήμα, τέχνη, παιδιά, δημιουργία – όλα όσα προσφέρουν χαρά και ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας – μπαίνουν τώρα στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη σχετίζεται με την επαφή μας με το ωραίο, το αρμονικό, το αισθητικά ευχάριστο – κι από τον Λέοντα, τα διεκδικεί με πάθος και περηφάνια.

Τι σημαίνει η Αφροδίτη στον Λέοντα;

Σε αυτή τη θέση, η Αφροδίτη αποζητά θαυμασμό, προσοχή και μεγαλοπρέπεια. Λατρεύει να ξεχωρίζει, να είναι λαμπερή, να ζει με στυλ και ένταση. Θέλει σχέσεις που την κάνουν να νιώθει μοναδική και ζητά από τους άλλους να την επιβεβαιώνουν. Το φλερτ, η τέχνη, οι απολαύσεις, η διασκέδαση, τα δώρα και οι πολυτέλειες είναι απαραίτητα. Με την καρδιά παιδιού και τη σιγουριά βασίλισσας, θέλει να απολαμβάνει κάθε λεπτό και δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιθυμίες της.

Η εμφάνιση, το στυλ, το κοινωνικό κύρος και η δημόσια εικόνα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θέλει να περιβάλλεται από ανθρώπους που την κάνουν να αισθάνεται περήφανη. Αν δεν λάβει την προσοχή που θεωρεί ότι της αξίζει, μπορεί να γίνει υπερβολικά εγωκεντρική. Ωστόσο, όταν αγαπά, δίνει απλόχερα – κι οι στιγμές μαζί της μοιάζουν με σκηνές από ρομαντική ταινία, γεμάτες ένταση, πάθος και... χλιδή!

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα είναι πολύ ευδιάκριτα έως τις 20/9.

Πού θα δούμε τα οφέλη αυτής της διέλευσης;

Το διάστημα αυτό είναι ιδανικό για να ενισχύσουμε τη δικτύωσή μας, να φλερτάρουμε, να ζήσουμε ρομαντικές περιπέτειες, να νιώσουμε δημιουργικοί και να ενδώσουμε χωρίς τύψεις σε μικρές ή μεγάλες πολυτέλειες. Η ανάγκη να εκφραστούμε μέσα από το πάθος και τη χαρά θα είναι έντονη – και θα μας ανανεώσει.

Ποιοι ευνοούνται περισσότερο;

Οι εκπρόσωποι της Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης) θα νιώσουν στο στοιχείο τους, ενώ και οι Αέρινοι (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) θα απολαύσουν ευκαιρίες στα αισθηματικά και κοινωνικά. Επιπλέον, όσοι έχουν στον γενέθλιο χάρτη την Αφροδίτη ή τον Άρη στον Λέοντα, ενδέχεται να βιώσουν μια περίοδο έντονου φλερτ, λάμψης και ευκαιριών που δεν περνούν απαρατήρητες.

Κριός: Η Αφροδίτη από τον Λέοντα σε παρακινεί να απολαύσεις, να χαρείς, να διασκεδάσεις και σε γεμίζει με όρεξη για έρωτα, φλερτ και συναισθηματική επιβεβαίωση. Οι σχέσεις με παιδιά, η δημιουργικότητα και η ενασχόληση με καλλιτεχνικές δραστηριότητες ευνοούνται ιδιαίτερα. Είναι η στιγμή να αφεθείς σε ό,τι σε διασκεδάζει, να εμπνευστείς από την τέχνη και να ζήσεις πολύχρωμες στιγμές.

Ταύρος: Με την Αφροδίτη στον Λέοντα, επικεντρώνεσαι στο σπίτι και στις προσωπικές σου σχέσεις. Μπορείς να ανανεώσεις τον χώρο σου, να δημιουργήσεις πιο ζεστή ατμόσφαιρα στο οικογενειακό περιβάλλον ή να οργανώσεις όμορφες στιγμές στο σπίτι. Είναι επίσης περίοδος εσωτερικής ισορροπίας και συναισθηματικής γαλήνης, που σου κάνει καλό. Στα αισθηματικά, επιβεβαιώνεσαι από μία ερωτική ιστορία του χτες.

Δίδυμος: Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα γεμίζει την καθημερινότητά σου με χαρά, θετική διάθεση και δημιουργική επικοινωνία. Προσκλήσεις, νέες γνωριμίες, φλερτ, αλλά και ευχάριστες μετακινήσεις, έρχονται για να ανεβάσουν τη διάθεσή σου. Παράλληλα, έχεις το «πράσινο φως» για συμφωνίες ή επαφές που μπορούν να αποδειχθούν κερδοφόρες.

Καρκίνος: Η Αφροδίτη από τον Λέοντα επηρεάζει ευνοϊκά τα οικονομικά σου, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να αυξήσεις τα έσοδά σου. Παράλληλα, έχεις διάθεση να κακομάθεις λίγο τον εαυτό σου ή να προσφέρεις στους άλλους. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις νέες δημιουργικές ιδέες για οικονομική ανάπτυξη, ενώ η ενισχυμένη αυτοπεποίθηση σε κάνει πιο τολμηρό.

Λέων: Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις στο έπακρο κάθε όμορφη στιγμή! Διασκέδαση, έρωτας, προσωπική ανανέωση και φροντίδα της εμφάνισής σου βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η γοητεία σου είναι έντονη, ενώ τα αισθηματικά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η περίοδος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες. Σημαντικό; Λαμβάνεις την επιβεβαίωση που έχεις ανάγκη!

Παρθένος: Με την Αφροδίτη στον Λέοντα, βρίσκεις τον τρόπο να συμφιλιωθείς με τον εαυτό σου και να νιώσεις πιο ανάλαφρα συναισθηματικά. Είναι μια ιδανική περίοδος για να απομακρυνθείς από τοξικές καταστάσεις και να επενδύσεις σε ό,τι έχει αληθινή αξία για σένα. Παράλληλα, δείχνεις στοργή στους ανθρώπους σου, με πράξεις αγάπης και δοτικότητας.

Ζυγός: Η παρουσία της Αφροδίτης στον Λέοντα αυξάνει τη διάθεση σου για κοινωνικότητα και σου δίνει κίνητρο να κυνηγήσεις προσωπικές επιθυμίες. Έχεις την ευκαιρία να διασκεδάσεις, να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους ή να ζήσεις μια αξέχαστη ερωτική γνωριμία μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον. Παράλληλα, ενισχύονται οι ομαδικές δράσεις και συνεργασίες.

Σκορπιός: Με την Αφροδίτη στον Λέοντα, ανοίγεται μπροστά σου ένα διάστημα σημαντικό για την επαγγελματική σου εικόνα και την κοινωνική σου αναγνώριση. Μπορείς να προωθήσεις τα ταλέντα σου, να κάνεις σημαντικά βήματα σε καριέρα ή να δεχθείς υποστήριξη για να πετύχεις φιλόδοξους στόχους. Η δημιουργικότητά σου είναι στα ύψη και φέρνει αποτελέσματα.

Τοξότης: Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα φέρνει αισιοδοξία και ανεβασμένη διάθεση! Νέα πλάνα, ταξίδια, γνωριμίες, εξελίξεις μέσα από το διαδίκτυο ή και νομικά-εκπαιδευτικά θέματα σε κάνουν να νιώθεις ότι επεκτείνεσαι και ζεις με πάθος. Το φλερτ είναι ζωντανό, ειδικά με άτομα από απόσταση ή με διαφορά ηλικίας. Ιδανικό διάστημα για προσωπική ανάπτυξη.

Αιγόκερως: Η Αφροδίτη στον Λέοντα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τα οικονομικά σου και να ανακτήσεις την ψυχολογική σου ηρεμία. Έκτακτα κέρδη ή έσοδα από κοινές πηγές μπορούν να σε ανακουφίσουν. Ερωτικά, το πάθος αναζωπυρώνεται και η επιθυμία σου για συναισθηματική κυριαρχία αυξάνεται. Βρίσκεις τρόπους να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες και υποχρεώσεις.

Υδροχόος: Η Αφροδίτη από το απέναντι από το δικό σου ζώδιο του Λέοντα ρίχνει φως στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Αυτό το διάστημα είναι ιδανικό για να ανανεώσεις έναν δεσμό ή να ξεκινήσεις κάτι νέο που υπόσχεται δημιουργικότητα και ουσιαστική επαφή. Η επιθυμία σου να μοιραστείς δυναμώνει και βρίσκεις πρόσωπα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.

Ιχθύς: Η διέλευση της Αφροδίτης στον Λέοντα σου προσφέρει ευκαιρίες για να κάνεις πιο όμορφη και χαλαρή την καθημερινότητά σου. Μπορείς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, να οργανώσεις καλύτερα τη ρουτίνα σου και να εντάξεις υγιεινές συνήθειες στο πρόγραμμα σου. Στο εργασιακό περιβάλλον, η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζει και αναγνωρίζεται.