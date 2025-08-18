4 ζώδια μπαίνουν σε ένα νέο ανατρεπτικό κύκλο εξελίξεων

Μία Νέα Σελήνη γεννιέται στον Ουράνιο θόλο αυτό το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, η οποία εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο γεγονότων και εξελίξεων, που θα κορυφωθούν έως τις 7 Σεπτεμβρίου και θα πάρουν μία τελική μορφή έως τις 22 Σεπτεμβρίου! Η Νέα Σελήνη του Αυγούστου σχηματίζεται στο ζώδιο της Παρθένου, ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με την υπηρεσία, την φροντίδα, την εκπαίδευση, την φυσική κατάσταση, την καθημερινότητα, την σκέψη, την ανάλυση , την λεπτομέρεια. Κάθε νέο φεγγάρι, ανοίγει πάντα ένα νέο εξελίξεων, σε αυτή την χρονική περίοδο λοιπόν τα γεγονότα που καλούμαστε να διαχειριστούμε συνδέονται άμεσα με τους παραπάνω τομείς, ενώ ο νέος αυτός κύκλος του φεγγαριού, μας κατευθύνει και στις τελευταίες εκλείψεις της χρονιάς που θα σχηματιστούν κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου! Τα γεγονότα λοιπόν της περιόδου κρίνονται αρκετά σημαντικά, γιατί θα μας κατευθύνουν σε κλεισίματα κύκλων και σε ξεκαθαρίσματα!

Το νέο αυτό φεγγάρι, γίνεται σε ζώδιο που κυβερνήτης είναι ο Ερμής, ενώ παρατηρούμε και την συμμετοχή του Ουρανού από τους Διδύμους που σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και την Σελήνη, φέρνοντας ξαφνικά, νέα γεγονότα που ανατρέπουν, ειδήσεις και αποκαλύψεις που σοκάρουν, αλήθειες που βγαίνουν στο φως και όχι μόνο … Το νέο αυτό φεγγάρι μας αλλάζει το πρόγραμμα, τις συνήθειες, φέρνει κάποιες προσωρινές αναταραχές που μας καλούν να αναπροσαρμόσουμε ότι είχαμε θέσει στο πλάνο μας. Το στρες θα είναι αυξημένο, λόγω της πολυπλοκότητας των σκέψεων αλλά και των πολλών πληροφοριών που θα λαμβάνουμε.

Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες είναι τα ζώδια που δέχονται άμεση επιρροή από αυτό το φαινόμενο και είναι σε ετοιμότητα να κάνουν μία σημαντική έναρξη, ίσως διαφορετική από αυτή που φαντάζονταν. Όλοι μας όμως το επόμενο διάστημα, καλούμαστε με κάποιο τρόπο να αλλάξουμε κατεύθυνση ή πορεία σε κάποιο τομέα της ζωής μας.

Τα 4 Ζώδια που κάνουν νέες ανατρεπτικές αλλαγές με τη Νέα Σελήνη



Δίδυμοι - Τίποτα δεν είναι δεδομένο

Η Νέα Σελήνη του Αυγούστου σχηματίζεται στον τομέα του ωροσκοπίου σου που συνδέεται άμεσα με το παρελθόν, με το σπίτι, την οικογένεια, τις μνήμες αλλά και τις σταθερές σου βάσεις … Με αυτό το φεγγάρι πολύ πιθανή είναι μία ξαφνική και απρόβλεπτη μετακόμιση, ένα απρόσμενο γεγονός που αφορά την οικογένεια, ή ακόμα και μία κόντρα – αντίδραση και δική σου επανάσταση, γιατί αισθάνεσαι ότι είσαι σε περίοδο που θέλεις να κάνεις δομικές αλλαγές στην ζωή σου για να ξεφύγεις από το παρελθόν που σε «δέσμευε»! Τι να προσέξεις; Τους καβγάδες με τα πρόσωπα που αγαπάς, τις ζημιές στο χώρο του σπιτιού. Τι να αξιοποιήσεις; Την ροή των γεγονότων που σε ωθούν να απελευθερωθείς και να αλλάξεις ουσιαστικά την ζωή σου!

Παρθένος – Αλλαγή κατεύθυνσης και πορείας

Η Νέα Σελήνη του Αυγούστου σχηματίζεται στο δικό σου ζώδιο και τώρα στην περίοδο των γενεθλίων σου , συνειδητοποιείς καλύτερα από κάθε άλλη φορά ότι πρέπει να επικεντρωθείς σε σένα και στην προσωπική σου ανανέωση! Η ανατρεπτική αλλαγή και το νέο ξεκίνημα για σένα, αφορά τις επιλογές σου, τις συνήθειες σου, το πρόγραμμά σου, την καθημερινότητά σου, τον τρόπο διαβίωσης σου! Είναι πολύ πιθανό να αλλάζεις τόπο διαμονής, να αλλάζουν οι προτεραιότητα και τα θέλω σου, είτε να προκύπτουν γεγονότα που σε τραβούν από το χτες και σε κατευθύνουν σε μία νέα πορεία και κατεύθυνση! Τι να προσέξεις; Μην αφήσεις την υπερανάλυση και το στρες να σε «μαγκώσουν» στην αβεβαιότητα! Τι να αξιοποιήσεις; Έφτασε ο καιρός να ακολουθήσεις ένα νέο μονοπάτι, αυτό που εσύ ο ίδιος επέλεξες, έστω και αν πας κόντρα σε αυτό που θέλανε οι άλλοι για σένα!

Τοξότης – Αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης

Η Νέα Σελήνη του Αυγούστου φέρνει για σένα ξαφνικά γεγονότα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου αγαπητέ μου Τοξότη! Το τετράγωνο του Ουρανού με το φαινόμενο, προμηνύει, ότι το επόμενο διάστημα ανατρέπονται συνεργασίες και σχέσεις, σε αιφνιδιάζουν οι άνθρωποι που συνδεόσουν στενά, αλλάζουν τα σχέδιά τους, με αποτέλεσμα και εσύ να επαναρποσαρμόζεις τους στόχους σου! Συνεργασίες «σπάνε» ξαφνικά από εκεί που δεν το περίμενες , καβγάδες «σκάνε» ξαφνικά σαν δυναμιτάκι και σου δίνουν εντελώς ξαφνικά το μήνυμα ότι με κάποιους ανθρώπους δεν βλέπεις προς την ίδια κατεύθυνση. Συνειδητοποιείς όμως ξαφνικά και εσύ ο ίδιος, ότι θέλεις να κάνεις μία νέα σημαντική αλλαγή και αυτή μπορεί να αφορά ακόμα και την επαγγελματική σου κατεύθυνση!

Ιχθύες – Οι σχέσεις σου αλλάζουν μορφή!

Η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σου, ανοίγοντας μία περίοδο όπου γίνονται σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις σου αλλά και σε σένα τον ίδιο! Το φεγγάρι αυτό φέρνει αιφνιδιασμούς από άτομα που συνδέεσαι στενά και έχουν ένα σταθερό ρόλο στην ζωή σου! Ο σύντροφος αλλάζει τις διαθέσεις του, υπάρχουν εντάσεις μεταξύ σας και η σχέση αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο σταθερή όσο νόμιζες… Ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στην ζωή σου, αλλά η σχέση αυτή είναι σύντομη και αιφνιδιαστική … Μία συνεργασία αλλάζει μορφή … Όλα αυτά είναι πολύ πιθανά ενδεχόμενα για το επόμενο διάστημα!

Ποιες εξελίξεις θα έχουν τα υπόλοιπα ζώδια;

Κριός: Ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα και στην ροή της καθημερινότητας … ειδήσεις που αφορούν την εργασία σου, σε οδηγούν σε αναπροσαρμογή και σε αγχώνουν.

Ταύρος: Θα δαπανήσεις περισσότερα χρήματα από το αναμενόμενο για να διασκεδάσεις, να αποκτήσεις κάτι που θέλεις πολύ, ή για θέματα παιδιών. Στα αισθηματικά υπάρξει μία ξαφνική ερωτική εξέλιξη που σε κάνει να λειτουργήσεις διαφορετικά από ότι συνήθιζες.

Καρκίνος: Ξαφνικές αποκαλύψεις βγάζουν στην φόρα την αλήθεια . Καλείσαι να πάρεις κάποιες αποφάσεις μετά από κάποιο ξαφνικό γεγονός που προκύπτει στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά μέσω κάποιου μυστικού που αποκαλύπτεται1

Λέων : Αλλάζουν οι προτεραιότητες, οι επιθυμίες, οι προσδοκίες σου! Ρήξεις με πρόσωπα του κοινωνικού περιβάλλοντος για οικονομικά! Σπατάλες για να περάσεις καλά!

Ζυγός: Περίοδος εσωστρέφειας και εσωτερικού διλήμματος αναφορικά με την κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις! Μία ξαφνική είδηση σε κάνει να αξιολογήσεις τις καταστάσεις διαφορετικά και να αλλάξεις τρόπο θεώρησης των καταστάσεων!

Σκορπιός: Μία νέα φιλία γεννιέται κάτω από περίεργες συνθήκες. Προσοχή στους οικονομικούς συνεταιρισμούς και στις οικονομικές προτάσεις που δέχεσαι!

Αιγόκερως: Ένα απρογραμμάτιστο ταξίδι θα σε βοηθήσει να δραπετεύσεις και από την ρουτίνα! Προσοχή στο μεταφορικό μέσο, στην οδήγηση … Κάποιες αλλαγές προκύπτουν στο εργασιακό πρόγραμμα

Υδροχόος: Ένα νέο ερωτικό πάθος σε αναζωογονεί αλλά θα διαρκέσει λίγο! Στα οικονομικά πες όχι στο ρίσκο!