Το σύμπαν χαρίζει τα «δώρα» του την εβδομάδα 11–17 Αυγούστου: Πού θα σταθεί τυχερό το ζώδιό σου;

Σε μία δύσκολη εποχή αλλά και σε ένα έτος που μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει πολλά περιθώρια τύχης, αφθονίας ή έστω και ανεμελιάς, η εβδομάδα 11-17 Αυγούστου, έρχεται για να μας κάνει να πιστέψουμε και πάλι ότι θα έρθουν στην ζωή μας πιο όμορφες μέρες. Είναι μία εβδομάδα «δώρο» για όλους, όπου ο παράγοντας της τύχης θα μας βοηθήσει σε κάποιο τομέα της ζωής μας. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Λέοντα και ξεκαθαρίζουν οι σκέψεις και οι επικοινωνίες! Η σύνοδος Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο ενισχύει τις καρδιές και τα συναισθήματα, ενώ η «συνεργασία» Κρόνου – Ουρανού να προσφέρει σταθερές ευκαιρίες εξέλιξης!

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα γίνονται μαγικά χωρίς τη συμμετοχή μας. Σημαίνει, όμως, ότι αν διακρίνουμε τις ευκαιρίες και φροντίσουμε να τις αξιοποιήσουμε οι μέρες αυτές θα αποδειχθούν άκρως τυχερές!

Είναι καιρός να τολμήσουμε ένα βήμα πιο πέρα από τα συνηθισμένα. Να δούμε πού μας οδηγούν οι ευκαιρίες της ζωής και να δεχτούμε, χωρίς ενοχές, τα δώρα που μας προσφέρονται. Σχέσεις, αισθήματα, συμφωνίες, χρήματα, εκδρομές, επιβεβαιώσεις: αυτή την εβδομάδα όλα μιλούν τη γλώσσα της αφθονίας.

Εσύ, λοιπόν, πού θα σταθείς τυχερός αυτή την εβδομάδα; Δες τι φέρνουν τα άστρα για το ζώδιό σου και πώς να αξιοποιήσεις στο έπακρο την πιο τυχερή εβδομάδα της χρονιάς.

Κριός – Αισθηματικές εξελίξεις και πρόταση-έκπληξη

Μπορείς να ανακτήσεις την εμπιστοσύνη σε μία σχέση ή να δεις μια νέα γνωριμία να γεμίζει την καρδιά σου. Αν είσαι σε μία σχέση, οι μέρες φέρνουν εξομολογήσεις, γλυκύτητα και μια πιθανή απόφαση για συγκατοίκηση ή κοινές διακοπές. Αν είσαι ελεύθερος, ίσως έρθει ένα πρόσωπο από το παρελθόν με πιο ώριμες διαθέσεις. Μην αγνοήσεις και την εύνοια στο σπίτι: δέχεσαι στήριξη από την οικογένεια ή και περνάς όμορφες στιγμές με τους δικούς σου, ενώ μπορεί να «ξεμπλοκάρει» ένα θέμα που αφορά την ακίνητη ή οικογενειακή περιουσία!

Εσύ πού να εστιάσεις: Αισθηματικά / οικογένεια / συναισθηματική ασφάλεια

Τι να αποφύγεις: Μην ξανανοίγεις πληγές που έκλεισαν – τώρα χτίζεις πάνω σε κάτι νέο.

Ταύρος – Επαγγελματική διάκριση και αξιόλογες γνωριμίες

Αν κάτι χαρακτηρίζει την εβδομάδα σου, είναι το κύρος που αποκτάς μέσα από τις επιλογές και τη στάση σου Ταύρε μου. Επαγγελματικά, αναγνωρίζεσαι, ακούγεσαι και ίσως κάνεις κάποιες συζητήσεις για ένα νέο έργο, μία νέα συνεργασία ή και για μία νέα συνεργασία! Παράλληλα, η κοινωνική σου ζωή ανανεώνεται: μια συνάντηση ή νέα γνωριμία φέρνει χαρά, έμπνευση, ακόμα και έναν ερωτικό σπινθήρα.

Εσύ πού να εστιάσεις: Επικοινωνία / επαγγελματική προβολή / κοντινές μετακινήσεις

Τι να αποφύγεις: Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που αξίζεις.

Δίδυμοι – Οικονομική ανάσα και χαρά από ανθρώπους που αγαπάς

Ώρα να δεχτείς την αφθονία που σου προσφέρεται. Τα οικονομικά σου μπορούν να βελτιωθούν, είτε μέσα από κάποιο έξτρα εισόδημα, μέσω κάποιας πώλησης, είτε μέσω υποστήριξης από το περιβάλλον σου. Τα καλά νέα είναι ότι νιώθεις πιο ασφαλής και γεμάτος, ενώ η ψυχολογία σου ανεβαίνει χάρη σε ένα δώρο, μια έκπληξη ή και μια μικρή απόδραση. Οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα αποκτούν γλύκα και ζεστασιά.

Εσύ πού να εστιάσεις: Οικονομικά / δώρα / ηθική ικανοποίηση

Τι να αποφύγεις: Μην υποτιμάς τις μικρές κινήσεις που κάνουν τη ζωή πιο πλούσια.

Καρκίνος – Η πιο τυχερή εβδομάδα σου: λάμψη, έρωτας και αφθονία

Η Αφροδίτη και ο Δίας στο ζώδιό σου προσφέρουν αυτή την εβδομάδα τύχη, αναγνώριση, καλοπέραση, ευκαιρίες, όλα είναι στο χέρι σου. Αν θέλεις να αλλάξεις την εικόνα σου, να ερωτευτείς, να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία, τώρα είναι η στιγμή. Πρόσεξε μόνο να μην υπερβάλλεις ή υπερεκτιμήσεις προσδοκίες. Όλα γίνονται στον χρόνο τους αρκεί να εμπιστευτείς το μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά σου.

Εσύ πού να εστιάσεις: Αισθηματικά / ενάρξεις / προσωπική προβολή

Τι να αποφύγεις: Μην φοβηθείς να πεις «ναι» σε αυτό που σου δίνει χαρά.

Λέων – Κατακτάς αυτό που θες

Ο Ερμής σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου και οι θετικές όψεις της εβδομάδας σε βοηθούν να ξεμπλοκάρεις σκέψεις και επικοινωνίες. Ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και γοητεύεις με την παρουσία και τον λόγο σου. Είναι κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσεις σχέδια, να μιλήσεις με σιγουριά, να συναντήσεις αγαπημένα πρόσωπα, να κάνεις πράξη μία ιδέα ή και να κάνεις μία κοντινή μετακίνηση. Και στα ερωτικά; Μία κουβέντα φέρνει ανατροπή χαράς, μία ερωτική ιστορία ξυπνά συναισθήματα, αλλά την διατηρείς ακόμα κρυφή!

Εσύ πού να εστιάσεις: Αυτοέκφραση / επικοινωνία / προσωπική λάμψη

Τι να αποφύγεις: Μην επιστρέψεις σε καταστάσεις που σε κούρασαν ήδη αρκετά.

Παρθένος – Ευχάριστες εκπλήξεις

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, αυτή η εβδομάδα σου ανοίγει μία πολύτιμη δίοδο προς ό,τι αγαπάς. Μέσα από την διαίσθηση, τα όνειρα ή ακόμα και τυχαίες κουβέντες, ανακαλύπτεις τι πραγματικά σε γεμίζει και αποφασίζεις να κινηθείς με ηρεμία προς τα εκεί. Παράλληλα, μια φιλική σχέση ή μία κοινωνική επαφή μπορεί να φέρει υποστήριξη, πρόταση ή ακόμη και μια ευχάριστη επανασύνδεση.

Εσύ πού να εστιάσεις: Κοινωνικές Επαφές / Όνειρα Ζωής / Γνωριμίες

Τι να αποφύγεις: Μην αφήνεις τον φόβο του αγνώστου να σε κρατά πίσω.

Ζυγός – Κοινωνική επιτυχία και τύχη

Είσαι από τους μεγάλους ευνοημένους της εβδομάδας. Η κοινωνική σου ζωή παίρνει φωτιά, φίλοι σε στηρίζουν, σχέδια προχωρούν και μία επαγγελματική ή συναισθηματική γνωριμία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Είσαι πιο έτοιμος από ποτέ να πάρεις θέση, να προβληθείς, να διεκδικήσεις στόχους ή να χαρείς την επαφή και τις μετακινήσεις με φιλικά πρόσωπα που σε εκτιμούν.

Εσύ πού να εστιάσεις: Δικτύωση / σχέσεις / επαγγελματικά ανοίγματα

Τι να αποφύγεις: Μην υποτιμάς τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Σκορπιός – Τύχη στα αισθηματικά και ευκαιρίες επέκτασης ζωής

Η σύνοδος Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο σου χαρίζει τυχερές εξελίξεις σε ταξίδια, νομικά ζητήματα, σπουδές, διεθνείς επαφές ή… έρωτες από απόσταση! Αν έχεις κάποιο δημιουργικό όραμα ή θέλεις να μοιραστείς τις γνώσεις και τις αλήθειες σου, τώρα μπορείς να εμπνεύσεις ή να εμπνευστείς. Ο έρωτας, αν έρθει, έχει προοπτική – και βαθύ νόημα. Οι σχέσεις με το εξωτερικό ή άτομα διαφορετικής φιλοσοφίας σε ευνοούν.

Εσύ πού να εστιάσεις: Αισθηματικά / εμπειρίες ζωής / εσωτερική ανάπτυξη

Τι να αποφύγεις: Μην περιορίζεις τον εαυτό σου στο γνώριμο και στο δοκιμασμένο – άνοιξε τους ορίζοντες σου

Τοξότης – Νέα βάση ζωής, βαθύτερη ασφάλεια και σταθερό άνοιγμα

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν σού ζητά να τολμήσεις με σύνεση – και σε ανταμείβει για αυτό. Το εξάγωνο Κρόνου – Ουρανού σού προσφέρει την ευκαιρία να χτίσεις μία νέα σχέση, ή ένα δημιουργικό σχέδιο με προοπτική και σταθερότητα. Παράλληλα, η σύνοδος Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο φέρνει οικονομική υποστήριξη, έξτρα κέρδη αλλά και μία δυνατή στιγμή στα αισθηματικά!

Εσύ πού να εστιάσεις: Βάσεις ζωής / οικονομικά / βαθύτερες σχέσεις και δέσμευση

Τι να αποφύγεις: Μην ξοδεύεις ενέργεια σε εφήμερα – πήγαινε εκεί που χτίζεται κάτι ουσιαστικό.

Αιγόκερως – Συναισθηματική πληρότητα

Η Αφροδίτη και ο Δίας απέναντί σου μιλούν για έντονα συναισθήματα, σχέσεις που ωριμάζουν και καρμικές συναντήσεις με νόημα. Είναι η στιγμή να επενδύσεις σε μία σημαντική σχέση – είτε είναι προσωπική είτε επαγγελματική – και να αφεθείς στη μαγεία της αλληλοϋποστήριξης. Οικονομικά, μπορεί να υπάρξει στήριξη ή νέα συμφωνία που βοηθά τα σχέδιά σου.

Εσύ πού να εστιάσεις: Σχέσεις / συνεργασίες / κοινά οικονομικά

Τι να αποφύγεις: Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι.

Υδροχόος – Έμπνευση στην πράξη και ανακούφιση στην καθημερινότητα

Με το εξάγωνο των κυβερνητών σου, Κρόνου και Ουρανού, ανοίγονται νέες προοπτικές που συνδυάζουν καινοτομία με σταθερότητα. Ίσως προχωρήσεις ένα project που έμοιαζε μπλοκαρισμένο ή βρεις έξυπνες λύσεις σε ένα πρακτικό θέμα. Την ίδια στιγμή, η σύνοδος Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο προσφέρει ανανέωση στην εργασία και στην καθημερινότητά σου: βελτίωση σε θέματα που σε ταλαιπώρησαν, μια πρόταση που σε φέρνει πιο κοντά στην ιδανική εργασία.

Εσύ πού να εστιάσεις: Πρακτικά θέματα / φυσική κατάσταση / δημιουργικές λύσεις στην εργασία

Τι να αποφύγεις: Μην αγνοείς την ανάγκη για ξεκούραση και συναισθηματική φροντίδα.

Ιχθύες – Αγάπη, δημιουργία και λύσεις στην καθημερινότητα

Αυτή είναι η δική σου ευκαιρία να ανοίξεις την καρδιά σου και να δώσεις μορφή σε όσα ονειρεύεσαι. Η εβδομάδα σε φέρνει πιο κοντά σε μια νέα αγάπη, μια δημιουργική ιδέα ή τη χαρά που φέρνει η ανεμελιά του καλοκαιριού. Εύνοια δέχεσαι στον έρωτα, στα δημιουργικά σχέδια, σε θέματα παιδιών ή τεκνοποίησης, , ενώ δεν αποκλείεται και η υλοποίηση ενός μικρού ή μεγάλου σχεδίου ζωής. Χρησιμοποίησε τα ταλέντα σου χωρίς ντροπή!

Εσύ πού να εστιάσεις: Δημιουργία / έρωτας / καθημερινή απόλαυση

Τι να αποφύγεις: Μην καθυστερείς αυτό που μπορείς να χαρείς σήμερα.