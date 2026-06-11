Η σημερινή ημέρα είναι από αυτές που χρειάζονται προσοχή στον τρόπο που αντιδράς, εκφράζεσαι και διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Το αστρολογικό σκηνικό έχει ένταση, παρορμητισμό αλλά και αρκετές υπόγειες πιέσεις που μπορούν εύκολα να σε οδηγήσουν σε υπερβολές αν δεν κρατήσεις τις ισορροπίες σου.

Το πρωινό ξεκινά με τη Σελήνη στον Κριό να σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο. Πρόκειται για μία όψη που μεγεθύνει συναισθήματα, αντιδράσεις και επιθυμίες. Όλοι θέλουν κάτι περισσότερο, όλοι ζητούν προσοχή, επιβεβαίωση ή ανταπόκριση και κάπου εκεί δημιουργούνται οι πρώτες εντάσεις. Είναι πολύ εύκολο σήμερα να ειπωθεί μία κουβέντα πάνω στον θυμό, στην απογοήτευση ή στην υπερβολική ευαισθησία της στιγμής.

Από το μεσημέρι η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ταύρου και η ατμόσφαιρα γίνεται φαινομενικά πιο ήρεμη. Ωστόσο το βραδινό τετράγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο αποκαλύπτει όλα όσα κρύβονταν κάτω από το χαλί. Ζητήματα ελέγχου, κτητικότητας, πείσματος ή βαθύτερων ανασφαλειών μπορούν να βγουν στην επιφάνεια και να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν ήδη άλυτα θέματα.

Πιο έντονα επηρεάζονται οι Ταύροι γεννημένοι 24–27 Απριλίου, οι Λέοντες 27–30 Ιουλίου, οι Σκορπιοί 27–30 Οκτωβρίου και οι Υδροχόοι 24–27 Ιανουαρίου. Για εσάς, μία σχέση, μία συνεργασία ή μία οικογενειακή κατάσταση μπορεί να αγγίξει ευαίσθητες χορδές και να σας φέρει αντιμέτωπους με συναισθήματα που δεν είναι εύκολο να διαχειριστείτε.

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Κριός – Πρόσεξε τις υπερβολικές αντιδράσεις

Τα άστρα για σήμερα Πέμπτη σε βάζουν στο επίκεντρο των εξελίξεων φίλε μου Κριέ, αφού η Σελήνη κινείται στο δικό σου ζώδιο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και ενισχύει την ανάγκη σου να εκφράσεις άμεσα όσα αισθάνεσαι. Το πρωινό τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να φέρει εντάσεις στο σπίτι, παράπονα από αγαπημένα πρόσωπα ή μία υπερβολική αντίδραση σε κάτι που κανονικά δεν θα σε ενοχλούσε τόσο. Από το μεσημέρι και μετά οι τόνοι πέφτουν, όμως καλείσαι να διαχειριστείς πιο ψύχραιμα οικονομικά και προσωπικά ζητήματα.



AstroTip: Σήμερα μέτρα μέχρι το δέκα πριν απαντήσεις σε κάτι που σε ενοχλεί.

Ταύρος – Κάτι σε πιέζει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις

Η ημέρα ξεκινά με μία εσωτερική ανησυχία φίλε μου Ταύρε και ίσως νιώθεις ότι κάτι σε εκνευρίζει χωρίς να μπορείς να το προσδιορίσεις εύκολα. Η Σελήνη από τον Κριό φέρνει ψυχολογική ένταση και το πρωινό τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις ή λόγια που σε πληγώνουν περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι. Από το μεσημέρι η Σελήνη περνά στο δικό σου ζώδιο και στρέφει όλη την προσοχή πάνω σου. Το βραδινό τετράγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει σύγκρουση με πρόσωπο κύρους ή μία κατάσταση που δοκιμάζει την υπομονή σου.



AstroTip: Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα και τους πάντες γύρω σου.

Δίδυμοι – Πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι

Η σημερινή Πέμπτη ξεκινά με έντονη κοινωνικότητα αλλά και αρκετές υπερβολές φίλε μου Δίδυμε. Η Σελήνη στον Κριό σε ωθεί να κινηθείς γρήγορα, να πάρεις πρωτοβουλίες και να εκφράσεις ανοιχτά τις επιθυμίες σου, όμως το τετράγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολικές προσδοκίες ή σε οικονομικές επιλογές που χρειάζονται δεύτερη σκέψη. Από το απόγευμα και μετά προτίμησε πιο χαλαρούς ρυθμούς και απόφυγε να εμπλακείς σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή κουτσομπολιά που μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις.



AstroTip: Κράτα μικρό καλάθι σε υποσχέσεις που ακούγονται υπερβολικά καλές.

Καρκίνος – Μην πάρεις τα πάντα προσωπικά

Συναισθηματικά θα νιώσεις κουρασμένος σήμερα Πέμπτη φίλε μου Καρκίνε, καθώς η Σελήνη από τον Κριό πιέζει θέματα επαγγελματικά, οικογενειακά αλλά και προσωπικά. Το τετράγωνό της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Δία από το δικό σου ζώδιο σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι σε συμπεριφορές και κουβέντες, ενώ εύκολα μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν όσα προσφέρεις. Από το μεσημέρι η ατμόσφαιρα βελτιώνεται αισθητά, όμως το βράδυ χρειάζεται προσοχή σε οικονομικά ζητήματα ή σε ανθρώπους που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση πάνω σου.



AstroTip: Δεν χρειάζεται να αποδείξεις την αξία σου σε όσους δεν θέλουν να τη δουν.

Λέων – Μία κουβέντα μπορεί να σε φέρει στα όριά σου

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με ένταση και αρκετή νευρικότητα για το ζώδιο σου φίλε μου Λέοντα, καθώς η Σελήνη στον Κριό σε ωθεί να εκφράσεις δυναμικά τις απόψεις σου, όμως το τετράγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές αντιδράσεις ή συναισθηματικές παρεξηγήσεις. Πρόσεξε ιδιαίτερα συζητήσεις που αφορούν ταξίδια, σπουδές, επαγγελματικά σχέδια ή ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική σου. Από το απόγευμα και μετά η προσοχή στρέφεται στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, όπου το βραδινό τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει παιχνίδια ελέγχου ή αντιπαραθέσεις.



AstroTip: Η μεγαλύτερη νίκη σήμερα είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.

Παρθένος – Κάποια πράγματα δεν λέγονται εύκολα

Η σημερινή Πέμπτη αγγίζει πιο ευαίσθητες χορδές φίλε μου Παρθένε και από το πρωί αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από ορισμένες συμπεριφορές κρύβονται συναισθήματα που δεν εκφράζονται ανοιχτά. Η Σελήνη στον Κριό σε τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να φέρει μία απογοήτευση από φίλο, μία οικονομική ανησυχία ή μία συζήτηση που δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελες. Από το μεσημέρι όμως η Σελήνη περνά στον Ταύρο και σε βοηθά να δεις πιο ψύχραιμα τις εξελίξεις. Το βράδυ απόφυγε την εμμονή σε ένα θέμα που δεν μπορείς να ελέγξεις πλήρως.



AstroTip: Μην προσπαθείς να λύσεις σήμερα προβλήματα που χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν.

Ζυγός – Οι σχέσεις δοκιμάζουν τις ισορροπίες σου

Η ημέρα ξεκινά με ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες φίλε μου Ζυγέ, καθώς η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Κριού, φέρνει στην επιφάνεια παράπονα, απαιτήσεις και συναισθηματικές υπερβολές. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση ότι προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Από το μεσημέρι η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ήρεμη, όμως το βράδυ πρόσεξε τις αντιπαραθέσεις που κρύβουν πείσμα ή διάθεση επιβολής.



AstroTip: Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι έχεις δίκιο.

Σκορπιός – Πρόσεξε τι συσσωρεύεις μέσα σου

Η σημερινή ημέρα μπορεί να σε κουράσει περισσότερο ψυχολογικά παρά πρακτικά φίλε μου Σκορπιέ. Η Σελήνη στον Κριό σε τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο δημιουργεί βιασύνη, ένταση στην καθημερινότητα και μία αίσθηση ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Μπορεί να υπάρξει μία καθυστέρηση, μία υποχρέωση που σε πιέζει ή μία είδηση που σου χαλά προσωρινά τη διάθεση. Από το μεσημέρι και μετά η Σελήνη περνά απέναντί σου, στον Ταύρο, στρέφοντας την προσοχή στις σχέσεις. Το βράδυ απόφυγε παιχνίδια ελέγχου και συναισθηματικές δοκιμασίες.



AstroTip: Ό,τι σε βαραίνει χρειάζεται έκφραση και όχι καταπίεση.

Τοξότης – Η υπερβολή μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις

Η σημερινή Πέμπτη ξεκινά με έντονο πάθος, αυξημένες προσδοκίες και την ανάγκη να απολαύσεις τη ζωή χωρίς περιορισμούς φίλε μου Τοξότη. Ωστόσο η Σελήνη στον Κριό σε τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές, είτε συναισθηματικές είτε οικονομικές. Ένα ερωτικό θέμα ή μία προσωπική επιθυμία μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες πραγματικά έχει. Από το μεσημέρι η διάθεση σταθεροποιείται, όμως το βράδυ πρόσεξε εμμονικές σκέψεις ή συζητήσεις που εύκολα μετατρέπονται σε αντιπαράθεση χωρίς ουσιαστικό λόγο.



AstroTip: Κράτησε τις ισορροπίες σου και μην αφήσεις τη στιγμή να καθορίσει τις αποφάσεις σου.

Αιγόκερως – Μην αφήσεις την ένταση να σε παρασύρει

Τα άστρα για σήμερα Πέμπτη επηρεάζουν ευαίσθητα σημεία της ζωής σου φίλε μου Αιγόκερε, καθώς η Σελήνη από τον Κριό δημιουργεί από το πρωί πίεση σε οικογενειακά ζητήματα, υποχρεώσεις του σπιτιού αλλά και σε καταστάσεις που απαιτούν άμεσες λύσεις. Το τετράγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να φέρει υπερβολικές απαιτήσεις από σύντροφο, συνεργάτη ή κοντινό σου πρόσωπο και να νιώσεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από εσένα. Από το μεσημέρι όμως η Σελήνη περνά στον Ταύρο και σου δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσεις περισσότερο. Το βράδυ πρόσεξε αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με χρήματα ή προσωπικές αξίες.



AstroTip: Δεν χρειάζεται να λύσεις όλα τα προβλήματα των άλλων για να αποδείξεις την αξία σου.

Υδροχόος – Πρόσεξε τι λες και πώς το λες

Η ημέρα ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς φίλε μου Υδροχόε και η Σελήνη στον Κριό σε κάνει ιδιαίτερα αυθόρμητο, άμεσο αλλά και κάπως απρόσεκτο στα λόγια σου. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις στην καθημερινότητα, μικρές εντάσεις στον χώρο εργασίας ή μία συζήτηση που ξεφεύγει από τα όρια χωρίς να το καταλάβεις. Από το μεσημέρι η Σελήνη περνά στον Ταύρο και η προσοχή στρέφεται σε οικογενειακά ζητήματα. Το βράδυ, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου, προσπάθησε να αποφύγεις ακραίες αντιδράσεις και πεισματικές στάσεις.



AstroTip: Η δύναμη σήμερα δεν βρίσκεται στην αντίδραση αλλά στον αυτοέλεγχο.

Ιχθύες – Πρόσεξε τις υπερβολές της στιγμής

Σήμερα Πέμπτη Ιχθύ μου βιώνεις με έντονο τρόπο τα συναισθήματά, καθώς η Σελήνη αποχωρεί από το ζώδιο του Κριού έχοντας προηγουμένως ενεργοποιήσει οικονομικές ανησυχίες, επιθυμίες και ανάγκες που θέλουν άμεση ικανοποίηση. Το πρωινό τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολικές προσδοκίες στα αισθηματικά ή σε μία οικονομική επιλογή που χρειάζεται περισσότερη σκέψη. Από το μεσημέρι η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ήρεμη και ευνοούνται οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις. Το βράδυ όμως απόφυγε εμμονές και σενάρια που τροφοδοτούν το άγχος σου χωρίς λόγο.



AstroTip: Μην αφήσεις μία προσωρινή ανασφάλεια να αλλοιώσει την κρίση σου.