4 Ζώδια -σήμερα 2/10- δύσκολα θα αποφύγουν τον καβγά

Για σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου τα άστρα μας επιφυλάσσουν εντάσεις, συγκρούσεις και … αρκετή νευρικότητα – ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες -! Το πρωί, η Σελήνη από τον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη από τον Σκορπιό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη παρορμητισμό, νεύρα και μικροεντάσεις. Η όψη αυτή αγγίζει ιδιαίτερα τα σταθερά ζώδια (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους) του 1ου δεκαημέρου ιδιαίτερα όσους έχουν γεννηθεί κοντά στις 24–30 Απριλίου, 27 Ιουλίου–2 Αυγούστου, 27 Οκτωβρίου–2 Νοεμβρίου και 25–31 Ιανουαρίου (όσους έχουν γεννηθεί στις 3–9 μοίρες των παραπάνω ζωδίων ή έχουν προσωπικούς πλανήτες σε αυτές τις θέσεις). Καλό είναι να αποφύγουμε βιαστικές αντιδράσεις και να μην αφήσουμε τα νεύρα να χαλάσουν σχέσεις ή συνεργασίες.

Το μεσημέρι, η ατμόσφαιρα αλλάζει θεαματικά: η Σελήνη από τον Υδροχόο σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Ζυγό στις 8–10 μοίρες, φέρνοντας περισσότερη κατανόηση, ζεστασιά και ισορροπία στις επαφές μας. Η όψη αυτή δίνει ευκαιρίες για πιο εποικοδομητικές συζητήσεις και μας βοηθά να βρούμε γέφυρες επικοινωνίας, ειδικά σε σχέσεις που το πρωί δοκιμάστηκαν.

Με λίγα λόγια, η μέρα ξεκινά δυναμικά, αλλά κλείνει με πιο θετική διάθεση.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Η μέρα θέλει μέτρο»

Το πρωί της Πέμπτης Κριέ μου ίσως αισθανθείς ένταση σε συνεργασίες ή φιλικές σχέσεις. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη μπορεί να φέρει νεύρα ή λόγια που δεν ελέγχονται εύκολα. Αν δεις πως κάποιοι γύρω σου έχουν «ανεβασμένα αίματα», καλύτερα κράτησε αποστάσεις, δείξε προσοχή όμως και για καβγάδες που αφορούν οικονομικά. Ωστόσο, το μεσημέρι η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, και η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Ήλιο φέρνει πιο ήρεμη διάθεση και ευκαιρίες για όμορφες συζητήσεις με το ταίρι σου ή με συνεργάτες. Είναι μια μέρα που ξεκινά απαιτητικά αλλά σε βοηθά να καταλάβεις ποιος είναι δίπλα σου ουσιαστικά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην αφήσεις τον εκνευρισμό του πρωινού να χαλάσει τη μέρα σου. Η ισορροπία έρχεται γρήγορα αν δείξεις κατανόηση.

Ταύρος – «Μικρές εντάσεις στη ρουτίνα»

Η Πέμπτη ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις, αλλά και νεύρα. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στη δουλειά ή στις καθημερινές σου ασχολίες. Απόφυγε τις συγκρούσεις με συνεργάτες ή προϊσταμένους, γιατί θα βγεις χαμένος. Ευτυχώς, το μεσημέρι το κλίμα γίνεται πιο αρμονικό. Το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου σε βοηθά να βρεις καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικά και προσωπικά. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε στηρίξει, δίνοντάς σου την ενέργεια που χρειάζεσαι για να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου με επιτυχία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Διατήρησε ψυχραιμία σε επαγγελματικά θέματα και δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρεται.

Δίδυμοι – «Από την ένταση στη χαρά»

Το πρωινό της Πέμπτης σε βρίσκει σε μια πιο φορτισμένη διάθεση. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις με φίλους, αγαπημένα πρόσωπα ή ακόμα και με το ταίρι σου. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη ενισχύει τον εκνευρισμό, οπότε απόφυγε βιαστικές κουβέντες που μπορεί να πληγώσουν. Ωστόσο, το μεσημέρι η μέρα αλλάζει ρυθμό. Το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου φέρνει χαρά, φλερτ και δημιουργικότητα. Αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά ή δημιουργικά σχέδια, μπορείς να δεις θετικά αποτελέσματα. Είναι μια μέρα με δύο πρόσωπα: ξεκινά δύσκολα αλλά κλείνει ευχάριστα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην αφήσεις τις εντάσεις να χαλάσουν την καλή σου διάθεση· εστίασε στις όμορφες στιγμές του μεσημεριού.

Καρκίνος – «Ημέρα με δύο όψεις»

Καρκίνε μου, το πρωί της Πέμπτης ίσως νιώσεις πίεση σε οικονομικά ή σε ζητήματα που σχετίζονται με υποχρεώσεις απέναντι σε άλλους. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη μπορεί να φέρει εντάσεις με συνεργάτες ή με το ταίρι σου γύρω από θέματα διαχείρισης και να εκφράσεις περισσότερο θυμό ή παράπονο. Απόφυγε να εμπλακείς σε διαμάχες που δεν οδηγούν πουθενά. Ωστόσο, το μεσημέρι το κλίμα αλλάζει και το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου φέρνει περισσότερη αρμονία. Μπορείς να τακτοποιήσεις θέματα στο σπίτι ή να μιλήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και να βρεις λύσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην παίρνεις αποφάσεις εν βρασμώ. Δώσε χρόνο και θα δεις ότι η ημέρα κλείνει πιο γλυκά από ό,τι ξεκινά.

Λέων – «Προσοχή στις σχέσεις»

Λιοντάρι μου, η Πέμπτη ξεκινά με εντάσεις στις προσωπικές σου σχέσεις αλλά και στις συνεργασίες. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη φέρνει παρορμητισμό και μπορεί να βγουν στην επιφάνεια παλιά παράπονα. Κράτησε χαμηλούς τόνους, ειδικά με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Όμως, το μεσημέρι η ενέργεια αλλάζει. Το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου σε ευνοεί, σε κάνει πιο εκφραστικό και ανοιχτό, και φέρνει ευχάριστες επαφές. Μπορείς να αποκαταστήσεις ισορροπία και να μιλήσεις με τρόπο που κερδίζει τους άλλους.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην αφήσεις μια παροδική ένταση να χαλάσει τις σχέσεις σου. Στο χέρι σου είναι να κλείσει η μέρα θετικά.

Παρθένος – «Ένταση στο πρόγραμμα, ισορροπία στο τέλος»

Η Πέμπτη ξεκινά με αναστάτωση στη δουλειά ή στην καθημερινότητα σου φίλε μου Παρθένε και εσύ θα χρειαστεί να συγκρατήσεις την υπεραναλυτικότητα και το στρες που μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη μπορεί να φέρει συγκρούσεις με συναδέλφους ή εκνευρισμό για μικροκαθυστερήσεις. Από το μεσημέρι όμως, το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου φέρνει ανακούφιση ιδιαίτερα για τους πρακτικούς τομείς της ζωής σου. Νιώθεις πιο ήρεμος και μπορείς να βρεις λύσεις σε ό,τι σε πίεσε νωρίτερα. Η μέρα σε διδάσκει πως η υπομονή φέρνει αποτελέσματα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Διατήρησε το πρόγραμμά σου οργανωμένο και μην δίνεις σημασία σε μικροεντάσεις. Το τέλος της ημέρας θα σε δικαιώσει.

Ζυγός – «Από την πίεση στην αρμονία»

Ζυγέ μου, το έκρυθμο πρωινό της Πέμπτης θα νιώσεις ένταση για ζητήματα ερωτικά και οικονομικά. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη σε ωθεί σε αντιδράσεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου , θα αποφύγεις τις παρεξηγήσεις. Από το μεσημέρι όμως, η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο στο ζώδιό σου και η ατμόσφαιρα αλλάζει. Έρχεται ευκαιρία να εκφραστείς, να αποκαταστήσεις την ισορροπία και να λάμψεις μέσα από τη θετική σου παρουσία. Είναι στο χέρι σου να μετατρέψεις μια μέρα με εντάσεις σε μέρα με χαμόγελα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μίλησε με ηρεμία και μην βιάζεσαι να αντιδράσεις. Έτσι θα κερδίσεις τη στήριξη και την κατανόηση που χρειάζεσαι.

Σκορπιός – «Μικρά νεύρα, μεγάλα μαθήματα»

Το πρωί της Πέμπτης η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη από το ζώδιό σου είναι μία όψη που ειδικά εσένα Σκορπιέ μου σε κάνει πιο ευέξαπτο και έτοιμο να αντιδράσεις ακόμα και για ασήμαντες λεπτομέρειες. Απόφυγε συγκρούσεις στο σπίτι ή στη δουλειά. Όμως, από το μεσημέρι το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου σε βοηθά να χαλαρώσεις και σου δίνει την ευκαιρία να δεις πιο ψύχραιμα κάποιες καταστάσεις. Είναι μια καλή στιγμή να επεξεργαστείς όσα συνέβησαν το πρωί και να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι καλύτερα την παρορμητικότητα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Η αυτοσυγκράτηση είναι το κλειδί. Σήμερα δείξε πως ξέρεις να διαχειρίζεσαι την ένταση με ωριμότητα.

Τοξότης – «Από την κόντρα στη χαρά»

Η Πέμπτη ξεκινά με πιθανές παρεξηγήσεις στο φιλικό σου περιβάλλον ή σε μια ομαδική συνεργασία. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη προκαλεί εντάσεις και διαφωνίες. Μην μπεις στη διαδικασία να αποδείξεις ποιος έχει δίκιο, γιατί οι καταστάσεις θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο. Από το μεσημέρι και μετά, η ενέργεια αλλάζει θετικά. Το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου σε ευνοεί, φέρνοντας χαρά, κοινωνικότητα και ευκαιρίες να διασκεδάσεις. Η μέρα καταλήγει με χαμόγελα και ευχάριστες συναντήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην επενδύεις στην κόντρα· επένδυσε στη χαρά και στις ευκαιρίες που έρχονται αργότερα.

Αιγόκερως – «Πίεση και ισορροπία»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα Πέμπτη νιώθεις μεγάλη ένταση μέσα σου για τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στα οικονομικά σου, δεν λείπουν όμως και κάποιες επαγγελματικές πιέσεις. Μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε παρασύρει σε αποφάσεις που θα μετανιώσεις. Αν κάτι δεν μπορεί να λυθεί άμεσα, άφησέ το για αργότερα. Από το μεσημέρι, με το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου, η ενέργεια αλλάζει και έρχονται ευκαιρίες να μιλήσεις ήρεμα και να βρεις λύσεις με ανθρώπους που στηρίζουν τις προσπάθειές σου. Η μέρα σου δείχνει ξεκάθαρα ότι η υπομονή ανταμείβεται.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην βιαστείς σε επαγγελματικά και οικονομικά. Το απόγευμα θα έχεις καλύτερες συνθήκες για λύσεις.

Υδροχόος – «Όλα τα βλέμματα πάνω σου»

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει σήμερα Πέμπτη να είναι ο πρωταγωνιστής της ημέρας, αλλά και το σπίρτο αναμμένο που είναι έτοιμο να πάρει φωτιά και να προκαλέσει καβγά. Το πρωί η σύγκρουσή της Σελήνης από το ζώδιο σου με τον Άρη στον Σκορπιό προκαλεί εκρήξεις, κυρίως σε επαγγελματικό περιβάλλον. Απόφυγε να έρθεις σε αντιπαράθεση με ανώτερους ή συνεργάτες. Το μεσημέρι, με το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου, η εικόνα αλλάζει. Βρίσκεις και πάλι την αυτοπεποίθηση και προβάλεις καλύτερα τις ιδέες σου. Έχεις ευκαιρίες να φέρεις κοντά σου ανθρώπους που εκτιμούν τη στάση σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δείξε ψυχραιμία το πρωί και αξιοποίησε την αρμονία του μεσημεριού για να ξεχωρίσεις.

Ιχθύες – «Από την ένταση στην κατανόηση»

Η Πέμπτη ξεκινά με επικοινωνιακό κομφούζιο και αταξία για το ζώδιο σου Ιχθύ μου. Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη αγγίζει εσωτερικές ανησυχίες και μπορεί να σε κάνει πιο ευέξαπτο σε θέματα δουλειάς ή οικογένειας. Κράτα χαμηλούς τόνους και μην βιαστείς να εκφράσεις την δυσαρέσκεια σου . Το μεσημέρι, το τρίγωνο Σελήνης–Ήλιου φέρνει ανακούφιση: μια κουβέντα ή μια πράξη καλοσύνης από κοντινό σου πρόσωπο σε ηρεμεί. Η μέρα κλείνει πιο φωτεινά, αφήνοντάς σε με αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δώσε χρόνο πριν αντιδράσεις. Σήμερα το μεσημέρι θα δεις πιο καθαρά όσα σε απασχολούν.