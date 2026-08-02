4 Ζώδια Σήμερα 2 Αύγουστου κάνετε λάθη βιασύνης

Η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου μας ζητά να διαχειριστούμε σωστά τη διάθεσή μας, γιατί οι πλανητικές επιρροές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για βιαστικές κινήσεις. Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες και σχηματίζει δύσκολες όψεις με τον Άρη στους Διδύμους και την Αφροδίτη στην Παρθένο, δημιουργώντας ένα κλίμα ευαισθησίας, εκνευρισμού και συναισθηματικών υπερβολών. Είναι πολύ εύκολο να παρεξηγήσουμε μια κουβέντα, να αντιδράσουμε αυθόρμητα ή να κάνουμε μια αγορά που αργότερα θα μετανιώσουμε.

Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Αντίθετα, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις, να αφήσουμε στην άκρη τις απαιτήσεις και να χαρούμε τις μικρές στιγμές του καλοκαιριού, χωρίς πίεση και προσδοκίες. Μια βουτιά στη θάλασσα, μια βόλτα με αγαπημένα πρόσωπα ή λίγες ώρες πραγματικής χαλάρωσης μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη διάθεσή μας.

Από το βράδυ, η είσοδος της Σελήνης στον Κριό αλλάζει αισθητά το κλίμα. Η ενέργειά μας ανεβαίνει, η αισιοδοξία επιστρέφει και γεννιέται η ανάγκη να περάσουμε από τη σκέψη στη δράση. Ας φροντίσουμε μόνο ο ενθουσιασμός να μη μετατραπεί σε παρορμητικότητα.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεστε εσείς οι Δίδυμοι γεννημένοι 10-18 Ιουνίου, Παρθένοι 12-20 Σεπτεμβρίου, Τοξότες 11-19 Δεκεμβρίου και Ιχθύες 9-17 Μαρτίου, καθώς οι όψεις της ημέρας επηρεάζουν πιο έντονα τις σχέσεις, τις αποφάσεις και τα οικονομικά σας. Με λίγη ψυχραιμία, όμως, η μέρα μπορεί να κλείσει πολύ καλύτερα απ' όσο ξεκίνησε.

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Κριός – Κράτησε χαμηλούς τόνους

Η Κυριακή ξεκινά με αρκετή εσωτερική ένταση για σένα Κριέ, γι' αυτό προσπάθησε να μη φορτωθείς με υποχρεώσεις ή συζητήσεις που μπορούν να περιμένουν. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε κάνει πιο ευαίσθητο στις διαθέσεις των άλλων, ενώ οι δύσκολες όψεις της μπορεί να σε οδηγήσουν σε βιαστικά συμπεράσματα. Από το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, η ενέργειά σου ανεβαίνει αισθητά και νιώθεις πως ξαναπαίρνεις τον έλεγχο.

AstroTip: Μέχρι το απόγευμα μέτρα μέχρι το δέκα πριν αντιδράσεις.

Ταύρος – Διάλεξε προσεκτικά την παρέα σου

Για σήμερα Κυριακή τα άστρα Ταύρε μου δείχνουν ότι οι φίλοι και οι άνθρωποι που θα βρεθούν γύρω σου μπορούν είτε να σου φτιάξουν είτε να σου χαλάσουν τη διάθεση. Απόφυγε κουτσομπολιά, παρεξηγήσεις και οικονομικές κουβέντες που μπορεί να οδηγήσουν σε εντάσεις. Αν οργανώσεις μια χαλαρή έξοδο ή ένα μπάνιο με ανθρώπους που σε ηρεμούν, η μέρα θα κυλήσει πολύ πιο όμορφα. Το βράδυ θα θελήσεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου.

AstroTip: Μην επηρεάζεσαι από τις διαθέσεις των άλλων· κράτησε τη δική σου ισορροπία.

Δίδυμοι – Μην αφήσεις τα νεύρα να μιλήσουν

Η Σελήνη στους Ιχθύες δοκιμάζει την υπομονή σου σε επαγγελματικά ή οικογενειακά ζητήματα και μπορεί να αισθανθείς ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα Δίδυμέ μου. Το τετράγωνό της Σελήνης με τον Άρη στο ζώδιό σου αυξάνει την παρορμητικότητα, γι' αυτό πρόσεξε τις αντιδράσεις και τα λόγια σου. Από το βράδυ και μετά η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά και μια έξοδος ή μια συνάντηση με φίλους θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε όλα σήμερα· η σιωπή μερικές φορές είναι η καλύτερη απάντηση.

Καρκίνος – Άκου περισσότερο το ένστικτό σου

Η σημερινή Κυριακή σε κάνει πιο συναισθηματικό, αλλά και πιο ευάλωτο στις διαθέσεις του περιβάλλοντός σου Καρκίνε μου. Απόφυγε να μπεις στη διαδικασία να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο ή να επιμείνεις σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Ένα μπάνιο στη θάλασσα, μια βόλτα ή λίγες ώρες ξεκούρασης θα σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς. Από το βράδυ ίσως προκύψει μια επαγγελματική σκέψη ή μια ξαφνική υποχρέωση.

AstroTip: Σήμερα φρόντισε πρώτα τη δική σου ψυχική ηρεμία και όλα τα υπόλοιπα θα βρουν τον δρόμο τους.

Λέων – Μην αφήσεις μια στιγμή να χαλάσει τη μέρα

Η σημερινή Κυριακή σε καλεί να κρατήσεις τις ισορροπίες, ιδιαίτερα σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα Λιοντάρι μου! Η Σελήνη στους Ιχθύες μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο ή να σε βάλει στη διαδικασία να σκέφτεσαι περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. Απόφυγε βιαστικές αγορές ή συζητήσεις γύρω από χρήματα. Από το βράδυ, η είσοδος της Σελήνης στον Κριό αλλάζει εντελώς τη διάθεσή σου και σου ξαναδίνει αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες.

AstroTip: Μην αφήσεις μια μικρή απογοήτευση να σου στερήσει μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα.

Παρθένος – Οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη κατανόηση

Η Σελήνη απέναντί σου φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, όμως οι δύσκολες όψεις της δείχνουν ότι μια παρεξήγηση μπορεί να δημιουργηθεί πολύ εύκολα Παρθένε μου. Απόφυγε να κρίνεις βιαστικά ή να προσπαθήσεις να έχεις τον τελευταίο λόγο. Αν δώσεις λίγο χρόνο και χώρο στους άλλους, οι εντάσεις θα εκτονωθούν γρήγορα. Από το βράδυ η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και θα θελήσεις να απομακρυνθείς από την πολυκοσμία.

AstroTip: Η ψυχραιμία σήμερα θα προστατεύσει ό,τι πραγματικά έχει αξία.

Ζυγός – Χαλάρωσε τους ρυθμούς σου

Η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με μικρές ανατροπές στο πρόγραμμα ή με υποχρεώσεις σου Ζυγέ μου, που δεν είχες υπολογίσει. Μην προσπαθήσεις να τα προλάβεις όλα, γιατί η πίεση θα αυξήσει τον εκνευρισμό σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε καλεί να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και να αφήσεις χρόνο για ξεκούραση. Από το βράδυ, η Σελήνη περνά απέναντί σου και δίνει χώρο σε όμορφες συναντήσεις ή σε μια ευχάριστη καλοκαιρινή έξοδο.

AstroTip: Μερικές ώρες χαλάρωσης θα σου προσφέρουν περισσότερα από μια γεμάτη λίστα υποχρεώσεων.

Σκορπιός – Απόλαυσε τη μέρα χωρίς υπερβολές

Η Κυριακή έχει όλα τα φόντα για να γίνει όμορφη, αρκεί να μη δώσεις χώρο σε ζήλιες, παρεξηγήσεις ή υπερβολικές προσδοκίες Σκορπιέ μου. Η Σελήνη στους Ιχθύες ενισχύει τη ρομαντική σου διάθεση, όμως οι δύσκολες όψεις της μπορεί να φέρουν μικρές εντάσεις σε μια σχέση ή να σε οδηγήσουν σε αυθόρμητα έξοδα. Προτίμησε μια χαλαρή βόλτα, ένα μπάνιο ή μια συνάντηση με ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Από το βράδυ θα θελήσεις να οργανώσεις καλύτερα την εβδομάδα που ακολουθεί.

AstroTip: Μην αφήσεις τις λεπτομέρειες να σου στερήσουν τις όμορφες στιγμές της ημέρας.

Τοξότης – Κράτησε την ψυχραιμία σου

Η σημερινή Κυριακή χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή, ιδιαίτερα σε θέματα οικογένειας και σπιτιού. Η Σελήνη στους Ιχθύες, σε δύσκολες όψεις με τον Άρη και την Αφροδίτη, μπορεί να δημιουργήσει μικρές εντάσεις ή να αλλάξει τα σχέδιά σου την τελευταία στιγμή. Μην επιμείνεις να γίνουν όλα όπως τα έχεις προγραμματίσει. Από το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στον Κριό, η διάθεσή σου ανεβαίνει και βρίσκεις ξανά το κέφι σου για διασκέδαση και καλοκαιρινές εξόδους.

AstroTip: Όσο πιο ευέλικτος είσαι σήμερα, τόσο πιο όμορφα θα κυλήσει η ημέρα.

Αιγόκερως – Πρόσεξε τις βιαστικές κουβέντες

Η μέρα μπορεί να φέρει αρκετές μετακινήσεις, τηλεφωνήματα ή συζητήσεις, όμως τα άστρα δεν δίνουν το πράσινο φως για την ώρα για σημαντικές αποφάσεις. Η ένταση των όψεων της Σελήνης μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις από μια λέξη ή μια βιαστική απάντηση. Κράτησε χαμηλούς τόνους και μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει την επικοινωνία σου. Από το βράδυ θα θελήσεις να περάσεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι ή με την οικογένειά σου.

AstroTip: Σκέψου δύο φορές πριν απαντήσεις, η ηρεμία θα σε γλιτώσει από περιττές εντάσεις.

Υδροχόος – Απόφυγε τις παρορμητικές αγορές

Η σημερινή ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά και στις προσωπικές σου ανάγκες. Η Σελήνη στους Ιχθύες δείχνει ότι μπορεί εύκολα να παρασυρθείς σε έξοδα ή αγορές της στιγμής, ιδιαίτερα αν θέλεις να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Προσπάθησε να κρατήσεις ένα μέτρο και μην πάρεις αποφάσεις μόνο με βάση το συναίσθημα. Από το βράδυ, η είσοδος της Σελήνης στον Κριό φέρνει ευχάριστες επαφές, μετακινήσεις και μια πιο ανάλαφρη διάθεση.

AstroTip: Σήμερα σκέψου πρώτα τι πραγματικά χρειάζεσαι και μετά τι σου αρέσει.

Ιχθύες – Εσύ κρατάς το κλειδί της ημέρας

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο ευαίσθητο, αλλά και πιο επιρρεπή στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σου. Οι δύσκολες όψεις της Σελήνης με τον Άρη και την Αφροδίτη μπορεί να φέρουν μικρές εντάσεις στις σχέσεις ή να σε κάνουν να αντιδράσεις πιο έντονα απ' όσο χρειάζεται. Αντί να προσπαθήσεις να ελέγξεις τους άλλους, φρόντισε να προστατεύσεις τη δική σου ηρεμία. Από το βράδυ και μετά το κλίμα γίνεται πιο σταθερό και νιώθεις ότι πατάς ξανά στα πόδια σου.

AstroTip: Μην παίρνεις προσωπικά όσα λέγονται πάνω στην ένταση της στιγμής· αύριο όλα θα φαίνονται διαφορετικά.