4 ζώδια σήμερα 22/5 μπλέκουν σε αισθηματικά και οικονομικά μπερδέματα

Το αστρολογικό σκηνικό αυτής της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 χρειάζεται αρκετή προσοχή, κυρίως σε αισθηματικά, οικονομικά αλλά και σε αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε συναισθηματική φόρτιση. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και δημιουργεί ένα θολό συνάμα και απατηλό τοπίο στις σχέσεις αλλά και στα οικονομικά! Σήμερα δεν θα λείψουν οι εξιδανικεύσεις, οι αυταπάτες, οι μπερδεμένες καταστάσεις αλλά και απογοητεύσεις καθώς η πραγματικότητα δεν θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου λειτουργεί σαν την «φωνή λογικής» και μας βοηθά να οργανώσουμε καλύτερα σκέψεις, συζητήσεις και αποφάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί στις 23-26 Μαρτίου, 24-27 Ιουνίου, 25-28 Σεπτεμβρίου και 24-27 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, καθώς είναι πιο εκτεθειμένοι σε συναισθηματικά μπερδέματα και λάθος εκτιμήσεις.

Κριός – Μέρα με μπελάδες

Για σήμερα Παρασκευή τα άστρα σε βάζουν σε μπελάδες καλέ μου Κριέ, καθώς η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου! Το αποτέλεσμα; Δεν ξέρεις τι θες! Ερωτικές αυταπάτες, μπερδέματα στα αισθηματικά, καθυστερήσεις στα οικονομικά και διλήμματα, είναι μερικά από τα επακόλουθα αυτής της όψης! Το ευχάριστο νέο είναι ότι ο Ερμής από τους Διδύμους είναι σε εξάγωνο με τον Κρόνο από το ζώδιο σου, η όψη αυτή έρχεται και σε βοηθά να συγκροτήσεις το μυαλό, να βάλεις τα όρια σου και να σκεφτείς διπλά κάθε απόφαση!

AstroTip: Δες ρεαλιστικά κάποιες καταστάσεις!

Ταύρος – Παρεξηγήσεις και ασάφειες

Η σημερινή Παρασκευή χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις κουβέντες και στα συμπεράσματα που βγάζεις φίλε μου Ταύρε! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, μπερδεμένα μηνύματα, αυταπάτες ή λόγια που παρερμηνεύονται εύκολα. Δεν αποκλείεται επίσης να νιώσεις πως κάποιος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος απέναντί σου. Το θετικό στοιχείο της ημέρας είναι το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου, που σε βοηθά να συγκρατήσεις παρορμήσεις και να δεις πιο ρεαλιστικά μία κατάσταση που σε απασχολεί.

AstroTip: Μην πιστεύεις εύκολα υποσχέσεις χωρίς πράξεις!

Δίδυμοι – Διατήρησε το μέτρο

Η Παρασκευή φέρνει διλήμματα κυρίως γύρω από οικονομικά αλλά και προσωπικές επιθυμίες αγαπημένε μου Δίδυμε! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες, οικονομικές παρανοήσεις ή απογοητεύσεις από ανθρώπους που περίμενες περισσότερα. Προσοχή χρειάζεται και σε σπατάλες ή αγορές που γίνονται πάνω στον ενθουσιασμό της στιγμής. Ωστόσο, το εξάγωνο του Ερμή από το ζώδιό σου με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις και να στηριχτείς σε ανθρώπους που αποδεικνύονται πραγματικά σταθεροί.

AstroTip: Κράτα μικρό καλάθι σε μεγάλες υποσχέσεις!

Καρκίνος – Μέρα με αυταπάτες και ξεκαθαρίσματα

Η Αφροδίτη από το ζώδιό σου σχηματίζει σήμερα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και η διάθεσή σου γίνεται πιο ευάλωτη συναισθηματικά φίλε μου Καρκίνε! Μπορεί να εξιδανικεύσεις ανθρώπους ή καταστάσεις, να μπερδευτείς στα αισθηματικά ή να νιώσεις πως δεν λαμβάνεις την προσοχή που επιθυμείς. Παράλληλα, η όψη αυτή μπορεί να φέρει και επαγγελματικές ασάφειες ή μία απογοήτευση από μία υπόθεση που περίμενες να εξελιχθεί διαφορετικά. Το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου όμως λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθά να σκεφτείς πιο ώριμα και πιο ψύχραιμα.

AstroTip: Μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει την κρίση σου!

Λέων – Εσωτερικές εντάσεις και ανασφάλειες

Κάποιες σκέψεις ή συναισθήματα σήμερα σε μπερδεύουν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες αγαπητέ μου Λέοντα! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και μπορεί να φέρει απογοητεύσεις, ανασφάλειες ή υπερβολικές προσδοκίες σε προσωπικά ζητήματα. Δεν αποκλείεται να αισθανθείς πως κάποιος δεν είναι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σου ή να παρασυρθείς από μία εξιδανικευμένη εικόνα. Ευτυχώς, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μία κατάσταση ενώ η συμβουλή ενός φιλικού προσώπου θα σταθεί πολύτιμη.

AstroTip: Μην δίνεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις!

Παρθένος – Απογοητεύσεις και συνειδητοποιήσεις

Η σημερινή Παρασκευή σε βάζει σε διαδικασία να δεις πιο καθαρά ανθρώπους και καταστάσεις φίλε μου Παρθένε! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα σε φιλικές σχέσεις, συναισθηματικές επαφές ή ακόμα και σε οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους. Ίσως συνειδητοποιήσεις πως κάποιος δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος όσο πίστευες. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου λειτουργεί σταθεροποιητικά και σε βοηθά να πάρεις ώριμες αποφάσεις, ειδικά σε οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα.

AstroTip: Κράτησε αποστάσεις από ανθρώπους που σε μπερδεύουν!

Ζυγός – Δοκιμάζονται οι ισορροπίες σου

Η Παρασκευή φέρνει αρκετή συναισθηματική ασάφεια αγαπημένε μου Ζυγέ και χρειάζεται να κινηθείς με περισσότερη προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, απογοητεύσεις ή υπερβολικές προσδοκίες από ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Μην πάρεις σήμερα βιαστικές αποφάσεις βασισμένες μόνο στο συναίσθημα. Το θετικό νέο είναι πως το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου βοηθά σημαντικά σε συζητήσεις, συμφωνίες και ξεκαθαρίσματα που γίνονται με ωριμότητα και ειλικρίνεια.

AstroTip: Μην αγνοείς σημάδια που δείχνουν την αλήθεια!

Σκορπιός – Διατήρησε την ψυχραιμία σου

Η σημερινή ημέρα μπορεί να σε κουράσει περισσότερο ψυχολογικά φίλε μου Σκορπιέ, κυρίως γιατί οι καταστάσεις γύρω σου μοιάζουν θολές και ασαφείς. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί μπερδέματα σε πρόγραμμα, εργασία αλλά και σε προσωπικές προσδοκίες που δύσκολα μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα. Προσοχή χρειάζεται και στην υπερένταση ή στην εξάντληση από υποχρεώσεις που σε πιέζουν. Ευτυχώς, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου σου δίνει τη δυνατότητα να οργανωθείς καλύτερα και να βρεις πιο πρακτικές λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν.

AstroTip: Μην παρασύρεσαι από άγχος και υπερβολικά σενάρια!

Τοξότης – Βρίσκεσαι σε συναισθηματικό δίλημμα

Η Παρασκευή φέρνει αρκετή αστάθεια στα αισθηματικά σου αγαπητέ μου Τοξότη και ίσως νιώσεις πως κάποια πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θα ήθελες. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικές προσδοκίες, εξιδανικεύσεις ή συναισθηματικά μπερδέματα που δημιουργούν αβεβαιότητα. Προσοχή χρειάζεται και σε οικονομικές συμφωνίες ή υποσχέσεις που δεν έχουν γερά θεμέλια. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου βοηθά να λειτουργήσεις πιο ώριμα και να στηριχτείς σε πρόσωπα που αποδεικνύονται σταθερά και ειλικρινή απέναντί σου.

AstroTip: Μην αφήσεις μία πρόσκαιρη απογοήτευση να σε ρίξει ψυχολογικά!

Αιγόκερως – Δοκιμάζεται η υπομονή σου

Η σημερινή Παρασκευή φέρνει αρκετή συναισθηματική κούραση φίλε μου Αιγόκερε, κυρίως γιατί άνθρωποι γύρω σου μοιάζουν πιο απαιτητικοί ή λιγότερο ξεκάθαροι απέναντί σου. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα σε οικογενειακές σχέσεις, παρεξηγήσεις ή απογοητεύσεις που σε κάνουν να νιώθεις πως δεν υπάρχει σωστή συνεννόηση. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου σε βοηθά να βάλεις τάξη σε σκέψεις, υποχρεώσεις και εκκρεμότητες, λειτουργώντας πιο ψύχραιμα απέναντι στις καταστάσεις.

AstroTip: Μην φορτώνεσαι προβλήματα που δεν σου ανήκουν!

Υδροχόος – Μπερδεμένες καταστάσεις

Η Παρασκευή χρειάζεται αρκετή προσοχή σε συζητήσεις, μετακινήσεις και επαφές αγαπημένε μου Υδροχόε! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και μπορεί εύκολα να δημιουργήσει παρανοήσεις, λάθος συμπεράσματα ή υποσχέσεις που τελικά δεν τηρούνται. Ίσως νιώσεις πως κάποιος δεν εκφράζεται όσο ξεκάθαρα θα ήθελες ή ότι εσύ ο ίδιος δυσκολεύεσαι να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου. Ευτυχώς, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου λειτουργεί βοηθητικά και σε κάνει πιο προσεκτικό στις αποφάσεις και στις κινήσεις σου.

AstroTip: Σκέψου διπλά πριν εμπιστευτείς λόγια της στιγμής!

Ιχθύες – Συναισθηματική υπερβολή

Σήμερα Ιχθύ μου είσαι αρκετά πιο ευάλωτος συναισθηματικά και χρειάζεται να προσέξεις τις εξιδανικεύσεις αλλά και τις υπερβολικές προσδοκίες που δημιουργείς. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό φέρνει μπερδέματα σε αισθηματικά και οικονομικά ζητήματα, ενώ δεν αποκλείεται να νιώσεις απογοήτευση από μία υπόθεση που περίμενες να εξελιχθεί διαφορετικά. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο Ερμή – Κρόνου σου δίνει τη δυνατότητα να δεις πιο ρεαλιστικά τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις στη ζωή σου και πού πρέπει να βάλεις όρια.

AstroTip: Μην επενδύεις συναίσθημα εκεί που δεν υπάρχει ξεκάθαρη ανταπόκριση!