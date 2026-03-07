4 ζώδια σήμερα 7/3 δίνουν μάχη για τα όνειρά τους

Μία ημέρα με οδηγό το ένστικτο, έντονες τις συγκινήσεις αλλά και με την διάθεση για όνειρα, σχέδια και επιθυμίες είναι αυτό το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Ο Ήλιος συναντά τον ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, η όψη αυτή μας βοηθά να κάνουμε μία «βουτιά» στον μαγικό κόσμο των σκέψεων, να σκεφτούμε τις αποφάσεις που πήραμε, τις εκκρεμότητες που αφήσαμε, να παραδειγματιστούμε από τα λάθη αλλά και να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της διαίσθησης για καίριες αποφάσεις! Παράλληλα σήμερα κορυφώνεται και η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα στον Κριό, ανάβοντας την σπίθα της δημιουργικότητας, της προσδοκίας και των ονειρεμένων παθιασμένων στιγμών … Πολύ κοντά βρίσκεται ωστόσο και ο Κρόνος, επομένως το μήνυμα της ημέρας είναι ξεκάθαρα πως : Για να γίνουν τα όνειρα πράξη, θα πρέπει να οργανωθούμε. Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι του 1ου δεκαημέρου είναι τα τέσσερα ζώδια που έχουν σημαντικές εξελίξεις μέσα στην ημέρα και δίνουν τον δικό τους αγώνα για να κάνουν τα όνειρά τους πράξη!

Διάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις του Σαββάτου για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός- Ανακαλύπτεις αλήθειες μέσα σου!

Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Κριέ, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, διεγείρει το ένστικτό σου και σε βοηθά να ξεφύγεις από το σκοτάδι των αμφιβολιών, ανακαλύπτοντας την αλήθεια που κρύβεται μέσα σου, ή αναγνωρίζοντας την αλήθεια που υπάρχει γύρω από προσωπικές υποθέσεις που σε ταλαιπωρούν! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στο ζώδιο σου, σε παρασύρει σε όνειρα, σχέδια, επιθυμίες, οραματίζεσαι ένα καλύτερο αύριο, δεν παύει όμως να υπάρχουν και κάποια εμπόδια, καθώς ο Κρόνος είναι και αυτός στο ζώδιο σου! AstroTip: Η μέρα είναι ιδανική αστρολογικά για να ασχοληθείς με δραστηριότητες που σε γεμίζουν προκειμένου να ανακτήσεις την σπίθα της δημιουργικότητας!

Ταύρος – Εσωτερική γαλήνη και κρυφές επιθυμίες

Αγαπητέ μου Ταύρε, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, φέρνει στο προσκήνιο φίλους από το παρελθόν και σε βοηθά να ανακαλύψεις την αλήθεια πίσω από κοινωνικές επαφές που σε είχαν μπερδέψει! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στο ζώδιο του Κριού, σε παρασύρει σε σκέψεις και όνειρα ίσως όμως ένας κρυφός πόθος, σε κάνει να αισθάνεσαι και ένα προσωρινό αδιέξοδο! Ο Κρόνος στον Κριό σου υπενθυμίζει πως πρέπει να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου με θάρρος! AstroTip: Η μέρα είναι ιδανική για να απομονωθείς λίγο και να ακούσεις τη φωνή της ψυχής σου, μακριά από τη φασαρία των πολλών!

Δίδυμοι – Κοινωνική λάμψη και στόχοι

Φίλε μου Δίδυμε, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, φωτίζει την καριέρα σου και σε βοηθά να αναγνωρίσεις την αλήθεια γύρω από τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις, ξεδιαλύνοντας το τοπίο των φιλοδοξιών σου! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, σε κάνει να ονειρεύεσαι νέες συλλογικές δράσεις και σε γεμίζει ελπίδα για το μέλλον μέσα από φιλικούς κύκλους, ωστόσο ο Κρόνος στον Κριό βάζει φρένο στην παρορμητικότητα, ζητώντας σου να δεσμευτείς μόνο σε ό,τι είναι αληθινό! AstroTip: Μην παρασύρεσαι από μεγάλα λόγια τρίτων· κράτα την ουσία και την πίστη στα δικά σου δημιουργικά σχέδια!

Καρκίνος – Προοπτικές και κοινωνική εικόνα

Τα άστρα για σήμερα Σάββατο Καρκίνε μου, σε προτρέπουν να δεις την μεγάλη εικόνα γύρω από τα θέματα που σε προβληματίζουν ή και να φιλοσοφήσεις την ζωή από μία διαφορετική οπτική γωνία! Μπορεί να σκέφτεσαι και να σχεδιάζεις ένα ταξίδι που σκεφτόσουν εδώ και καιρό να κάνεις, ή να θέλεις να βάλεις μπροστά κάποια μεταπτυχιακό ή σεμινάριο που όλο ανέβαλες! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, επηρεάζει την κοινωνική σου προβολή και τα επαγγελματικά σου, κάνοντάς σε να οραματίζεσαι μια ιδανική εξέλιξη, όμως ο Κρόνος στον Κριό σου υπενθυμίζει πως η καταξίωση έρχεται μόνο μέσα από σοβαρότητα και κόπο! AstroTip: Αξιοποίησε τη διαίσθησή σου για να πάρεις αποφάσεις που αφορούν την καριέρα σου, αλλά φρόντισε να είσαι τυπικός στις υποχρεώσεις σου!

Λέων – Ψυχική δύναμη και νέοι ορίζοντες

Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Λέοντα, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, σε βοηθά να βουτήξεις στα βάθη της ψυχής σου και να ανακαλύψεις αλήθειες ή και αντιμετωπίσεις τα συναισθηματικά σου απωθημένα! Στα οικονομικά είσαι ανήσυχος, καθυστερούν κάποια χρήματα και αναγκάζεσαι να αναπροσαρμόσεις τα σχέδιά σου! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, σου ανοίγει τα φτερά για νέα όνειρα, πνευματικές αναζητήσεις και μακρινά ταξίδια, οραματίζεσαι μια ζωή χωρίς περιορισμούς, όμως ο Κρόνος στον Κριό σου ζητά να είσαι ρεαλιστής στα πλάνα σου! AstroTip: Η μέρα ευνοεί τη μελέτη και τη φιλοσοφική συζήτηση· άνοιξε το μυαλό σου σε νέες ιδέες, αφήνοντας πίσω παλιές προκαταλήψεις!

Παρθένος – Σχέσεις και εσωτερική αναζήτηση

Φίλε μου Παρθένε, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, απέναντί σου, φέρνει αποκαλύψεις στις σχέσεις σου και σε βοηθά να αναγνωρίσεις την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά των άλλων! Είναι μία ημέρα όμως που είναι πολύ πιθανό να κάνεις μία συζήτηση για ένα θέμα που ήταν άλυτο στη σχέση σου ή και να έχεις μία επικοινωνία από άτομο του παρελθόντος σου! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, εντείνει τις βαθύτερες επιθυμίες σου και σε παρασύρει σε όνειρα για μια απόλυτη συναισθηματική ένωση, δεν λείπουν όμως και τα εμπόδια καθώς ο Κρόνος στον Κριό απαιτεί να διαχειριστείς τις ανασφάλειές σου με ωριμότητα! AstroTip: Μην φοβάσαι να δεις την πραγματικότητα στις σχέσεις σου, η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου θα σε οδηγήσει στην ισορροπία που αναζητάς!

Ζυγός – Αναζήτηση ισορροπίας και ιδανικών

Αγαπημένε μου Ζυγέ, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα και στο πρόγραμμά σου, σήμερα βαριέσαι να ασχοληθείς με οτιδήποτε σοβαρό και αναβάλεις τα «πρέπει» που είχες σχεδιάσει να ολοκληρώσεις! Αναθεωρείς όμως και τις συνήθειες σου και βρίσκεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα. Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα απέναντί σου στο ζώδιο του Κριού, σε παρασύρει σε μια έντονη επιθυμία για "ιδανικές" σχέσεις και συνεργασίες, όμως ο Κρόνος εκεί σου υπενθυμίζει πως οι άλλοι έχουν και όρια που πρέπει να σεβαστείς. AstroTip: Μην ωραιοποιείς καταστάσεις στις σχέσεις σου μόνο και μόνο για να αποφύγεις την ένταση· η αλήθεια θα σε απελευθερώσει!

Σκορπιός – Δημιουργικότητα και πάθος

Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Σκορπιέ, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, ξυπνά το παιδί μέσα σου και σε βοηθά να εκφραστείς αλλά και να επικοινωνήσεις στα αισθηματικά σου ή και να βάλεις μπροστά ένα δημιουργικό σχέδιο που είχε "παγώσει"! Ανακτάς τη χαμένη σου έμπνευση μέσα από αναμνήσεις. Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, επηρεάζει τον τομέα της εργασίας και της ευεξίας σου, κάνοντάς σε να οραματίζεσαι μια πιο αρμονική καθημερινότητα, αν και ο Κρόνος στον Κριό απαιτεί σκληρή δουλειά για να γίνουν τα όνειρα πράξη. AstroTip: Ακολούθησε το ένστικτό σου σε θέματα καρδιάς, αλλά κράτα τα πόδια σου στη γη όσον αφορά τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις!

Τοξότης – Ρίζες και συναισθηματική ασφάλεια

Αγαπητέ μου Τοξότη, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, επηρεάζει άμεσα το σπίτι και την οικογένεια και σε βοηθά να λύσεις παρεξηγήσεις που υπήρχαν εδώ και καιρό βρίσκονται και πάλι την εσωτερική σου γαλήνη. Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και τον ερωτισμό σου με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό, όμως ο Κρόνος στον Κριό σου ζητά να πάρεις σοβαρά τις επιθυμίες σου και να μην αναλώνεσαι σε εφήμερες φαντασιώσεις. AstroTip: Η μέρα είναι ιδανική για να ομορφύνεις τον χώρο σου και να έρθεις σε επαφή με τις ρίζες σου, αντλώντας δύναμη για τη συνέχεια!

Αιγόκερως – Επικοινωνιακά ξεκαθαρίσματα και σπίτι

Αιγόκερε μου, σήμερα Σάββατο η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, ακονίζει τη διαίσθησή σου και σε βάζει σε σκέψεις που αφορούν το παρελθόν και τις επιλογές σου Αναθεωρείς τον τρόπο που εκφράζεσαι και βρίσκεις απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, μέσα στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, σε ωθεί να ομορφύνεις τον προσωπικό σου χώρο και να ονειρευτείς μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα, όμως ο Κρόνος στον Κριό σου υπενθυμίζει πως απαραίτητες είναι και κάποιες θυσίες. AstroTip: Μην αφήνεις την τάση σου για τελειομανία να πνίγει το συναίσθημα, άνοιξε την καρδιά σου στους δικούς σου ανθρώπους!

Υδροχόος – Αξίες και υλική ασφάλεια

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο των Ιχθύων, ρίχνει φως στις οικονομικές σου υποθέσεις και σήμερα Σάββατο καλείσαι να κάνεις μία επαναξιολόγηση εσόδων – εξόδων για να κάνεις έναν καλύτερο προγραμματισμό! Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, διεγείρει τη φαντασία σου και φέρνει όμορφες ιδέες ή συναντήσεις που μοιάζουν καρμικές, αλλά ο Κρόνος στον Κριό επιβάλλει να προσέχεις τι λες και σε ποιους, διατηρώντας τη σοβαρότητά σου. AstroTip: Η μέρα είναι κατάλληλη για να επανεκτιμήσεις έναν στόχο σου· η "αλήθεια" που αναζητάς βρίσκεται στις προτεραιότητες που θέτεις!

Ιχθύες – Προσωπική αποκάλυψη και λάμψη

Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Ιχθύ, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου, είναι η δική σου στιγμή να λάμψεις και να εκφραστείς! Καταλαβαίνεις τι θέλεις πραγματικά και διορθώνεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Η σύνοδος Αφροδίτης – Ποσειδώνα στον Κριό, επηρεάζει τον τομέα των οικονομικών και των κεκτημένων σου, δημιουργώντας την επιθυμία για αγορές ή επενδύσεις που σε "μαγεύουν", όμως ο Κρόνος στον Κριό σε τραβάει πίσω στη γη, ζητώντας σου αυτοσυγκράτηση και πρακτικότητα. AstroTip: Εμπιστεύσου την εσωτερική σου φωνή για να πάρεις αποφάσεις, αλλά πριν δράσεις, σιγουρέψου ότι οι επιθυμίες σου πατούν σε στέρεο έδαφος!