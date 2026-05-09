4 ζώδια, σήμερα 9/5, διψούν για ελευθερία

Ένα άκρως κοινωνικό Σάββατο ανοίγεται μπροστά μας, με την Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στο φιλελεύθερο και προοδευτικό ζώδιο του Υδροχόου, διεγείροντας την επιθυμία για δικτύωση, αλλαγή, ανανέωση, αλλά και για ελευθερία απέναντι σε κάθε τι που μας καταπιέζει!

Τα τετράγωνα ωστόσο που σχηματίζει η Σελήνη με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο δημιουργούν σήμερα και την πρόκληση κυρίως μέσω επικοινωνιών. Είναι μία ημέρα που θα δούμε πείσματα και αδιαλλαξίες στις συζητήσεις, αλλά εντάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι νιώθουμε ανασφάλεια οικονομική ή και συναισθηματική! Αυτό ωστόσο ισχύει πολύ περισσότερο για τους Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του 2ου δεκαημέρου! Παράλληλα σήμερα το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη, λειτουργεί εξισορροπητικά, προσφέροντας την άνεση της αυτοέκφρασης και της ικανοποίησης μέσω μικρών εξορμήσεων, ευχάριστων φλερτ, αλλά και συναντήσεων με φιλικά πρόσωπα!

Κριός – Πες όχι στην σπατάλη

Κριέ μου, αυτό το Σάββατο το ζώδιο σου δέχεται τις καλύτερες δυνατές επιρροές για να περάσεις καλά, αρκεί να μην ξεφύγεις από τον έλεγχο των οικονομικών σου! Η Σελήνη κινείται στον Υδροχόο, σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή στον Ταύρο, οι διαθέσεις σου με το χρήμα είναι ασυγκράτητες και τολμηρές και είναι πολύ πιθανό να παρασυρθείς σε κάποια αγορά δαπανηρή! Ωστόσο, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, προσφέρει την ευκαιρία για φλερτ, δικτύωση, κοντινές μετακινήσεις.

AstroTip: Αξιοποίησε τα όμορφα, με μέτρο

Ταύρος – Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά

Ταύρε μου, το Σάββατο αυτό έχει αρκετή ένταση στις επαφές σου, γι’ αυτό προσπάθησε να συγκρατήσεις το άγχος και τον εκνευρισμό! Η Σελήνη από τον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από το ζώδιό σου επομένως θα υπάρξουν κάποιες πιέσεις γύρω από επαγγελματικά, οικογενειακές απαιτήσεις ή συζητήσεις που εύκολα μπορούν να σε βγάλουν από την ηρεμία σου. Κάποιος ίσως επιμένει να έχει τον τελευταίο λόγο και αυτό σε κουράζει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις. Ωστόσο, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους ευνοεί τα οικονομικά ή και μία όμορφη έξοδο ή μία αγορά που σε ευχαριστεί πραγματικά.

AstroTip: Μην μπεις σε πείσμα χωρίς λόγο

Δίδυμοι – Η διάθεση αλλάζει προς το καλύτερο

Δίδυμέ μου, σήμερα Σάββατο σου δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να κινηθείς περισσότερο και να βρεθείς με ανθρώπους που σου φτιάχνουν τη διάθεση! Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να σκεφτείς πιο αισιόδοξα, όμως τα τετράγωνα με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο δείχνουν πως υπάρχει παρασκήνιο, κούραση ή μία κατάσταση που σε αγχώνει εσωτερικά περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι. Απόφυγε την υπερανάλυση και τα λόγια που μπορεί να παρεξηγηθούν. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από το ζώδιό σου, όμως, σε κάνει γοητευτικό, κοινωνικό και αρκετά τυχερό σε φλερτ, συναντήσεις και νέες γνωριμίες.

AstroTip: Βγες έξω και άλλαξε παραστάσεις

Καρκίνος – Συναισθήματα και οικονομικά μπερδεύονται

Για σένα Καρκίνε μου, το Σάββατο αυτό είσαι αρκετά πιο ευαίσθητος αλλά και πιο παρορμητικός σε αποφάσεις που αφορούν χρήματα ή σχέσεις. Η Σελήνη στον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή στον Ταύρο και φέρνει μικρές εντάσεις μέσα σε φιλίες, συζητήσεις ή οικονομικές υποχρεώσεις που δεν είχες υπολογίσει σωστά. Πρόσεξε τι υπόσχεσαι αλλά και πού επενδύεις συναισθηματικά. Το θετικό είναι πως το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχολογία σου και βοηθά να περάσεις όμορφες στιγμές πιο χαλαρά, μακριά από πίεση και απαιτήσεις.

AstroTip: Μην αφήσεις το άγχος να χαλάσει τη μέρα σου

Λέων – Οι άλλοι έχουν απαιτήσεις από εσένα

Φίλε μου Λέοντά, αυτό το Σάββατο οι σχέσεις και οι επαφές σου βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν αποκλείεται κάποιο πρόσωπο να σου δημιουργήσει δυσαρέσκεια ή εκνευρισμό. Η Σελήνη απέναντί σου, στον Υδροχόο, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή στον Ταύρο και φέρνει διαφωνίες γύρω από επαγγελματικά, πρόγραμμα ή ευθύνες που δεν θέλεις να αναλάβεις μόνος σου. Πρόσεξε τους εγωισμούς και τις έντονες αντιδράσεις. Ευτυχώς, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους φέρνει όμορφες στιγμές μέσα από φίλους, παρέες, εξόδους αλλά και μία γνωριμία που μπορεί να σε ανανεώσει σημαντικά.

AstroTip: Άφησε λίγο χώρο και στη γνώμη των άλλων

Παρθένος – Μην πιέζεις τον εαυτό σου υπερβολικά

Παρθένε μου, τα άστρα για σήμερα Σάββατο σε βρίσκουν αρκετά απασχολημένο με δουλειές, υποχρεώσεις ή πράγματα που θέλεις να οργανώσεις σωστά, όμως το βαρύ πρόγραμμα μπορεί εύκολα να σε εξαντλήσει. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο δείχνει πως κάτι πάει διαφορετικά από ότι υπολόγιζες ή πως υπάρχουν καθυστερήσεις που σε εκνευρίζουν. Απόφυγε την υπερένταση και τα νεύρα στις μετακινήσεις ή στις συζητήσεις. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, ωστόσο, φέρνει θετικές εξελίξεις σε επαγγελματικές επαφές ή μία όμορφη είδηση που σε κάνει να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για τα σχέδιά σου.

AstroTip: Μην τα κάνεις όλα μόνος σου

Ζυγός – Ένα πιο ανάλαφρο και κοινωνικό Σάββατο

Ζυγέ μου, η μέρα σου έχει περισσότερο παιχνίδι, φλερτ και ανάγκη για διασκέδαση, αρκεί να μην μπλέξεις σε περιττές συναισθηματικές εντάσεις. Η Σελήνη στον Υδροχόο σου χαρίζει κοινωνικότητα και διάθεση να περάσεις όμορφα, όμως τα τετράγωνα με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο δείχνουν πως οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα μπορεί να σε πιέσουν στιγμιαία. Ίσως υπάρξει μία μικρή απογοήτευση ή μία συζήτηση που σε προβληματίζει περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, όμως, σε ευνοεί ιδιαίτερα σε εξόδους, ταξιδάκια, γνωριμίες και όμορφες συναντήσεις.

AstroTip: Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι σε κάνει χαρούμενο

Σκορπιός – Κράτησε χαμηλούς τόνους στο σπίτι

Σκορπιέ μου, το Σάββατο αυτό χρειάζεται λίγη περισσότερη ψυχραιμία στις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Η Σελήνη στον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο και φέρνει αντιπαραθέσεις, πείσματα ή μία συζήτηση που μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τον έλεγχο. Απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις ή να προσπαθήσεις να επιβάλεις τη γνώμη σου. Το θετικό της ημέρας είναι το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, που ευνοεί οικονομικές διευκολύνσεις, μία πιο τρυφερή συναισθηματική στιγμή ή μία πρόταση που σε βγάζει από ψυχολογικό αδιέξοδο.

AstroTip: Μην απαντάς πάνω στα νεύρα σου

Τοξότης – Μέρα γεμάτη συζητήσεις και μετακινήσεις

Τοξότη μου, αυτό το Σάββατο βρίσκεσαι σε συνεχή κίνηση, με συναντήσεις, επαφές, τηλέφωνα και αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμα. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να επικοινωνήσεις, να βγεις έξω και να περάσεις όμορφα, όμως τα τετράγωνα με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο φέρνουν μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή άγχος γύρω από υποχρεώσεις που δεν θέλεις να διαχειριστείς. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους ευνοεί σημαντικά σχέσεις, συνεργασίες, φλερτ αλλά και μία συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο όμορφα απ’ όσο περιμένεις.

AstroTip: Κράτησε χρόνο και για ξεκούραση

Αιγόκερως – Πρόσεξε τα έξοδα της στιγμής

Αιγόκερέ μου, το Σάββατο αυτό φέρνει έντονη ανάγκη για χαλάρωση, καλοπέραση και μικρές απολαύσεις, όμως χρειάζεται μέτρο κυρίως στα οικονομικά σου. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο μπορεί να σε παρασύρει σε σπατάλες, βιαστικές αγορές ή έξοδα που γίνονται περισσότερο από παρόρμηση παρά από ανάγκη. Παράλληλα, μία ερωτική ή συναισθηματική κατάσταση ίσως σε μπερδέψει. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους βοηθά να οργανώσεις όμορφα τη μέρα σου, να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα αλλά και να περάσεις καλά με καλή παρέα.

AstroTip: Βάλε προτεραιότητες πριν ανοίξεις το πορτοφόλι

Υδροχόος – Εσύ δίνεις τον ρυθμό της ημέρας

Υδροχόε μου, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και αυτό το Σάββατο σε κάνει πρωταγωνιστή των εξελίξεων! Η διάθεσή σου είναι πιο κοινωνική, εξωστρεφής και έχεις ανάγκη να βγεις, να δεις κόσμο και να αλλάξεις παραστάσεις. Ωστόσο, τα τετράγωνα της Σελήνης με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο φέρνουν ένταση μέσα στο σπίτι ή πιέσεις από οικογενειακά ζητήματα που σε εκνευρίζουν εύκολα. Πρόσεξε αντιδράσεις και ξεσπάσματα. Ευτυχώς, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους λειτουργεί υπέρ σου σε φλερτ, έρωτα, εξόδους και δημιουργικές δραστηριότητες που σε κάνουν να χαμογελάσεις ξανά.

AstroTip: Δώσε σημασία μόνο σε ό,τι σε ανεβάζει

Ιχθύες – Χαλάρωσε και άφησε πίσω την πίεση

Ιχθύ μου, το Σάββατο αυτό χρειάζεσαι περισσότερο ξεκούραση και λιγότερη υπερανάλυση. Η Σελήνη στον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από τον Ταύρο και δημιουργεί ένα μπέρδεμα σε σκέψεις, συζητήσεις ή υποχρεώσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά. Ίσως αισθανθείς πως οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν όσο θα ήθελες ή ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο μόνος σου. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα και παρεξηγήσεις. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, όμως, σε βοηθά να βρεις ηρεμία μέσα από το σπίτι, την οικογένεια ή μία όμορφη προσωπική στιγμή που σε γεμίζει συναισθηματικά.

AstroTip: Μην πιέζεις καταστάσεις που θέλουν χρόνο