4α Greek International Women Awards: Ψηφίστε τις καλύτερες Ελληνίδες

Με περισσότερους από 200 καλεσμένους από διάφορες χώρες, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Networking Event των 4ων Greek International Women Awards (GIWA - greekinternationalwomenawards.com) στον ατμοσφαιρικό χώρο του Hide and Seek σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Public Voting.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η ανάδειξη των short listed υποψηφίων τις οποίες το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα των GIWA, ώστε η τελική νικήτριά ανά κατηγορία να ανακοινωθεί στην επίσημη τελετή βράβευσης στις 24 Νοεμβρίου 2025 στον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Ελληνικός Κόσμος.

Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος του Make-a-Wish Greece, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Make-a-Wish Greece

Change makers

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να στηρίξει την αποστολή τόσο των GIWA όσο και του Make-A-Wish / Κάνε-μία-Ευχή Ελλάδας ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα των δυο οργανισμών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υποψήφιες, κριτές, υποστηρικτές, χορηγοί και φίλοι των βραβείων, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να ενώσουν τις φωνές τους ως change makers και να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς.



Ειρήνη Νταϊφά, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Σίσσυ Φειδά, Αναστασία Θεριανού

Μια παγκόσμια κοινότητα

Tα GIWA έχουν εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη παγκόσμια κοινότητα για Ελληνίδες επαγγελματίες, ενισχύοντας τη φωνή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Πρόεδρος των GIWA, Σοφία Κωνσταντοπούλου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η δύναμη των βραβείων μας βρίσκεται στην παγκόσμια κοινότητα που δημιουργούμε. Είμαστε υπερήφανοι που ενώνουμε γυναίκες και άνδρες από όλο τον κόσμο με κοινό όραμα: να αναδείξουμε το ταλέντο, την ηγεσία και τη συμβολή των Ελληνίδων διεθνώς».

Dj Avgoustinos, Μαρία Χατζηασλάνη, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Jacob Wilhelmsen

Η βραδιά τα είχε όλα, έμπνευση, συνεργασία αλλά και προσδοκίες για το μέλλον, καθώς τα GIWA συνεχίζουν να αναπτύσσονται ως ένας διεθνής θεσμός που έχει στον πυρήνα του την προσφορά και την γυναικεία ενδυνάμωση αναδεικνύοντας σύγχρονα γυναικεία role models. Την ατμόσφαιρα της βραδιάς απογείωσε ο DJ Avgoustinos, καθώς με τις μουσικές επιλογές του ζέστανε τη γιορτινή διάθεση των συμμετεχόντων.