50 χρόνια Golf GTI: Η Volkswagen στο Bremen Classic Motorshow

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Volkswagen Classic παρουσίασε δύο αυθεντικά Golf GTI πρώτης γενιάς: ένα Golf I GTI του 1979 σε χρώμα Mars Red και ένα Golf I GTI του 1983, το οποίο διατηρεί την αυθεντική πατίνα από τη συμμετοχή του σε απαιτητικούς αγώνες ράλι. Η διπλή αυτή παρουσίαση ανέδειξε τη διαχρονική φιλοσοφία του GTI, συνδυάζοντας την καθημερινή χρηστικότητα με τον αυθεντικό σπορ χαρακτήρα.

Τα δύο μοντέλα



Το κόκκινο Golf Mk1 GTI ήταν ένα εκθεσιακό πανέμορφο αυτοκίνητο ενώ το μαύρο GTI (και αυτό πρώτης γενιάς του 1983) είχε να διηγηθεί την ιστορία του "LeJog" ως την απόλυτη δοκιμασία αντοχής. Οι συμμετέχοντες οδήγησαν (περίπου) 2.400 χιλιόμετρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μόλις τέσσερις ημέρες. Από το Land's End στη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας μέχρι το John O'Groats (μία pub) στο βόρειο άκρο της Σκωτίας. Δεν είναι μια σπορ εκδρομή, αλλά ένα από τα πιο δύσκολα ράλι κλασικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Εκτός κεντρικών δρόμων, πάνω από λόφους και κοιλάδες, μέσα από αμέτρητα ρυάκια – και όχι καν με όχημα εκτός δρόμου, αλλά με ένα VW Golf I GTI σχεδόν παραγωγής του 1983.

Όταν το Golf GTI παρουσιάστηκε το 1976, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το compact sport μοντέλο των 110 ίππων, με το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα στη μάσκα, τα φαρδιά φτερά και τον εμβληματικό λεβιέ ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του γκολφ, θα εξελισσόταν στο πιο επιτυχημένο compact sports car παγκοσμίως. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί η παραγωγή μόλις 5.000 μονάδων, μέσα στον πρώτο χρόνο πωλήθηκαν δεκαπλάσια οχήματα, ενώ συνολικά η πρώτη γενιά έφτασε τις 461.690 μονάδες παραγωγής.

Από το 1976 μέχρι σήμερα, το Golf GTI έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα compact sports cars παγκοσμίως, με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την κατηγορία και διαχρονικό σύμβολο οδηγικής απόλαυσης.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Golf GTI παραμένει πιστό στον χαρακτήρα που το καθιέρωσε, εξελισσόμενο διαρκώς σε επίπεδο τεχνολογίας, απόδοσης και οδηγικής εμπειρίας. Η διαχρονική του επιτυχία αποδεικνύει ότι το GTI δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό μοντέλο, αλλά μια ζωντανή φιλοσοφία σπορ αυτοκίνησης που συνεχίζει να έχει ουσιαστική παρουσία και ρόλο στη σύγχρονη γκάμα της Volkswagen.

Τι είναι το Bremen Classic Motorshow

Το Bremen Classic Motorshow αποτελεί από το 2003 σημείο αναφοράς για τους φίλους των κλασικών οχημάτων και παραδοσιακά ανοίγει τη σεζόν των σχετικών εκθέσεων στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και εκατοντάδες εκθέτες από πολλές χώρες, αναδεικνύοντας την ιστορία και το πάθος για την κλασική αυτοκίνηση.