7 τρόποι να αντιμετωπίσεις τον δύστροπο γείτονα και να βρεις την ησυχία σου

Το σπίτι είναι το καταφύγιό μας – το μέρος όπου θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια και ξεκούραση. Ωστόσο, για πολλούς, η καθημερινότητα περιλαμβάνει και μια ανεπιθύμητη «παρέα»: τον ενοχλητικό γείτονα. Από δυνατές μουσικές μέχρι θορυβώδη κατοικίδια, καπνό που περνάει στο μπαλκόνι σου ή αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν τον χώρο σου, οι αφορμές για εντάσεις είναι πολλές.

Δες πρακτικές στρατηγικές και έξυπνα κόλπα για να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να βάλεις όρια στον ενοχλητικό γείτονα.