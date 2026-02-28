ΑΑΔΕ: Κλείνει προσωρινά το Μητρώο λόγω αλλαγών στους ΚΑΔ - Τι σημαίνει για πολίτες και επιχειρήσεις

Από αύριο μέχρι και τις 10 Μαρτίου η ΑΑΔΕ «κατεβάζει ρολά» στις ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώο προκειμένου να προχωρήσει στην αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με βάση τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.



Με την απενεργοποίηση του Μητρώου οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ενάρξεις, μεταβολές στοιχείων και διακοπές και οι πολίτες για μεταβολές στα προσωπικά τους στοιχεία και στη διεύθυνση κατοικίας Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Πρόκειται για την επικαιροποίηση και αντιστοίχιση 1,9 εκατομμύριων ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους οι οποίοι εφόσον προκύψει ανάγκη έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων.



Με βάση τις οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, θα γίνει αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο Οι ισχύοντες ΚΑΔ στις 01.03.2026 θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Τα στάδια της διαδικασίας

Όσον αφορά στην διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους.

- Κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης.

- Διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» έως την 01 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.



- Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.



- Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην πλατφόρμα "Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.



- Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται. Επίσης η δήλωση υποβάλλεται και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.