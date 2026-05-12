ΑΑΔΕ: Το νέο μοντέλο πληρωμών για τους αγρότες – Τέλος το πάρτι για τους επιτήδειους

Η ανάληψη της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον πρωτογενή τομέα.

Στόχος της ηγεσίας της Αρχής είναι η δημιουργία ενός πρότυπου οργανισμού που διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια και την κανονιστική συμμόρφωση, υιοθετώντας αυστηρά κριτήρια βαθμολόγησης κινδύνων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, η αλλαγή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: «Το πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε». Ο κ. Σχοινάς δεσμεύτηκε προσωπικά ως εγγυητής αυτής της προσπάθειας, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους, γρήγορα και έγκυρα.



Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έθεσε το όραμα για τη δημιουργία ενός πρότυπου Οργανισμού Πληρωμών. «Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια», ανέφερε , υπογραμμίζοντας ότι η Αρχή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.

Ο μετασχηματισμός αυτός στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

Διαφάνεια: Χαρτογράφηση διαδικασιών ανά Διεύθυνση και Παρέμβαση.

Δικαιοσύνη: «Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια» είναι το κεντρικό σύνθημα της νέας προσέγγισης.

Ταχύτητα: Συνεχής ροή πληρωμών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πλάνο των 2,2 δισ. ευρώ: Οι πληρωμές ανά εξάμηνο

Το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για το 2026, ο οποίος προβλέπει τη διανομή 2,231 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνολικά 600.000 μοναδικούς δικαιούχους.

Για το Α' εξάμηνο του 2026, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1,065 δισ. ευρώ. Ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος - Απρίλιος) καταβλήθηκαν περίπου 259 εκατ. ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για κατηγορίες όπως η Βασική Ενίσχυση και τα Τομεακά Προγράμματα.

Ο Μάιος και ο Ιούνιος αποτελούν μήνες-κλειδιά, καθώς έχουν προγραμματιστεί:

Μάιος: Πληρωμές 297 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως Συνδεδεμένες ενισχύσεις και Οικολογικά Σχήματα.

Ιούνιος: Κορύφωση με 510 εκατ. ευρώ για 477.890 δικαιούχους. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται η Εξισωτική, τα Βιολογικά, το «Κομφούζιο» και οι ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.

Το χρονοδιάγραμμα του Β' εξαμήνου

Στο δεύτερο μισό του έτους, οι πληρωμές θα αγγίξουν το 1,166 δισ. ευρώ.

Ιούλιος - Οκτώβριος: Προγραμματίζονται εκκαθαρίσεις εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών (2019, 2024, 2025) και πληρωμές για φυσικές καταστροφές, συνολικού ύψους 119,8 εκατ. ευρώ.

Νοέμβριος: Θα καταβληθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης 2026.

Δεκέμβριος: Προβλέπεται η εξόφληση της Βασικής, της Αναδιανεμητικής και της Εξισωτικής ενίσχυσης του 2026.

Νέο τοπίο στους ελέγχους με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Η ΑΑΔΕ αλλάζει ριζικά τον τρόπο εργασίας, επενδύοντας στην τηλεπισκόπηση και την ψηφιοποίηση. Οι επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου για το 2025 ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 99,8% έως το τέλος Απριλίου 2026, καταγράφοντας θεαματική βελτίωση σε σχέση με το 49% της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, το σύστημα monitoring και η εφαρμογή Agrisnap επιτρέπουν την ταχύτατη εξέταση των αγροτεμαχίων. Μέχρι τον Μάιο του 2026, εξετάστηκαν 195.164 φωτογραφίες, καλύπτοντας το 92,51% του αποθέματος (stock).

Ψηφιακές δράσεις και διευκολύνσεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία νέες ψηφιακές πλατφόρμες:

ΟΣΔΕ: Η νέα αίτηση θα είναι διαθέσιμη έως τα μέσα Ιουνίου.

myDATA 2.0: Εξειδικευμένο taxonomy για προϊόντα όπως γάλα, κρέας, μέλι και λάδι εντός του 2026.

Διαλειτουργικότητα: Σύνδεση των μητρώων ΑΑΔΕ και ΥΠΑΑΤ για λιγότερη γραφειοκρατία.

myAADEapp: Ενεργοποίηση της εφαρμογής για κινητά, προσφέροντας άμεση ενημέρωση στους αγρότες για τα αιτήματα και τις πληρωμές τους.

Από σήμερα, 12 Μαΐου, ανοίγει για μία εβδομάδα η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025 για διορθώσεις στο monitoring και επισύναψη δικαιολογητικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.